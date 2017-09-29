 МИД направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня я направил этот закон, как и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии", - сказал министр.
П.Климкин также отметил, что закон был направлен именно сегодня, поскольку в этот день он вступил в силу, а также был произведен его перевод.
"Госпожа Лилия (Гриневич - Ред.) передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы", - добавил он.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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