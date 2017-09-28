 Украине нужен отдельный Антикоррупционный суд, - посол США Йованович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
"Наша позиция ясна: согласно украинскому законодательству, в Украине должен быть создан Антикоррупционный суд. Уже есть Национальное антикоррупционное бюро - это независимая расследовательская структура, которая работает очень эффективно.
Создана Специализированная антикоррупционная прокуратура - независимая прокуратура для коррупционных дел. И теперь важно получить вдобавок к этому адекватную судебную систему, которая сажала бы за решетку коррупционеров, вина которых доказана НАБУ и САП", - сказала посол.
Напоминаем, ранее п
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Если таков суд будет создан, через меяяц, з, год, или 2 года, он не будет - реально независим, Украина не станет в один момент - некорумпированным государством, завтра или через 3-5 лет - у нас не сядут все коррупционеры, и в один момент Украинцы не перестанут давать и брать взятки.
Но если такой суд будет создан под давлением западных союзников - это будет не просто огромный шаг вперед в борьбе с коррупцией, а огромный прыжок вперед.
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1. Конкурс на набор суддей;
2. Почти, независимость судебной власти.
3. Никакой Сытник не сможет ничего и никому гарантировать.
Это конечно не значит, что в таком суде будут полностью независимые судьи - но то что это будет огромное достижение - факт. При условии, что этот суд будет создан в том виде в котором планировался при формировании коалиции, и господин Власенко не внесет туда 10 000 поправок.
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армией тоже
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Организуйте тройку из Шабунина, Лещенко и его мамы и пусть расстрельные приговоры страгают
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