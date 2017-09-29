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 Приговоры Семене и Умерову - вопиющие случаи нарушения прав человека в Крыму, - нацкомиссия Украины по делам ЮНЕСКО

крым

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО называла приговоры крымскому журналисту Николаю Семене и одному из лидеру крымскотатарского народа Ильми Умерову – вопиющими случаями нарушения прав человека на аннексированном полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

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Во время заседания комиссии 28 сентября, ее председатель Сергей Кислица напомнил, что Украина будет делать все возможное для предотвращения любых попыток использования ЮНЕСКО для легитимизации незаконной аннексии Крыма.

"В нашей работе в ЮНЕСКО мы должны всегда помнить, что часть территории Украины является оккупированной, и привлекать к этому внимание наших партнеров. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить любые попытки использовать ЮНЕСКО для легитимизации незаконной аннексии Крыма", - сказал Кислица.

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В украинском МИДе отметили, что ситуация в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО стала главной на заседании нацкомиссии. Во время заседания комиссии один из ее членов, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал о последних фактах нарушений прав местного населения на оккупированном полуострове.

По данным министерства, член нацкомиссии, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров "проинформировал о последних фактах нарушений прав местного населения на оккупированном полуострове".

В связи с этим он вспомнил о "приговоре" заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову, а также украинскому журналисту Николаю Семене.

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Напомним, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт в сентябре подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сообщил о выходе на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции организации.

Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).

В пятницу, 22 сентября подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Семена обвинялся оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

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В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.
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В Крыму не отдельные случаи нарушения прав человека, а системное лишение крымцев своей Родины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговоры Семене и Умерову - вопиющие случаи нарушения прав человека в Крыму, - нацкомиссия Украины по делам ЮНЕСКО
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