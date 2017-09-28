 Российские наемники обстреляли Марьинку из минометов калибром 82 мм, - украинская сторона СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Так, 28 сентября текущего года с 6:15 до 6:25 часов во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе Марьинки (Донецкая область), под огонь, который вели НВФ ОРДО, также попали жилые дома указанного населенного пункта.
Дома местных жителей были обстреляны НВФ ОРДО из запрещенного минского договоренностями вооружение - минометами калибра 82 мм. Боеприпасы попали в район жилых домов по улице Прокофьева. Вследствие указанных обстрелов повреждены окна и стены жилых домов.
Информация о пострадавших и разрушений других пока уточняются.
Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО о нарушении ими условий "школьного" перемирие, ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.
Для руководства ОРДО, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей, к сожалению, давно стали нормой".
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Чокнуться же можно
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