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 В случае решения проблемы Донбасса Вашингтон будет готов отменить часть антироссийских санкций, - Тэффт

теффт

Бывший посол США в РФ Джон Теффт заявил о возможности снятия санкций в отношении РФ в случае урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая): если мы сможем добиться прогресса на Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций", - сказал он в прощальном интервью изданию "Коммерсант".

"Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций) не было", - отметил он.

Отвечая на вопрос об эффекте введенных санкции США в отношении России, Теффт отметил, что "и президент России, как и ряд других официальных представителей РФ, это признавали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции Запада против России остановили проект "Новороссия", - посол ЕС в РФ

"Но привели ли эти санкции к кардинальному изменению ситуации на Украине? Очевидно, нет. Тем не менее я считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам. Но об этом вам лучше спросить у российских бизнесменов, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами", - подчеркнул Теффт.







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он сам говорит, что и те что есть особо не помогли, а теперь давайте снимем еще часть, и о Крыме можно будет навсегда забыть...
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ничего подобного Тэффт не сказал. Сказал, шо рускистан заплатил серьёзную цену, но это не привело к существенным изменениям.
И сами санкции там трёх видов - одни за Крым, другие за Донбас, а третьи за выборы в Штатах (самые полезные). Если снимаются те, шо за Донбас, то это не значит, шо снимаются и те которые с ним не связаны.
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нельзя ничего ни за что снимать, и все тут! А наших людей, что в земле лежат, кто вернет? А разграбленные заводы, разрушенные дома, уничтоженную экологию можно не считать??? Ушли кацапы с донбаса - какое счастье, да? Хрен им! Если бы не погиб никто, еще куда не шло, а так извините.
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Когда террористы берут заложников, переговорщики обещают удовлетворить часть требований, чтобы часть заложников отпустили.
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Таш шо Крым-россия ???
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Вреть, 100 % , потому что санкции для того что бы развалить рф . Она лишняя на карте мира
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Хотел бы развалить - санкции были бы другими.
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не, нужно с кацапами не так разговаривать.. нужно просто каждый день санкции нахлобучивать и летальное оружие в Украину поставлять.
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Ага, и поцеловать ху1ла в жопу, а плотве с захером выдать грин карты! И наступит мир во всём мире!
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И да! После возвращения Крыма, выдать няшу замуж за Брэда Пита!
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Это только он сказал для русских , мол мы так сделаем , но как будет по факту, это вопрос !
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весело раше будет когда приймет всю мутировавшую нечесть с лугандона и даже половинчастые санкиции обеспечят ей мучительную кончину.... Тефт зарабатывает отнимая у ватников остатки валюты за илюзии.....
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я боюсь что весело будет нам, когда этот гнидистый даунбас вместе с путинприди вернется в Украину....
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они будут просто рады еде, ну а там дальше как приручим.....
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Никого там приучить не выйдет. Это и было до оккупации частью русского мира, а потом взорвалось. До сих пор ни у кого нет даже и мыслей как правильно их реинтегрировать. Все составленные програбы разбиваются об тупость и шизофрению значительной части местного населения.
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возмоно, но мне кажется представители рускагомира это маргиналы и их как правило не более 15% а большая часть это преспособленцы с совковым прошлым те быстро перекрасятся, и если нужно замочят маргиналов за кров и еду.... ну и незабываем что восстановление донбасса это огромное отмывание денег - самые жадные столкнутся с самымим диким....
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Не будет восстановления той части Донбасса. Они уже стали никому не нужны.
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проблем с той реинтеграцией отпадут при закрытии границы с кацапами. Мне донецкие говорили, шо удивляются как западенцы организовываются на возмущения, а вот у них там такое почти невозможно. В 2014-ом когда все начиналось движухи происходили тока когда кацапы учения у границ проводили, а учения закончились и движухи моментально прекращались. Артём правильно сказал, шо большая часть там инертные приспособленцы, пофигисты которым пофик кто лиш бы платили больше.
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Пєця недаром слєтал, падлюка така?
Чоколатники-міроточім!!
Шотама в мєтодічках, ась???
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очень маленькую часть...
и только после полугода так называемого "решения проблемы Донбасса".
брехунам нельзя верить никогда и ни прикаких обстоятельствах - обманут по любому.
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Для чего вообще заговаривать о снятии части санкций, если никакого прогресса нигде нет? Вопрос риторический, ведь за такой разговор заплатили.
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Донбасс пусть отстраивает Россия. Для Украины самое главное забрать Крым. То, что оккупанты захватили первыми.
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Это точно, ведь война на Донбассе из-за Крыма.
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Сначала Путин должен отдать концы плюс три годв.
Потом Украина должна превратиться в настоящую европейскую страну. А это только, когда порох отдаст концы, плюс десять лет.
Так что ждать долго. Пиндосы попривыкнут к санкциям и отменять их не захотят. А зачем им этот конкурент, расея, хоть и нищий. За время санкций все товаропотоки уже десять раз будут переориентированы, так зачем бабе лишние хлопоты по их отмене?
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Это он наверное про то,шо вычеркнут из санкционного списка моторылу,гиви и мозгового внесенных еще ихней администрацией,остальное ни-ни
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часть это как? сократят припев в песенке ла-лалала-лала?
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часть санкций, конечно, потом, после того как паРаша покинет Донбасс, и снять.
например, вместо агрессор называть эРэФию просто оккупант, который аннексировал Крым, преступный нелегитимный режим, вместо кремлевская хунта. можно иногда пригласить ботоксного лысогнома на какой-нибудь саммит, но сажать его исключительно за отдельный стол в углу, обязательно приглашая туда и давая выступить литовской Дале.
вместо 90 дней разрешить давать кредиты рассейским конторам дней на 120. это всё. максимум. на такое ослабление можно пойти.)
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Крым уже никогда не будет украинским... Это уже даже в Европе и США понимают... Просто пытаются делать вид, что это их еще интересует...
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Ну это многое изменит в таком случае. Потихоньку тогда все, кто могут, начнут вооружаться ЯО. Да и в принципе тогда любые договоры, в которых есть подпись Штатов, сильно девальвируются.
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Кому это надо было (ЯО) уже вооружились... Не так то это просто... много кто хотел,да не хватает знаний и ресурсов... А если Вы намекаете на Украину...то очень быстро США поменяют свою положительную риторику в сторону Украины на отрицательную... Нет более сцыкливой верхушки в мире с признаками паранойи...чем в США
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Нет более сцыкливой верхушки в мире с признаками паранойи...чем в США



