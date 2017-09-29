 Все жители Калиновки вернулись в свои дома, - Винницкая ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной госадминистрации.
"По оперативной информации о чрезвычайной ситуации в Винницкой области, на 16.00. 28 сентября 2017 все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые были эвакуированы с ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Козятинская ЦРБ" 8 человек", - говорится в сообщении.
С прибытием населения началось восстановление энерго-, газоснабжения и связи.
По информации ПАО "Винницагаз" от газоснабжения было отключено 15 населенных пунктов, насчитывающих 13 тыс. 384 абонента, в т.ч. в Винницком районе н.п.: Мизяковские Хутора (572), Медведка (153), Славное (170), Сосенка (714), Дорожное (205) в Калиновском районе - г.Калиновка (7633), села Сальник (657), Павловка (227), Лысеевка (488), Ривненне (142), Гущинцы (672), Иванов (1299), Каменогорка (151), Мизяков (234) Мизяковская Слободка (67).
"Восстановление газоснабжения начато в 14.00 28 сентября. Задействовано 140 специалистов аварийно-диспетчерских служб, служб подземных газопроводов и внутренне домового газового оборудования, а также 25 единиц техники", уточняется в сообщении.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
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