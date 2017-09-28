 США не признают результаты "выборов" в оккупированном Севастополе, - миссия при ОБСЕ

Соответствующее заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) зачитала сегодня исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Соединенные Штаты не признают законность или результаты выборов, которые состоялись 10 сентября в оккупированном Россией Крыму", - подчеркнула Сайдерс.
"Наша позиция по Крыму остается четкой: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом", - заявила дипломат.
"Мы призываем Россию прекратить ее оккупацию Крыма. Россия также должна прекратить ее практики политического преследования, насильственных исчезновений, жестокого обращения и преследований полицией крымских татар, этнических украинцев и других, кто выступает против целенаправленной аннексии Россией украинской территории", - заявила Сайдерс.
Напоминаем, 10 сентября в оккупированном Севастополе состоялись так называемые "губернаторские выборы". В МИД Украины заявили, что все участники незаконных местных выборов в Севастополе будут привлечены к ответственности. Также в Украине ожидают, что Евросоюз внесет в санкционный список всех участников выборов так называемого "губернатора Севастополя".
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это...
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Санкциії!!!
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Патом попа більше баалєть будєт...
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