 Двое украинцев отмечены наградами Конкурса молодых ученых Европейского Союза

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
29-й Конкурс молодых ученых Европейского Союза (EUCYS-2017) проходил в столице Эстонии с 22-го по 27 сентября. 146 участников из 38 стран мира привезли в Таллинн 89 научных теоретических и прикладных работ, охватывающих большинство естественных и технических наук.
Украину представляли победители нынешнего Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины: выпускница Технического лицея Национального технического университета Украины "КПИ" Яна Жабура (тема работы - "Совершенствование технических возможностей дельта-робота") и ученик 11-го класса Черновицкого лицея №1 математического и экономического профилей Черновицкого городского совета Николай Веремчук (работа "Исследование распределения плотности в газах с помощью шлирен-фотографии").
"По результатам презентаций и ответов на вопросы авторитетного международного жюри наши молодые ученые были награждены:
- Яна Жабура - вторым призом EUCYS-2017 и почетной наградой - участием в Стокгольмском международном молодежном семинаре и торжественной церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии-2017;
- Николай Веремчук - специальным призом от форума Европейских межправительственных исследовательских организаций (EIROforum)", - рассказал заведующий отдела Малой академии наук Александр Юров.
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