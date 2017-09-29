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 Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского языка, - Гриневич

гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что изучение и преподавание на языках национальных меньшинств не должно препятствовать изучению и преподаванию на украинском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"53% детей-выпускников именно школ с румынским языком обучения, по украинскому языку и литературе сдали внешнее независимое оценивание не пройдя порог, то есть от 1 до 3", - заявила министр образования.

По ее словам, аналогичные плохие результаты имеют место только в венгерской общине.

Л.Гриневич отметила, что дети смогут хорошо выучить украинский язык не просто изучая его как отдельный предмет, но и изучая другие предметы на украинском.

Она добавила, что сейчас ведутся консультации относительно того, в каком возрасте ребенок будет готов к переходу на изучение предметов на украинском языке.

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Министр процитировала норму Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, подписантом которой является и Украина, согласно которой, изучение языка национальных меньшинств не должно наносить вред изучению государственного языка или преподаванию на государственном языке.

"Мы сегодня, имея данные внешнего независимого оценивания, которых у нас не было, имея исторический этап нашего государства, где мы сегодня должны в центре Европы защищать наш суверенитет и независимость...понимаем, что эта норма всех международных документов нарушается, потому что мы имеем нанесение вреда изучению и применению государственного языка", - подчеркнула Л.Гриневич.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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Питання вирішується просто, якщо румуни та угорці не хочуть вчитися українською мовою, нехай залишаються неуками, хтось же повинен буде корів пасти.
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І що, будеш їх годувати? Треба позбавляти громадянства тих, хто не знає державної мови!
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Щоб тиснути на кнопку прес-автомата та робити заглушки для унітазів, мова не потрібна. Ти ж заглушки робити не згоден? Так, що вони себе і без моєї допомоги прогодують.
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так, але освіту і культуру, відмінну від нашої, їм даватимуть за наш рахунок, а потім частина ще може волати, що Закарпаття - то Угорщина чи Румунія. Навіщо цей клопіт?
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В Україні свобода слова та кожен може волати що хоче, тільки от є і стаття КПК за сепаратизм, нехай потім слідство розбирається, хто та як волав.
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"хто так волав"? А ви знаєте, чого взагалі все це відбувається? Ви знаєте, що все це Порошенко з Клімкіним обіцяли у Європі, коли просили там гроші, але ж ні словом не розповідали це тут, всередині країни.
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Раньше силой загоняли в колхоз , теперь силой загоняют в украинский язык . Если бы были бы 2 гос . языка - не просрали бы Крым и Донбасс . Силой не заставишь полюбить , Силе действия равна сила противодействия ( закон Ньютона ) Украинцев История ничему не научила ,
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Якби в Україні була одна державна мова - українська, і не було б підбурювачів і дурнів, накшталт "НАТЄ - нєт!" і "дайтє гасударствєнний рюськє ізик!" - то й війни не було б.
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А хто тебе змушує силою українську мову вчити? Мова йде про дітей, якщо ти їм про колгоспи не будеш розповідати, то їм байдуже, якою мовою вчитися.
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Де це в Дніпрі і Кривому Розі українські нацменшини? Русифіковане за часів совка населення - так, але вони українці. Так, що просто повертаємо свою мову.
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Ми звикли сцяти в під'їздах на стіни та в труби сміттєпроводів. Нас від народження так привчили старшиє совєцкіє товаріщі. Нє хатім пєрєучіваца і прівикать пісять в унітаз!
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Ще про пітуха з лайна напиши і я скажу звідкіля ти.
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Взагалі-то цей коментар був з урахуванням попереднього Сірожиного і демонструвало його приблизну аргументацію на відмову вчити державну. Але якщо комусь не зрозуміло - мої співчуття.
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Огнём и мечом бы будем русских возвращать на их историческую Родину , завезённых вагонах для скота в Украину сталином !
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Русский язык насаждался в 19 веке указами царя, например, в Беларуси (она же Литва, она же северо-Западный край) запрещалось богослужение на беларуском языке и выпуск печатных изданий. С какой целью?
Муравьёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп".
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Викладання в будь-якій школі на території України тільки державною мовою. Награлись вже з мовним питанням. І ні перед ким, ні в якому разі, не виправдовуватись.
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Она добавила, что сейчас ведутся консультации относительно того, в каком возрасте ребенок будет готов к переходу на изучение предметов на украинском языке.Источник: https://censor.net.ua/n457376
- что за чушь? Мои дети в Дании, когда им было год пошли в ясли, и там все на датском, потом пошли в 6 лет в школу и тоже все на датском .
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Ніхто не буде поважати того, хто не поважає сам себе. Пане Президенте - приберіть зі Свого Офіційного Сайту версію державною мовою Російської Федерації! І у перемовинах з Путіним використовуйте виключно державну мову України!
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баранам яку мову не преподай - вони вумними не стануть.
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" ... нарушение прав венгров в Закарпатье..."
Что делают венгры в нашем Закарпатье? Если венграм нужен венгерский язык, хай шуруют в Венгрию и учат венгерский до усрачки!
Если это люди с паспортом Украины, то никакие они не венгры, и хай этот убл...нехороший человек не пи... не трындит про венгров!
Если это украинцы, не желающие учить государственный язык и сильно нуждающиеся в венгерском - собрали монатки и свалили!!!
Уже сейчас свалили, а не после того как Украина даст им полное среднее образование!!! А после школы они однозначно свалят, так как Украинский никто не сдаст и не поступит в ВУЗ. И я сомневаюсь, что все там поголовно видят своих детей в будущем дворниками или грузчиками. Ничего не имею против этих профессий, но и не думаю, что там работают люди по призванию...
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Мы серьезно ,вообще, єто обсуждаем,да будь хоть венгр,хоть румын,если жили или родились на Закарпатье -знают украинский, если говорят на российском - могут выучить и украинский, видно невооруженным глазом , что нацменьшинства устраивают цирк.
Сколько можно вести бесхребетную политику , где может прогнуть каждый кому не лень?!!!
"В частности, венгров и румын очень волнует, чтобы дети из нацменьшинств могли учиться и в их учебных заведениях. Это естественно. Мы также имеем образовательные программы для иностранных украинцев. Так вот, Венгрию и Румынию волнует, что дети не будут знать соответствующей терминологии и не смогут потом у них учиться. Подчеркиваю: в первую очередь мы должны обеспечить детям доступ к украинскому высшему образованию. Но мы пообещали применять при обучении терминологические словари на языке нацменьшинств", - отметила Гриневич.
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Вот именно, что венгры и румыны хотят подготовки их детей за счёт Украины.
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Если дети учатся в Украине,значит и живут,если живут - граждане Украины,граждане Украины должны знать государственный язык ,все просто.
Не нравиться -пусть учат детей в Румынии и Венгрии.
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Закарпатье попало в Украину со своим смешанным населением во время ВМВ. Но надо учитывать, что это не только проблема Закарпатья в Украине. Подобная проблема возникнет в Словакии и некоторых других странах. Если дальше раскручивать, то надопроверить наличие венгерского паспорта у венгров Закарпатья...румынского у румын Буковины...Тут дальше будет не в их пользу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского языка, - Гриневич
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