гораздо более сцыкливая в Европах.) в большинстве мест.
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Я имел ввиду... что никто в мире так не трясется от каждого пука, как США...))) Им везде мерещиться угроза их нацбезопастности... На всякий случай...стране с лучшей армией в мире)))
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Почему нет? А в Беларуси и в россии? У вас вообще даже шизофрения управляет.
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У нас при плохом руководстве нет шизофрении.
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Ну правильно.... Другого ответа и трудно было представить))) Хотя...открываешь в любой день новости на цензоре... там столько шизофрении... во всем остальном мире вместе взятом меньше... Но мы ж это не замечаем,да?...))) Нам (как моему брату из Киева) лучше постить картинки-мемы про другие страны...
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Крым будет украинским. Вопрос лишь в скорости уничтожения природы в Крыму. Когда Крым прекратят в то, что было раньше произойдёт передача назад.
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я думаю, что кацапы никогда не отдадут его назад. Ну просто из принципа. Только если россия развалится, и всем станет не до крыма, и наши не будут тупить и молниеносно возьмут инициативу в свои руки...Но тут слишком много "но".
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Отдадут. Дело в том, что Запад никогда не примет изменения границ. Слишком много на этом завязаны. В своё время так говорили и про Украину в целом, ГДР можно вспомнить...Крым в истории много раз переходил, но всегда был связан с землями теперешней Украины. Без связи с Украиной в Крыму нечего делать.
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россии глубоко начхать что принимает Запад. Только если она сама решит или вынуждена будет это сделать. Ну и можно еще вспомнить про Кипр и Турцию, Осетию/Абхазию и Грузию, Приднестровье и Молдову. Что кому отдали? Всем начхать. Ничего более чем глубокая озабоченность.
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Осетию/Абхазию и Грузию, Приднестровье и Молдову. Что кому отдали?



