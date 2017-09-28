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 До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения, - начальник вооружения ВСУ

армия всу шевцов

В течение 2011-2012 года финансирование военной части вблизи Калиновки, фактически не осуществлялось, а в 2012 году арсенал должен был быть расформирован. Такое решение было принято прежним руководством Вооруженных Сил Украины, которое планировало часть боеприпасов, которые здесь хранились, продать, остальное утилизировать, а остатки переместить на другие места хранения.

Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Также читайте: В 2017 на хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн, - Полторак

"На протяжении Независимости Украины вопросами хранения боезапаса, строительством складов и арсеналов, особенно никто не занимался. В основном направленность была на продажу, утилизацию. Эта военная часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудование как арсенал для хранения боеприпасов. В 2014 году было выделено около 625 тыс грн на поддержку первоочередных мер, которые обеспечивают безопасность арсенала. В 2015 году - 760 тыс грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда было уже выделено 2 млн 275 тыс грн и в 2017-м - 25 млн грн, которые было спланировано использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения", - отметил Шевцов.

По его словам уже в ближайшие дни начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего обнаружения, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Основными причинами ЧП в Калиновке является "заскорузлость" системы освоения средств и охрана, за что отвечает Генштаб, - Матиос (обновлено). ВИДЕО

"Это первый арсенал, на котором мы внедряем такую новейшую систему и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения", - отметил начальник Вооружения ВСУ.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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"Это первый арсенал, на котором мы внедряем такую новейшую систему и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения", - отметил начальник Вооружения ВСУ.
Ай молодца! )
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прошу заметить - не просто 4х лет, а 4-х лет войны... это вообще расстрельная статья для всей вертикали
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Не бойся нанайцев дары приносящих,а бойся ленточек перерезающих
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есть пословица "п***деть, не делать".... ну выделят 70 млн. к примеру на эти нужды попилят, разделят и дело с концом.... первый раз что ли главное рапортовать, обещать, а там хоть синем пламенем. не верю.
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как там говорят: если бордель перестал приносить доход - то нужно менять проституток, а не передвигать кровати
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Будут, будет, до конца, не позднее четверга, с нового года, к весне , к осени , до конца месяца, недели.
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Скоро скоро уже совсем скоро... :D
А пока считаем прилеты от танчиков и "васильков"..))
А тем временем козломордая срань ,развлекалась как могла! :D
-В туле власти решили отремонтировать дорогу надгробными плитами!


