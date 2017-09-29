 Информатор WADA о допинге в российском спорте Родченков заочно арестован в РФ

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает Цензор.НЕТ.
"21 сентября суд заочно арестовал Родченкова. Ему вменяют часть 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)", - сказала Царева, отметив, что защита уже обжаловала это решение.
Она добавила, что Россия объявила Родченкова в международный розыск.
СКР расследует уголовное дело в отношении Родченкова и иных лиц, в 2009-2013 годах работавших во всероссийской федерации легкой атлетики, в действиях которых усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ.
Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, где был сделан вывод о существовании государственной системы поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
17 стран - членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 18 сентября к требованию присоединились еще 12 стран.
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В этом вся суть кацапии
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нет там честных - есть те кто спалился и под честного косит.
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Зрада.Тьху. Ізмєна!!!
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есть арестовывать заочно, судить, сажать - все ето уже много лет практикуется...
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І у другому матчі ліги Європи поспіль це допомагає!
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