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 Все жители Калиновки вернулись в свои дома, - Винницкая ОГА

калиновка павловка

Жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара на военном складе 26 сентября, вернулись домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной госадминистрации.

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"По оперативной информации о чрезвычайной ситуации в Винницкой области, на 16.00. 28 сентября 2017 все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые были эвакуированы с ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Козятинская ЦРБ" 8 человек", - говорится в сообщении.

С прибытием населения началось восстановление энерго-, газоснабжения и связи.

По информации ПАО "Винницагаз" от газоснабжения было отключено 15 населенных пунктов, насчитывающих 13 тыс. 384 абонента, в т.ч. в Винницком районе н.п.: Мизяковские Хутора (572), Медведка (153), Славное (170), Сосенка (714), Дорожное (205) в Калиновском районе - г.Калиновка (7633), села Сальник (657), Павловка (227), Лысеевка (488), Ривненне (142), Гущинцы (672), Иванов (1299), Каменогорка (151), Мизяков (234) Мизяковская Слободка (67).

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"Восстановление газоснабжения начато в 14.00 28 сентября. Задействовано 140 специалистов аварийно-диспетчерских служб, служб подземных газопроводов и внутренне домового газового оборудования, а также 25 единиц техники", уточняется в сообщении.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Тех, у кого дома повреждены, тоже вернули в разрушенное жилье?
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Напевно зараз сидять по своїх домівках та піднімають тости за здоров'я влади.
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А кто дает гарантию, что не будет новых взрывов?
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Того що наша видатна реформована поліція не змогла захистити від мародерства. Постраждалим людям - швидкої відбудови осель.
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не реформований загін вже колись намагався, але був розстріляний мародерами реформованого Корда.
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У жителей Калиновки появилась прекрасная возможность проявить себя в постройке собачьих будок.
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