 Счетчиками тепла оснащены 78% домов, но темпы недостаточны, - Розенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если в прошлом году нам отчитывались, что установлено домовых счетчиков на уровне 60%, то в этом году картина не очень поменялась и, насколько я помню, цифра выросла до 78%. То есть, количество установленных счетчиков выросло, но, на мой взгляд, такие темпы являются недостаточными", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг.
При этом он выразил надежду, что к началу отопительного сезона 2018-2019 счетчики будут установлены, и можно будет получить полноценную картину использования тепловой энергии.
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"Бедные потому, что много жрут" - пидор Рева
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"Постановление КМ Украины. "С первого мая сего года ввести абонентную плату в сети магазинов "Рошен" при покупке любого товара"
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Лусните вже,падлюки!!
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Украину отметили в рейтинге как одну из стран с наименьшей экономической свободой.Об этом сообщается в докладе Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017 Института Фрайзера, пишет «Слово и Дело».Первое место в рейтинге стран по уровню экономической свободы занял Гонконг, второе место за Сингапуром, на третьем месте оказалась Новая Зеландия. Четвертое и пятое места рейтинга заняли соответственно Швейцария и Ирландия.Украина заняла 149 место в рейтинге из 159 стран и территорий, составленном по уровню экономической свободы канадским Институтом Фрейзера.
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