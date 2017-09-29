 Климкин в ближайшее время проведет встречу с главой МИД Венгрии по закону об образовании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы проводим на сегодняшний день с госпожой Лилией (Гриневич - Ред.) серьёзный разговор с венграми. Я буду встречаться с министром (иностранных дел Венгрии - Ред.) в ближайшее время, поеду в Будапешт. Сюда приедет министр образования" - сказал Климкин.
П.Климкин также уточнил, что провёл переговоры со многими главами МИД относительно данного закона.
"Я думаю, что на данном этапе мы большинство венгерских политиков не убедим, поскольку это то что лежит на границе рационального и иррационального. Но говорить все равно нужно иначе это будет очень сложный вопрос в нашем общении с громадой на Закарпатье", - добавил министр.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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