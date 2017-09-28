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 Политика Украины, За рубежом
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 США не признают результаты "выборов" в оккупированном Севастополе, - миссия при ОБСЕ

сша

Миссия США при ОБСЕ заявила о непризнании результатов "местных выборов" в оккупированном Россией Севастополе.

Соответствующее заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) зачитала сегодня исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Соединенные Штаты не признают законность или результаты выборов, которые состоялись 10 сентября в оккупированном Россией Крыму", - подчеркнула Сайдерс.

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"Наша позиция по Крыму остается четкой: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом", - заявила дипломат.

"Мы призываем Россию прекратить ее оккупацию Крыма. Россия также должна прекратить ее практики политического преследования, насильственных исчезновений, жестокого обращения и преследований полицией крымских татар, этнических украинцев и других, кто выступает против целенаправленной аннексии Россией украинской территории", - заявила Сайдерс.

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Напоминаем, 10 сентября в оккупированном Севастополе состоялись так называемые "губернаторские выборы". В МИД Украины заявили, что все участники незаконных местных выборов в Севастополе будут привлечены к ответственности. Также в Украине ожидают, что Евросоюз внесет в санкционный список всех участников выборов так называемого "губернатора Севастополя".

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А зачем Турчинов дал приказ сдать Крым ?
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ДАУН ЕСТЬ УСТАВ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОН НЕ ТРЕБУЕТ ПРИКАЗА ГК НА ОТКРИТИЕ ОГНЯ ПРИ НАПАДЕНИИ НА ЧАСТЬ
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Так вы же писали, что татары (наверно из Казани) виноваты, что не отстояли Крым. А теперь выясняется, что украинская армия не воевала😱
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А есть такой приказ? Номер приказа и дату регистрации в студию! Ах нет этих данных? То вы, дядя, просто пиз да бол!
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То есть оккупационная власть Севастополя не сможет принимать официальные делегации европейских и американских стран.
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Ага, счас , принимать с заглотом😁😁😁
Санкциії!!!
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Рашистам до дупи.... поки...
Патом попа більше баалєть будєт...
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Почнемо з того що так званий рехверендум був не легітимний і всі подальші дії не мають юридичної сили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША не признают результаты "выборов" в оккупированном Севастополе, - миссия при ОБСЕ
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