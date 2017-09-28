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 Политика Украины
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Все про:теплосеть (80) Розенко (523) счетчик (8)

 Счетчиками тепла оснащены 78% домов, но темпы недостаточны, - Розенко

розенко

Вице-пермьер-министр Украины Павел Розенко считает нынешние темпы оснащения домов приборами учета тепловой энергии недостаточными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если в прошлом году нам отчитывались, что установлено домовых счетчиков на уровне 60%, то в этом году картина не очень поменялась и, насколько я помню, цифра выросла до 78%. То есть, количество установленных счетчиков выросло, но, на мой взгляд, такие темпы являются недостаточными", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы будут платить за фактически потребленные объемы коммунальных услуг, - Гройсман о вступившем в силу законе

При этом он выразил надежду, что к началу отопительного сезона 2018-2019 счетчики будут установлены, и можно будет получить полноценную картину использования тепловой энергии.

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Зато с темпами роста рожи самого Розенко всё в порядке ...
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"Украинцы много болеют потому,что бедные"- британский нейрохируг Г. Марш
"Бедные потому, что много жрут" - пидор Рева
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Что такое общедомовой счётчик тепла? Это колхоз по совковому. У кого то форточка всю зиму открыта ему жарко, а кто то утеплил фасад а платить будут одинаково.
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Это очень не хорошо. У меня в дома мои счётчики, сколько греется , столько и плачу . Плачу за себя и все по чест
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тогда вам подымут тариф ,+ абон.плата ежемесячно + поверка счётчика ( тысчи три) , чтоб не расслаблялись и не вздумали сбежать с ошейника от олигарха.
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Почему бы порохатым не ставить в таком случае общедомовые счетчики не только на тепло, но и на воду, газ, ликтричество...? Коммуны так коммуны
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Очікується ноу-хау від влади, анекдот чи ні ? :D

"Постановление КМ Украины. "С первого мая сего года ввести абонентную плату в сети магазинов "Рошен" при покупке любого товара"
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Логичнее и выгоднее - при заходе в магазин... и при выходе из магазина
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Не коммуны, а энергоэффективность.. у нас это так называется, по модньому. с 2018 это ОПГ переложили потери сетей на лохторат
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Дык они давно на нас КЛАДУТ, а мы пока молчим, молчим.
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Темпы ожирения ублюдчных свиней типа Розенко, Ревы, Порошенко и др. воровского биомусора, хороши не не достаточны.
Счетчиками тепла оснащены 78% домов, но темпы недостаточны, - Розенко - Цензор.НЕТ 3562
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Это уже устаревшая фотка. Нагул жиров и живого веса уже в другой категории
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Розпирає свинтусів за лохів, що за них галасували...
Лусните вже,падлюки!!
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Меня мучает вопрос! Почему Розенко не на нарах!? После миллиардных выплат мертвым душам под его четким руководством? поле-чудес....
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Нар не хватает! Нарами обеспечены, но темпы недостаточны.
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Нары вроде есть, но нет нужной ШИРИНЫ под ЖИРНЫЕ ТУШИ.
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И по два унитаза на одного в камеру, потому что ЖРУТ МНОГО.
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Зооя взула испанцев...дасиш фантастиш....ура!!!
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Жирная гнида! Для тебя, толстый, есть охрененная диета - проживи на минимальную пенсию! Сто пудов похудеешь!
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Рейтинг экономических свобод: стало известно место Украины


Украину отметили в рейтинге как одну из стран с наименьшей экономической свободой.Об этом сообщается в докладе Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017 Института Фрайзера, пишет «Слово и Дело».Первое место в рейтинге стран по уровню экономической свободы занял Гонконг, второе место за Сингапуром, на третьем месте оказалась Новая Зеландия. Четвертое и пятое места рейтинга заняли соответственно Швейцария и Ирландия.Украина заняла 149 место в рейтинге из 159 стран и территорий, составленном по уровню экономической свободы канадским Институтом Фрейзера.
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корупция рулит чиновники толстеют а народ нищает
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Народ заслуживает своих чиновников, свою власть. Биомусор выбирает биомусор.
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Не знаю , как эти счётчики будут роботать в Украине, но в Дании они роботают хорошо. Мы зимой ездили в Норвегию, счётчики закрутили и поехали , и за отепления не платили . Сколько нагреешься, столько и платишь. Вот и все !
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а у нас отоплением не пользуешься в квартире(так как в ней не живёшь), а счета всё равно приходят, я бы тоже открутил то отопление(на время) пока оно мне не нужно.
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Ух ты мордочка какая.павлуша,сколько раз в день кушаешь? 14 или 17?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСчетчиками тепла оснащены 78% домов, но темпы недостаточны, - Розенко
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