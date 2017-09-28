Исламское государство заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии. Минобороны РФ опровергает
"Исламское государство" взяло в плен двоих российских солдат в сирийском городе Дейр-эз-Зор.
Сообщается также, что один российский солдат был убит.
Министерство обороны России не подтвердило информацию о том, что российские военнослужащие были взяты в плен в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Сирии ликвидирован боевик ИГИЛ из РФ. ФОТО
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А трупики-падбросили...
Ждем-с видео секир башка.,.
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и отправлят в ООН)))
Там разберутся...руснявыке они или нет
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https://www.youtube.com/watch?v=tNIGmmozVNA
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Игиловцы уже в омске?
Мои поздравления,козломорденький.
Сказать по секрету-где штаб ИГИЛ?
В мацкве в сооружении под названием кремль.
Можешь смело туда понабрасываться.
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людиособи, они жалеют что их же солдат не убивают, а в плен берут...
Во первых - палево ужасное, а во вторых - надо шевелиться, пытаться всему миру доказать что вы все идиоты и лохи, настамнет, хрендокажете и тд, лучше бы убили...
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Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=5q2y3NNSOmw&bpctr=1506625717
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- мы не выиграем войну у ватанов их 180 миллионов это самоубийство .....
-бро но 180 делится 2 на 3 и на 6 ...но не обезательно 6 штук за день каждому
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МНОГОНАЕБОВОЧКА
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