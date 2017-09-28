 Исламское государство заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии. Минобороны РФ опровергает

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом распространило близкое к ИГ информагентство Amaq, сообщает SITE Intelligence Group.

Сообщается также, что один российский солдат был убит.Министерство обороны России не подтвердило информацию о том, что российские военнослужащие были взяты в плен в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии.