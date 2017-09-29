 Приговоры Семене и Умерову - вопиющие случаи нарушения прав человека в Крыму, - нацкомиссия Украины по делам ЮНЕСКО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Во время заседания комиссии 28 сентября, ее председатель Сергей Кислица напомнил, что Украина будет делать все возможное для предотвращения любых попыток использования ЮНЕСКО для легитимизации незаконной аннексии Крыма.
"В нашей работе в ЮНЕСКО мы должны всегда помнить, что часть территории Украины является оккупированной, и привлекать к этому внимание наших партнеров. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить любые попытки использовать ЮНЕСКО для легитимизации незаконной аннексии Крыма", - сказал Кислица.
В украинском МИДе отметили, что ситуация в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО стала главной на заседании нацкомиссии. Во время заседания комиссии один из ее членов, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал о последних фактах нарушений прав местного населения на оккупированном полуострове.
По данным министерства, член нацкомиссии, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров "проинформировал о последних фактах нарушений прав местного населения на оккупированном полуострове".
В связи с этим он вспомнил о "приговоре" заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову, а также украинскому журналисту Николаю Семене.
Напомним, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт в сентябре подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сообщил о выходе на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции организации.
Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).
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