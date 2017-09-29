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 Политика Украины
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 МИД направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Климкин

климкин

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня я направил этот закон, как и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии", - сказал министр.

П.Климкин также отметил, что закон был направлен именно сегодня, поскольку в этот день он вступил в силу, а также был произведен его перевод.

"Госпожа Лилия (Гриневич - Ред.) передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы", - добавил он.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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Правильная стратегия. Сначала принимаем, а озабоченные пусть постфактум ищут зраду. Закон-то уже действует.
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Нехай спочатку в ЄС приймуть, потім будете закони в різні комісії відправляти.
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Что бы приняли,сначала надо экзамены сдать,так не бывает,когда абитуриент диктует условия вступительной комиссии.
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Ну и дальше как будем учитывать решения Венецианской комиссии?
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Все зависит от конечной цели,хотим мы в ЕС,или нет.
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Пересрались с Европой,а теперь на экспертизу?Чугункин и Барыга,еще те дипломаты.
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Та вже треба з ними узгоджувати якими унітазами користуватися...
Україньска Мова і тільки!!!
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Если пересремся с ЕС,то унитазов у нас не будет,будут дырки в полу,как у северных "братьев".
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Чому це хтось повинен вирішувати так ми робимо, чи ні? Все озираємось на когось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Климкин
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