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так кацапы могут взять какой-нибудь девайс типа зуро ред ай и с ресторации "Дубовый гай" садануть (расстояние 6-8 км).
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представьте себе водителя, который имея зрение -1 расхуйкал четыре маршрутки из-за того, что очки не надел, и после четвертой говорит - ок, теперь я надену очки. Я хочу спросить - такой водитель мог бы работать в автопарке? - думаю нет, а почему тогда начальник штаба может расхуйкать 4 склада стратегических запасов и дальше нормально себя чухать?
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Потому что это указание его шефа,если завгар даст приказ,водила и пятую маршрутку разхунарит,тем более с мусарами все схвачено))
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Водитель маршруток - хоть десять об столб, если на своей ездит.
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Потому что ето Украина, Карл. У нас президент был с двумя ходками на зоне, теперь главный прокурор прямо с тюрьмы не снимая полосатые подштаники сразу в прокурорское кресло... У более половины депутатов и чиновников купленные дипломы, несколько гражданств разных стран и уголовные прошлое. У нас выбирают Вора а потом ноют что апать абманул нас. На следующий раз опять его выбирают и апять абманул. и так уже 25 лет.
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А самое ужасное что у нас народ выбирает воров осознанно. Говорит мол етот уже наворовался выше крыши и для детей и для внуков и правнуков ихних внуков хватит, значит ему больше не нужно воровать, выбираем его мол отличный кандидат.
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Вообще то странная логика,насчет наворовался,я всегда спрашивал в ответ,на такие заявления--а что откормленный кабан кушать уже не хочет?Вроде наоборот,аппетит только растет.Что мы и видим на примере Барыги,из жопы прет,а оно ни как не нажрется.
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Да у нас вообще все по странному как в дурдоме. ручка дверей есть только у главврача. С одной стороны считается что чиновники ето слуги народа и наемные рабочие, но только почему то не народ пишет на каких условиях и на какую зарплату нанимает слугу, а наоборот. Слуга оказавшись в кресле начинает себя вести как хозяин, сам себе назначает зарплаты и премии, сам делает все что ему вздумается только не то за что его наняли.
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До конца года? да до конца года может уже ничего не остаться от арсеналов. Да и только арсеналы нужно охранять? Уверен что кацапы будут делать терракты на газовых и нефтехранилищах. Им же нужно как то убрать конкурента ихнему северному потоку.
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а ещё поставим лучников и колесницы... а как насчет выделенного бабла где оно? синяки пропили?
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То же что и все,только на пол ведра больше.От деликатесов не жиреют.
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Украина страна будущего,все высеры власти в будущем времени,а в настоящем одни проколы.А доживет ли Украина до их будущего?
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парни из сбу, всу, нац. гвардии, полиции и других силовых структур вместо того чтоб читать комменты на цензор лучше б думали, головой, а не жопой....
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Крик с верхнего этажа борделя вниз:
- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!
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Бутафорию они устанавливать собираются.
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а вот системы раннего обнаружение где можно спизд..ть бюджетные деньги давно работают в Украине...
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Не пойми чего. Потому как малые БПЛА с электрическими моторчиками, тихим ходом и на малой высоте эти системы в упор не видят.
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Мы сегодня с ребятами с Aeroscraft разбирали эту тему. Максимум, что сделать можно - это поставить системы раннего слежения на земле, из серии тех, что для охраны границ используют, а мелких птичек ни одна ПВОшная система не увидит. Будут лосей отслеживать на земле и браконьеров с кабанами
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Какие БПЛА???? Там лоси с кабанами незаметно просачиваются!
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Ага, вот на них и поставят типа пограничных.
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8 фит в холке?

нам бы хоть одного такого лося во Флаерс, а тоже смотришь на их игру - плач один.
-- пардонирую за встрявание
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Ну а что......тоже дело, подойдут на расстояние выстрела - вот и прибавка к зарплате.
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Комментарий дурачка как-то неинтересен. Пусть Уставы учит и структурную сетку МО.
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тю - то ты жаловался шо рядовых плохо кормят - это парни специально сделали - мясо само пришло - может их то же плохо кормили))
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Йди краще з Толяном Тепловізором побалакай: 28.09.17 20:23
Основными причинами ЧП в Калиновке является "заскорузлость" системы освоения средств и охрана, за что отвечает Генштаб, - Матиос (обновлено)https://censor.net.ua/video_news/457245/osnovnymi_prichinami_chp_v_kalinovke_yavlyaetsya_zaskoruzlost_sistemy_osvoeniya_sredstv_i_ohrana_za
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Повторить?
Комментарий дурачка как-то неинтересен. Пусть Уставы учит и структурную сетку МО.
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Обана.........оказывается нашёлся тот, кто отвечает за сохранность вооружения..........Цельный генерал-майор.
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Ностальжи... уже один стену строил
https://mnyug.com/uploads/posts/2016-08/1472666130_1432726593_stena-5.jpg
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Будет охранник в позорную трубу смотреть во все стороны.

И увидит когда начнется пожар, чтобы успеть быстро убежать.
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Системой раннего обнаружения зафиксировано 2 пьяных офицера на подступах к складам боеприпасов.
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2014 - 625 тис грн, 2015 - 760 тис грн, 2016 -2 млн 275 тис грн, 2017- 25 млн грн

Де гроші Зін?
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Все пропито,проеденно,то есть в дело произведенно.
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До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения, - начальник вооружения ВСУ

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Идет 4-й год войны. Наконец-то дошло....
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Системя обнаружения разгильдяйства и непрофессионализма нужнее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения, - начальник вооружения ВСУ
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