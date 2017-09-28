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Все про:Динамо (726) Заря (15) Лига Европы (113) футбол (3205)

 Лига Европы: "Динамо" на выезде обыгрывает белградский "Партизан", луганская "Заря" в Бильбао побеждает "Атлетик"

лига европы

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" и луганская "Заря" провели гостевые матчи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Бильбао "Заря" сенсационно обыграла местный "Атлетик" со счетом 1-0. Единственный гол на 26-ой минуте забил Харатин.

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Киевляне в Белграде со счетом 3-2 смогли победить "Партизан", проигрывая по ходу матча 0-2.

Оба мяча сербы забили в первом тайме. На 34-ой минуте отличился Ожегович, гол на 42-ой минуте на счету Тавамбы.

После перерыва динамовцы смогли забить 3 мяча. Вышедший на замену Мораес забил с пенальти на 54-ой минуте, а также смог отличиться с игры на 84'. Автором гола на 68-ой минуте стал Буяльский.

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В бочку меда подсыплю ложку дегтя: 2 года из 3-х за Динамо забил легионер. Где легендарный киевский футбол?!
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2 гола из 3-х (еще одна очепятка, пора идти спать)
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Я очень сильно извиняюсь --- Вы мне напоминаете моего Папу --- лет 15 назад это было, смотрим по SetAnta Динамо --- наши забивают, я прыгаю, скачу по "living-room", вообщем схожу с ума --- Пап мне говорит, чему радуешься, это-ж нам забили... я говорю:"Нет Папа, это мы забили". А Папа мне:"Какие "мы", он-же был "черный".... А я ему:" Папа, это теперь коренной киянын....
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Чорний, білий, яке це відношення має до футболу? Якщо говорити про корінних мешканців, то за США скрізь повинні виступати гурони та апачі.
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Молодцы,особенно Заря!!! Луганск это Украина!!!Заря будет играть дома в Луганске,это неизбежно.
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Динамо це команда другого тайму, та добре хоч, що виграли, а Зоря це красені.
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Цензор.НЕТНовостиСпортЛига Европы: "Динамо" на выезде обыгрывает белградский "Партизан", луганская "Заря" в Бильбао побеждает "Атлетик"
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