всем этим историям в историсемском плане, простите за каламбур, всего ничего. у меня 100 % уверенность, что азиопская паРаша не доживет и до 2030 г.





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так хочется крым вернуть еще при своей жизни Косточки поехать погреть на любимые места, воздухом украинским подышать)). Хотя пусть будет хотя бы и 2030 год, согласен
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Это действительно очень долгая история возврата, но Крым был официально включён в состав РФ и тут они перешли черту. Потом им придётся решить с возвратом Крыма, а иначе подойдут к неминуемому развалу россии. Учтите, что проблемы россии громадны , а населения явно на их территорию не хватает.
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ничего подобного, в конце 80х совку прижали яйца и горбач согласился освободить Прибалтику. К счастью в этот момент успели выйти из советской оккупации еще ряд республик и Украина в том числе. Так что есть хорошие примеры, когда хватка совка сильно слабнет. Это уже было и будет еще.
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Почему Вы так чересчур оптимистично настроены, что Запад будет заботиться так долго об Украине? По-моему, уже у многих политиков Запада все больше в словах читается крен в сторону снятия санкций с России.... А что будет через года три? У меня ощущения, что интерес к проблемам Украины у западных политиков постепенно утихает...
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Главное, что не утихают интерес к ликвидации россии. Украина выживет и без интереса Запада, главное это ликвидировать россию. Тут у нас взаимный интерес.
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резервы у кацапов тают как снег по весне, искандеры не смеются уже, счета высшего руководства на западе заблокируют - вообще веселуха начнется. А мы будем наблюдать со стороны весь этот писец, Крым они вернут полюбасу.
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уже никогда не будет украинским

никогда не говори никогда. лысогном не вечен. мало того, все империи не вечны, а уж проблемная рассейскай недоимперия...) могу голову дать на отсечение, что рано или поздно это азиопское говно распадется.
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Вот только...пока что Украина испортила отношения со всеми соседями... Пока что немножко ... с Беларусью, Венгрией, Польшей... Но тенденция к более крупным скандалам прослеживается... )))
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пока что Украина испортила отношения со всеми соседями



прямо таки со всеми и прямо таки испортила.
паранойя, видимо, не только "у верхушки США" .) вы о Беларуси лучше беспокойтесь, странный вы наш.
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Беларусь испортила отношения со всей Европой, СШАи многими странами мира. Причём Беларусь под санкциями, что говорит о гораздо более плохих отношениях, чем мелкий эпизод с образовательным законом.
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Фигня это. За Крым были смехотворные санкции, не секторальные.
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К сожалению это так. Но все ещё впереди, хуже всего наказывает россия сама себя.
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"...если мы сможем добиться прогресса на Донбассе..."

При этом каждый под "прогрессом на Донбассе" может понимать что-то свое...
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Та не важливо це, знімуть чи ні, потрібно просто перечекати поки нафта до 64 підніметься, ну максимум це 83 долара, а звідти глибока, бездонна яма до 17 доларів, та це ще буде не дно, ось тоді Крим і повернеться.
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Я теж так думаю. Штати довго вводять санкції, а ще довше відміняють їх.
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Есть вероятность, что Трамп внесёт законопроект по частичному снятию санкций. А потом есть вероятность, что его рассмотрят и может быть проголосуют. А после этого есть вероятность, что проголосуют "за". И вероятность, что Трамп подпишет его.
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Цікаво,а що означає "прогрес" у його розумінні?Виконання Україною ганебних Мінських угод?
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он уже экс, лучше послушать от Волкера более актуальную инфу)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ случае решения проблемы Донбасса Вашингтон будет готов отменить часть антироссийских санкций, - Тэффт
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