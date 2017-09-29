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 Политика Украины
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 Россия использует оккупированный Крым как полигон для отработки репрессивных мероприятий, - Полозов

полозов

Россия использует оккупированный Крым как полигон для отработки репрессивных мероприятий.

Об этом заявил 28 сентября в эфире "Дневного шоу" на Радио Крым.Реалии российский адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одним из примеров таких действияй стало решение не привозить в зал суда одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

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"Это первый процесс в истории российского правоприменения, когда в суде первой инстанции подсудимый лично не присутствует в суде. На мой взгляд, здесь преследуют две цели - опробовать в Крыму саму технологию удаленного присутствия подсудимого, и исключить любую возможность контактов Ахтема Чийгоза с согражданами", - сказал Полозов.

Он подчеркнул, что российские силовики, которые приезжают в оккупированный Крым, "представляют его некой серой зоной, где нет никаких правил". "Как некий полигон, где можно отрабатывать те или иные методики. И это негативно отражается на правах и свободах человека", - добавил российский адвокат.

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Подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Оккупанты обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. "Дело Чийгоза" российский суд рассматривал в рамках "дела 26 февраля"после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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Вони цим вже сотні років займаються- і особливо з 1917.
Не треба рашці нічого відпрацьовувати- вони вже так живуть у своїй реальності.
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Це й робиться- рашка має бути знищена як держава!
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Приходится - татары ненавидят рашку, кацапы ненавидят Украину.....Если бы украинские власти проводили бы в Крыму репрессивные меры.., то Крым бы до сих пор был бы украинский... - по другому на этом мерзком полуострове никак...
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Параша отжала бы Крым при любых условиях при любом населении, им не люди там интересны а военные базы
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Военные базы, которые очень накладно содержать.
Уераина "протупила" с начала 2000 -х. Я еще служил в "конторе" и великолепно помню, как в наглую работала ФСБ. ГРУ, ннемного прикрывалась но из военкоматов они спокойно получали данные на бывших военнослужащих ГРУ ГШ СССР, из которых уже тогда формировались на случай ОП труппы. Внедрялись и спонсировались ОПГ (в них как раз и устраивались ГРУшники). Операция "Севастопольский вальс" проведенная контрразведкой СБ Украины в середине 90-х (кстати блестяще) смогла отсрочить отжатие АРК, но фактически без принятия необходимых решений в верхах только снивелировала ситуацию и притушила ее. По ЧФ РФ ни в коем случае нельзя было соглашаться на выдвинутые РФ условия. Информация собранная оперативным составом "гасилась" на уровне ГУ СБУ АРК и в самой "конторе" в Киеве. Если кто то пытался провести реальный анализ и прогноз - выдавливали из службы.. Можно много писать, но результат на лицо.
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Однозначно. Но за ситуацией в своем Крыму , следит Украина . Все фиксирует и за все спросит, оповещает весь мир о беспределах параши. Но Крым для параши именно эксперементальный репрессионый участок, основные репрессии и гнобление начнутся на территории самои параши ,когда жрать нечего станет( в плане пришел в магазин а денег не хватает даже на пожрать и такое возмущение начинается от голодного брюха) подождем
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При странных обстоятельствах на РАБссии за 20 лет погибло более 30 актеров театра и кино...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия использует оккупированный Крым как полигон для отработки репрессивных мероприятий, - Полозов
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