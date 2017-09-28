EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 За рубежом
  3103  78
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6863) плен (1864) Сирия (2524) Исламское государство (530)

 Исламское государство заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии. Минобороны РФ опровергает

игил

"Исламское государство" взяло в плен двоих российских солдат в сирийском городе Дейр-эз-Зор.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом распространило близкое к ИГ информагентство Amaq, сообщает SITE Intelligence Group.

Сообщается также, что один российский солдат был убит.

Министерство обороны России не подтвердило информацию о том, что российские военнослужащие были взяты в плен в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Сирии ликвидирован боевик ИГИЛ из РФ. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У кацапів дійсно сьогодні чорний день в Сирії - бойовики ІД атакували в кількох уже "звільнених" районах. Сирійські військові понесли дуже важкі втрати і в парі точок кацапські їхтамнєти теж відгребли непогано. Так що кремлядям зараз не до НП на Калинівському складі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бросать в бидэ? Не по-пацански-лиговски! В сортирах мочат! Скреплёной мочой. Моча креплёная боярой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
І взагалі, до Сирії вони вже без голів поїхали на екскурсію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Классика - "Всадник без головы"! Ему ещё только-только всадили, а он уже без головы. Башку авансом сносит одной кремлядской рекламой! Раша-ватные извращения - они такие! Скреп-п-п-пные!!! Гейропа нервно курит в сторонке амстердамскую марь-ванну, завидуя чёрной завистью реповатным оргазмам садо-мазо!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ихтаммного ихтамнетов...\кто их считает - за скот рогатый сойдут...\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рос.СМИ уже показывают ролик что в рядах ИГИЛ воюют украинцы. Показывают украинский флаг в одном из "штабов" и... Сигареты! Правда почему надпись на этих сигаретах на русском)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
швидше за все це чеченці російськомовні... які воювали раніше в добробатах проти москалів!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так очень легко будет проверить. ИГИЛ обычно ролики выкладывает известного содержания....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот, опять будет жуткое видео с отрезанием головы или сожжением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чемпионат по футболу головами руснявых и пусть отрицают дальше....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закусывать нада..Ихтамнэт¡!
А трупики-падбросили...
Ждем-с видео секир башка.,.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пускай отделят тупую АЛЕНЬЮ ГОЛОВУ от ТУЛОВИЩА....
и отправлят в ООН)))
Там разберутся...руснявыке они или нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну пришлют два отрезанных башка каджугетовтчу, типо в доказательство
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоже мне - доказательство. В Военторге купили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для России настал тот неловкий момент, когда заявлениям ИГИЛ верят больше, чем России.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мид рф заявит, что таких солдат можно купить в любом военторге и дело в шляпе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Их надо немедленно в поликлинику сдать! Для опытов!" (Почтальон Печкин)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ах вот почему парень в Омске так набросился на игиловцев? за то что русских в плен захватили
https://www.youtube.com/watch?v=tNIGmmozVNA
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Омске ... на игиловцев? (с)

Игиловцы уже в омске?
Мои поздравления,козломорденький.
Сказать по секрету-где штаб ИГИЛ?
В мацкве в сооружении под названием кремль.
Можешь смело туда понабрасываться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу,скоро будет видео,где два русских отрежут головы двум другим русским.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конченные люди особи, они жалеют что их же солдат не убивают, а в плен берут...
Во первых - палево ужасное, а во вторых - надо шевелиться, пытаться всему миру доказать что вы все идиоты и лохи, настамнет, хрендокажете и тд, лучше бы убили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там же как? оранжевый комбинезон на кацапах и муслим в горке с кинджалом или пацан муслимский с ТТ у затылка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гля они ему и на лбу крестик вырезали .... так с дарвиным у всех проблемы но я за инопланетян
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну поменяю бабахи 2 ванек на 10 ко танков хотя могут и секир башка гяурам устроить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как воюют асадисты ( сброд алавитов, хэзболлы, шиитов из Ирана и Ирака). Это реальное тупое пушечное мясо. Бои летом в пригороде Дамаска.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=5q2y3NNSOmw&bpctr=1506625717
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можуть звернути в істину віру шляхом обрізання... голови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І що тут сперечатися? МО Рахи ж спростувало! Значить точно захопили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ пожвавися очікуючи шоу. Які добрі в нас люди...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони ж нас такими і зробили. Тепер нехай не скіглять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чувак говорит мне
- мы не выиграем войну у ватанов их 180 миллионов это самоубийство .....
-бро но 180 делится 2 на 3 и на 6 ...но не обезательно 6 штук за день каждому
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каких 180, там 120 со всеми дорисовками еле нашкребут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Игилу надо постоянно публиковать «Расписание казней рашистских кафиров», а на процедуру ликвидации рашистких террористов продавать приглашения. Лишний доход + меньше крови на Ближнем Востоке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, родственникам заваленных козлоголовых козло-Шайга не выплачивает компенсационные бабки по той причине, что в справках значится "умер",а не "убит". Умереть ведь можно и от запора .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Игиловский медиаканал Al-Furqan выпустил свежую речь Абу Бакр аль-Багдади, которого российская авиация "убила"в июне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ученые - исследователи из ИСИСА эксперементальным путем доказали, что если паре рузьких отрезать головы то они и без них смогут какое то время скакать по сирийской пустыне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Звезда на тяжёлых наркотиках в режиме нон-стопИсламское государство заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии. Минобороны РФ опровергает - Цензор.НЕТ 5861
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раз ихтамнет то режте их нах.. и по запчастям домой отправьте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взяли в плен чисто ради прикола. Проверить, правда ли, что рюсский вояка умеет на бутылки садиться. Пойдут в турне - будет местное развлечение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Семьям погибших военных РФ не выплачивают миллионные компенсации из-за того, что в справке написано «умер», а не «погиб»
МНОГОНАЕБОВОЧКА
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИсламское государство заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии. Минобороны РФ опровергает
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти