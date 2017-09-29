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 Информатор WADA о допинге в российском спорте Родченков заочно арестован в РФ

допинг

Басманный суд Москвы заочно заключил под арест бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Украина присоединилась к призыву других стран отстранить Россию от Олимпиады-2018, - Национальный антидопинговый центр

"21 сентября суд заочно арестовал Родченкова. Ему вменяют часть 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)", - сказала Царева, отметив, что защита уже обжаловала это решение.

Она добавила, что Россия объявила Родченкова в международный розыск.

СКР расследует уголовное дело в отношении Родченкова и иных лиц, в 2009-2013 годах работавших во всероссийской федерации легкой атлетики, в действиях которых усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия МОК собрала доказательства для обвинения россиян в допинге

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, где был сделан вывод о существовании государственной системы поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.

В ноябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в Москве.

17 стран - членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 18 сентября к требованию присоединились еще 12 стран.
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Вот мальчиш-плохиш - раскрыл, понимашь, главную кацапскую спортивную тайну...
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Ага, страшной гостайны проклятым буржуинам...
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и лишению ега высшей государственной награды
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Это по кацапски., все таки, какая сволочная нация дегенератов.
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Ну да, расскрытие гсостайны, не хухры мухры.
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Мочу подменять не преступление,а если вывели на чистую воду это преступление !😕
В этом вся суть кацапии
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Если бы гебисты не подменили мочу,то пришли бы солдаты НАТО и нассали,зачем этого то трогать
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да по винту сколько кацапы своих пересадят
нет там честных - есть те кто спалился и под честного косит.
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Получается что сраная Параша,не одну олимпиаду подменяла мочу и этим грабила настояших победителей.Сцаное величие,должно им дорого стоить.
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Заочное правосудие = заочный секс. Давайте заочно арестовывать, заочно судить и, главное, заочно сажать!
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так все уже давно есть - есть заочницы....
есть арестовывать заочно, судить, сажать - все ето уже много лет практикуется...
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Нююю.,.Раз паРашка в розыск объявила-ищите под землёю.. и обрящете!!!😎.
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Помніцца, на якійсь Олімпіаді китайці майже поголовно займали перші місця. Мабуть теж на допінгу.
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Добре, що у тренерському складі є простий львівський хлопець Олег Лужний, який у перерві вміє в роздягалці знайти правильні слова для футболістів))) Сподіваюся, бутси там не літають)

І у другому матчі ліги Європи поспіль це допомагає!
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Цензор.НЕТНовостиСпортИнформатор WADA о допинге в российском спорте Родченков заочно арестован в РФ
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