 До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения, - начальник вооружения ВСУ

Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На протяжении Независимости Украины вопросами хранения боезапаса, строительством складов и арсеналов, особенно никто не занимался. В основном направленность была на продажу, утилизацию. Эта военная часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудование как арсенал для хранения боеприпасов. В 2014 году было выделено около 625 тыс грн на поддержку первоочередных мер, которые обеспечивают безопасность арсенала. В 2015 году - 760 тыс грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда было уже выделено 2 млн 275 тыс грн и в 2017-м - 25 млн грн, которые было спланировано использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения", - отметил Шевцов.
По его словам уже в ближайшие дни начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего обнаружения, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации.
"Это первый арсенал, на котором мы внедряем такую новейшую систему и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения", - отметил начальник Вооружения ВСУ.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Ай молодца! )
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А пока считаем прилеты от танчиков и "васильков"..))
А тем временем козломордая срань ,развлекалась как могла! :D
-В туле власти решили отремонтировать дорогу надгробными плитами!
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- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!
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нам бы хоть одного такого лося во Флаерс, а тоже смотришь на их игру - плач один.
-- пардонирую за встрявание
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Основными причинами ЧП в Калиновке является "заскорузлость" системы освоения средств и охрана, за что отвечает Генштаб, - Матиос (обновлено)https://censor.net.ua/video_news/457245/osnovnymi_prichinami_chp_v_kalinovke_yavlyaetsya_zaskoruzlost_sistemy_osvoeniya_sredstv_i_ohrana_za
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Комментарий дурачка как-то неинтересен. Пусть Уставы учит и структурную сетку МО.
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https://mnyug.com/uploads/posts/2016-08/1472666130_1432726593_stena-5.jpg
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И увидит когда начнется пожар, чтобы успеть быстро убежать.
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Де гроші Зін?
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Идет 4-й год войны. Наконец-то дошло....
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