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 "Боеприпасы в закрытых, подземных, арочных и железобетонных хранилищах остались невредимыми", - начальник вооружения ВСУ о последствиях ЧП в Калиновке

армия всу шевцов

По состоянию на вечер 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки практически прекратились, но одиночные детонации боеприпасов еще продолжаются из-за перепад температур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"По состоянию на вечер 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки практически прекратились, но одиночные детонации боеприпасов возникают на технической территории. Их вызывает перепад температур, поскольку на территорию где был пожар, авиацией сбрасывается вода", - сообщил начальник вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов.

"Именно это вызывает детонацию боеприпасов, которые там остались. Но эти взрывы для местного населения окрестных деревень угрозы не несут", - отметил Шевцов.

Он сообщил, что одиночные взрывы могут продолжаться еще в течение 3-4 дней. По словам начальника вооружения Вооруженных Сил Украины сейчас на территории работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечено 7 пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации. Машины разграждения делают проходы в завалах, чтобы танки могли добраться до каждого участка и залить водой чтобы не допустить возгораний.

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"Уже прибыли группы разминирования Вооруженных Сил Украины. Всего планируется привлечь около 50 групп численностью 300 человек. Также прибыли группы разминирования от ГСЧС, которые совместно будут разминировать территорию", - сказал Шевцов.

По его словам, большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, спасены.

"Боеприпасы в закрытых, подземных, арочных и железобетонных хранилищах остались невредимыми. Также хочу отметить, что на складах Вооруженных Сил Украины химические боеприпасы отсутствуют, - резюмировал Шевцов.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Боеприпасы в закрытых, подземных, арочных и железобетонных хранилищах остались невредимыми", - начальник вооружения ВСУ о последствиях ЧП в Калиновке
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