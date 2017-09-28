 В случае решения проблемы Донбасса Вашингтон будет готов отменить часть антироссийских санкций, - Тэффт

Об этом он заявил в интервью изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.
"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая): если мы сможем добиться прогресса на Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций", - сказал он в прощальном интервью изданию "Коммерсант".
"Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций) не было", - отметил он.
Отвечая на вопрос об эффекте введенных санкции США в отношении России, Теффт отметил, что "и президент России, как и ряд других официальных представителей РФ, это признавали".
"Но привели ли эти санкции к кардинальному изменению ситуации на Украине? Очевидно, нет. Тем не менее я считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам. Но об этом вам лучше спросить у российских бизнесменов, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами", - подчеркнул Теффт.
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И сами санкции там трёх видов - одни за Крым, другие за Донбас, а третьи за выборы в Штатах (самые полезные). Если снимаются те, шо за Донбас, то это не значит, шо снимаются и те которые с ним не связаны.
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Yahooєю….
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Чоколатники-міроточім!!
Шотама в мєтодічках, ась???
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и только после полугода так называемого "решения проблемы Донбасса".
брехунам нельзя верить никогда и ни прикаких обстоятельствах - обманут по любому.
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Потом Украина должна превратиться в настоящую европейскую страну. А это только, когда порох отдаст концы, плюс десять лет.
Так что ждать долго. Пиндосы попривыкнут к санкциям и отменять их не захотят. А зачем им этот конкурент, расея, хоть и нищий. За время санкций все товаропотоки уже десять раз будут переориентированы, так зачем бабе лишние хлопоты по их отмене?
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например, вместо агрессор называть эРэФию просто оккупант, который аннексировал Крым, преступный нелегитимный режим, вместо кремлевская хунта. можно иногда пригласить ботоксного лысогнома на какой-нибудь саммит, но сажать его исключительно за отдельный стол в углу, обязательно приглашая туда и давая выступить литовской Дале.
вместо 90 дней разрешить давать кредиты рассейским конторам дней на 120. это всё. максимум. на такое ослабление можно пойти.)
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гораздо более сцыкливая в Европах.) в большинстве мест.
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всем этим историям в историсемском плане, простите за каламбур, всего ничего. у меня 100 % уверенность, что азиопская паРаша не доживет и до 2030 г.
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никогда не говори никогда. лысогном не вечен. мало того, все империи не вечны, а уж проблемная рассейскай недоимперия...) могу голову дать на отсечение, что рано или поздно это азиопское говно распадется.
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прямо таки со всеми и прямо таки испортила.
паранойя, видимо, не только "у верхушки США" .) вы о Беларуси лучше беспокойтесь, странный вы наш.
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При этом каждый под "прогрессом на Донбассе" может понимать что-то свое...
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