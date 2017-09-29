 Информатор WADA о допинге в российском спорте Родченков заочно арестован в РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия МОК собрала доказательства для обвинения россиян в допинге

В ноябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в Москве.