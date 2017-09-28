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 Россия заявила, что вывела из Беларуси войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017"

россия беларусь

Россия лишь через неделю после завершения учений "Запад-2017" вывела последние подразделения войск с территории Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ,об этом пишет Еспресо ТV.

Сообщается, что последний российский эшелон с военной техникой и личным составом отправился в пункт постоянной дислокации.

"С одной из железнодорожных станций в Борисове отправился домой последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в учениях" Запад-2017 ". По традиции последними в пункты постоянной дислокации отбыли подразделения тылового обеспечения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия выводит технику из Беларуси после завершения учений "Запад-2017"

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ну заявила-и заявила...чо ей ,в первый раз заявлять?что на самом деле-видно будет.
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Эта инфа для тамошних мокшанских баб, шоп быстрее выгоняли из постелей чеченцев, бо иваны домой едут
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Агга, инфа для унутрепарашного патребления... Запивать боярой...🍻😁
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Кацапія добрехалась що коли і скаже правду, всеодно ніхто не повірить.
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оставшиеся части и подразделения приняли белорусское гражданство
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А что на это скажет Белорусь? Или она отдала честь?
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 2 ч.2 часа назад

смотрю я на фото россиян в интернете , и вот думаю - как же скучно я живу......

Россия заявила, что вывела из Беларуси войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 1418
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И на хрена было вытягивать резинку из последних трусов?
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Реснявых замечено в Киеве, на частных машинах с минскими номерами....
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Никогда не верьте русским, и не будите обмануты !
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Это о тех 20 тысячах, кторые охфициальные или скоки там было?
А неофициальные, наверное, сидят там же!!!
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Это да. А зеленые челдобречики остались. Боюсь, что надолго, если не навсегда
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А как можно вывести из Беларуси, если ее нет?
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большому эшелону - большая торпеда!
смерть козлоликим!! Аминь!!
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Пиздеж! Москали остались у нас!
Слава УКРАИНЕ! ЖЫВЕ Беларусь! ШОС.
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И ни одного бульбаша в теме,что бы подтвердить или опровергнуть,в каждой теме что нас касается лезут поучать с утра до ночи,а тут сдуло,понятно теперь шо гебня
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"После рукопожатия с русским,проверьте или все Ваши пальцы на месте"(с)
Климкин
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ИГИЛ сегодня заявил, что взял в плен двух рашистов и ещё одного асадовского военного.
ИГИЛ неожиданно контратаковал позиции асадистов и рашистов вдоль линии Дер аз Зор - Сухна. Прорвали там оборону и захватили несколько населённых пунктов.
Как известно, рашисты участвуют в боевых действиях под Дэр аз Зором в составе войск Асада.
Там же недавно погиб и рашистский генерал. Минобороны рашки пока отрицает взятие в плен рашистов. Как всегда уволят их из армии задним числом.
На фото, Игиловцы, атакующие в районе Сухны.
Россия заявила, что вывела из Беларуси войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 3331
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а как там казламордые пабедили героических и мужественных вейшнорцев?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия заявила, что вывела из Беларуси войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017"
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