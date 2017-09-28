 Лига Европы: "Динамо" на выезде обыгрывает белградский "Партизан", луганская "Заря" в Бильбао побеждает "Атлетик"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Бильбао "Заря" сенсационно обыграла местный "Атлетик" со счетом 1-0. Единственный гол на 26-ой минуте забил Харатин.
Киевляне в Белграде со счетом 3-2 смогли победить "Партизан", проигрывая по ходу матча 0-2.
Оба мяча сербы забили в первом тайме. На 34-ой минуте отличился Ожегович, гол на 42-ой минуте на счету Тавамбы.
После перерыва динамовцы смогли забить 3 мяча. Вышедший на замену Мораес забил с пенальти на 54-ой минуте, а также смог отличиться с игры на 84'. Автором гола на 68-ой минуте стал Буяльский.
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