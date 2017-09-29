 Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского языка, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"53% детей-выпускников именно школ с румынским языком обучения, по украинскому языку и литературе сдали внешнее независимое оценивание не пройдя порог, то есть от 1 до 3", - заявила министр образования.
По ее словам, аналогичные плохие результаты имеют место только в венгерской общине.
Л.Гриневич отметила, что дети смогут хорошо выучить украинский язык не просто изучая его как отдельный предмет, но и изучая другие предметы на украинском.
Она добавила, что сейчас ведутся консультации относительно того, в каком возрасте ребенок будет готов к переходу на изучение предметов на украинском языке.
Министр процитировала норму Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, подписантом которой является и Украина, согласно которой, изучение языка национальных меньшинств не должно наносить вред изучению государственного языка или преподаванию на государственном языке.
"Мы сегодня, имея данные внешнего независимого оценивания, которых у нас не было, имея исторический этап нашего государства, где мы сегодня должны в центре Европы защищать наш суверенитет и независимость...понимаем, что эта норма всех международных документов нарушается, потому что мы имеем нанесение вреда изучению и применению государственного языка", - подчеркнула Л.Гриневич.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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Муравьёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп".
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- что за чушь? Мои дети в Дании, когда им было год пошли в ясли, и там все на датском, потом пошли в 6 лет в школу и тоже все на датском .
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Что делают венгры в нашем Закарпатье? Если венграм нужен венгерский язык, хай шуруют в Венгрию и учат венгерский до усрачки!
Если это люди с паспортом Украины, то никакие они не венгры, и хай этот убл...нехороший человек не пи... не трындит про венгров!
Если это украинцы, не желающие учить государственный язык и сильно нуждающиеся в венгерском - собрали монатки и свалили!!!
Уже сейчас свалили, а не после того как Украина даст им полное среднее образование!!! А после школы они однозначно свалят, так как Украинский никто не сдаст и не поступит в ВУЗ. И я сомневаюсь, что все там поголовно видят своих детей в будущем дворниками или грузчиками. Ничего не имею против этих профессий, но и не думаю, что там работают люди по призванию...
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Сколько можно вести бесхребетную политику , где может прогнуть каждый кому не лень?!!!
"В частности, венгров и румын очень волнует, чтобы дети из нацменьшинств могли учиться и в их учебных заведениях. Это естественно. Мы также имеем образовательные программы для иностранных украинцев. Так вот, Венгрию и Румынию волнует, что дети не будут знать соответствующей терминологии и не смогут потом у них учиться. Подчеркиваю: в первую очередь мы должны обеспечить детям доступ к украинскому высшему образованию. Но мы пообещали применять при обучении терминологические словари на языке нацменьшинств", - отметила Гриневич.
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Не нравиться -пусть учат детей в Румынии и Венгрии.
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