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Все про:СЦКК (290) Марьинка (532)

 Российские наемники обстреляли Марьинку из минометов калибром 82 мм, - украинская сторона СЦКК

сцкк

Украинская сторона СЦКК сообщила, что, несмотря на объявленное "школьное" перемирие, продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного минского договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Так, 28 сентября текущего года с 6:15 до 6:25 часов во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе Марьинки (Донецкая область), под огонь, который вели НВФ ОРДО, также попали жилые дома указанного населенного пункта.

Дома местных жителей были обстреляны НВФ ОРДО из запрещенного минского договоренностями вооружение - минометами калибра 82 мм. Боеприпасы попали в район жилых домов по улице Прокофьева. Вследствие указанных обстрелов повреждены окна и стены жилых домов.

Информация о пострадавших и разрушений других пока уточняются.

Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО о нарушении ими условий "школьного" перемирие, ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Для руководства ОРДО, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей, к сожалению, давно стали нормой".

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у них робота такая пуйло просто так деньги не дает
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а у нас все пучком -склады взрываем!ТВАРИ ШОКОЛАДНЫЕ!
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Прочитав статью уже возмущаешься не фактом обстрела, а автором. "Школьное" и другие многочисленные перемирия лишь на бумаге и давно нарушены. Может пискть нужно в ключе, что война продолжается, а никаких перемирий не существовало?
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Тебе сколько платят за пребывание на сайте? С самого утра и до поздней ночи комменты строчишь.
Чокнуться же можно
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А вы что от них ожидали? Думали раз вы обявили школьное перемирие то они бросят свои минометы и оружие и пойдут в школу или на работу устроятся? Странные вы люди. На то они и террористы чтобы убивать и взрывать. Поетому во всем мире знают что с террористами никаких переговоров и тем более договоренностей а только уничтожение на месте. Етот закон кровью написан. И пока в нашей стране не поймут етого кровь будет литься наших людей а не террористов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли Марьинку из минометов калибром 82 мм, - украинская сторона СЦКК
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