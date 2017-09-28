 Россия заявила, что вывела из Беларуси войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017"

Как передает Цензор.НЕТ,об этом пишет Еспресо ТV.
Сообщается, что последний российский эшелон с военной техникой и личным составом отправился в пункт постоянной дислокации.
"С одной из железнодорожных станций в Борисове отправился домой последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в учениях" Запад-2017 ". По традиции последними в пункты постоянной дислокации отбыли подразделения тылового обеспечения", - говорится в сообщении.
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смотрю я на фото россиян в интернете , и вот думаю - как же скучно я живу......
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А неофициальные, наверное, сидят там же!!!
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смерть козлоликим!! Аминь!!
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Слава УКРАИНЕ! ЖЫВЕ Беларусь! ШОС.
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значит спи3дела
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Климкин
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ИГИЛ неожиданно контратаковал позиции асадистов и рашистов вдоль линии Дер аз Зор - Сухна. Прорвали там оборону и захватили несколько населённых пунктов.
Как известно, рашисты участвуют в боевых действиях под Дэр аз Зором в составе войск Асада.
Там же недавно погиб и рашистский генерал. Минобороны рашки пока отрицает взятие в плен рашистов. Как всегда уволят их из армии задним числом.
На фото, Игиловцы, атакующие в районе Сухны.
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