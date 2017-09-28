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 Политика Украины
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 Украине нужен отдельный Антикоррупционный суд, - посол США Йованович

йованович

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Украине нужен отдельный Антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Наша позиция ясна: согласно украинскому законодательству, в Украине должен быть создан Антикоррупционный суд. Уже есть Национальное антикоррупционное бюро - это независимая расследовательская структура, которая работает очень эффективно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал, - Сытник

Создана Специализированная антикоррупционная прокуратура - независимая прокуратура для коррупционных дел. И теперь важно получить вдобавок к этому адекватную судебную систему, которая сажала бы за решетку коррупционеров, вина которых доказана НАБУ и САП", - сказала посол.

Также читайте: Дайте мне 50 антикоррупционных судей в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни, - Луценко

Напоминаем, ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда может быть в 2019 или 2020 году.
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Нужен суд линча.Кроме него Украине никто уже не поможет.
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Хотят сделать антикоррупционную палату подмятую под себя. А пока создадут антикоррупционный суд то все коррупционные хвосты попрячут.
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Та не сховають хвости.......Будуть і далі оббирати старих і слабих... Це ж бариги...Ні стида, ні совісті....
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Да ну. Пеця лучше подымет пенсионный возраст и налоги с тарифами для населения.
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пархатые и преза антикарупционнго набабахают жалко чт ли только бабло дайте
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Страх у них не из-за антикоррупционного суда,а в том,что американцы пролоббируют туда незаангожированных судей.
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Согласен но с условием-в этом суде не должно быть ни одной украинской морды. Судьи и аппарат должен состоять из граждан США, Канады, Англии, Австралии какая то часть возможно из Польши, Литвы, Китая. И работать они должны под эгидой ООН.
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Тому там працюють, а в Україні працювати не треба, - красти модно.......
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Госпожа Йованович новенькая и не в курсе, что в Украине если такой суд и будет, то создадут его исключительно из нужных судей с других судов, как было в полиции, прокуратуре, тех же судах и т.д.
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Госпожа Посол, какраз таки умная женщина, и опытный политик. И она прекрасно понимает, что по взмаху волшебной палочки ничего не сделать. Все поменять, через год,или 5 - можно только в Голивудских фильмах. И, госпожа Посол, понимает, что нужно с чего-то начинать.
Если таков суд будет создан, через меяяц, з, год, или 2 года, он не будет - реально независим, Украина не станет в один момент - некорумпированным государством, завтра или через 3-5 лет - у нас не сядут все коррупционеры, и в один момент Украинцы не перестанут давать и брать взятки.
Но если такой суд будет создан под давлением западных союзников - это будет не просто огромный шаг вперед в борьбе с коррупцией, а огромный прыжок вперед.
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ясно соевый надо еще парашу на пять лет выбрать
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А вона знає як ці органи у нас створюються і на кого і як потім працюють? Це ж не США, а Україна
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думаю, що в США знають істину ситуацію боротьби з корупцією, а створення антикорупційного суду тільки поглибить критичну ситуацію. тому ідея нового органу не найкраща
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Разве нельзя без очередного органа работать дальше, или нашли новую отмазку. Прям новый суд спасёт всех и каждого, особенно обычный народ. Все же создав антикоррупционый суд, про обычные суды вовсе забудут и куда тогда бежать и где правду доказать
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да, конечно, простой народ этот суд точно спасать не станет, а вот еще одним органом, который будет отмазывать ближайшее окружение Сытника - эту функцию суд точно выполнит
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Та нікого це не спасе. А народ і сам платить хабарі і вважає це нормальним, а коли відмовляють, то ще й обурюється.
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Сумніваюсь в тому, що вони знають всі нюанси. А як дізнаються, то у них коси дибки стануть від всього, що у нас відбувається.
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да, наши чиновники уже за годы научились скрывать от общественности все скелеты, а тут такое деликатное дело, коррупция
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Немного переможного флуда!Поздравляем Зарю с победой!
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Україні потрібні дострокові президентькі. А все іньше - потім
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Для президентських нічого не треба міняти. Юля перемагає навіть з охендовським
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вот как посмотреть, все такие умные раздавать советы что нам нужно, но никто даже не представляет как это будет работать в Украине, а работать оно точно будет со всеми коррупционными схемами. потому что вся судебная система старая и гнилая
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Ну так проще всего сидеть в другой стране и раздавать советы, им же из-за океана виднее как нам работать, а то что в этот суд наберут старых продажных судей, они об этом не думают. Тем более Сытник уже многим одиозным судьям, таким как Бобровник, пообещал уже место в новом суде
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ну вот и у кого еще будет сомнения в том, что новый антикоррупционный суд будет честным, если в нем буду работать такие как Бобровник - шансов у нас нету
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Антиккорупционный суд, в том виде в котором его требуют США и ЕС, предусматривает:
1. Конкурс на набор суддей;
2. Почти, независимость судебной власти.
3. Никакой Сытник не сможет ничего и никому гарантировать.
Это конечно не значит, что в таком суде будут полностью независимые судьи - но то что это будет огромное достижение - факт. При условии, что этот суд будет создан в том виде в котором планировался при формировании коалиции, и господин Власенко не внесет туда 10 000 поправок.
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поэтому мериканцы и продавливают антикоррупционный суд...а раз дядя Сэм сказал,то так оно и будет...
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Думаю собі, що антикорупційна снайперська чота буде набагато корисніша, ніж антикорупційний суд...
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не треба людину лишати життя...треа її спочатку випотрошити,аки липку,а потім на нари,як це робив шановний пан Саакашвілі...
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Видимо Свинорыл ногами упёрся, раз ему постоянно об этом говорят.
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Я бы сказал что Украине необходим внешний мониторинг или даже управление. Это бы побороло советское легаси, но посягательство на суверенитет.
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пэтро мармеладно - офшорный сказал что не надо, проклятые амеры раскачивают лодку - хуйло нападет после внедрения анти - коррупционного суда.
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главное чтоб клоунов внутри страны было меньше и все эти концерты ради пиара прекращались, а то ребятки совсем уже потеряли связь с реальностью - думаю чтоб все могут и все им обязаны! А сами будут дальше на грантах денежки косить?
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А потом окажется, что Украине нужна будет 100% антикоррупционная Верховная Рада и антикоррупционный президент))) Лучше бы антикоррупционеры работать научились, а не просили создать ещё одну структуру, которая будет тянуть деньги с бюджета
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То что этот суд будет тянуть деньги из бюджета, совсем не волнует антикоорупционеров, их главная цель "присосаться" к грантам, что бы можно было в квартирах и домах ремонты закончить)))
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Зачем вообще суд тогда???
Организуйте тройку из Шабунина, Лещенко и его мамы и пусть расстрельные приговоры страгают
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политика политикой, но в первую очередь судебную систему должны реформировать профессионалы. а антикоррупционный суд будет скорее политической марионеткой, а не эффективным органом
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DI GI - сосательный рошен заслужил, порохоботское отродье.
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А еще надо антикорупционную расстрельную команду Антикорупционную гильетину и штук 500 антикорупционных виселиц Иначе ситуацию не выправить Они идут во власть стоб воровать Они заточены на ето Ради смеха НЕ заплати им зарплату Ни один не уйдет А многие етого даже не заметят
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еще один суд? зачем он, неужели больше некуда денег направить?
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Украине-нужен а барыгам-нет.Барыги пришли во власть для воровства поэтому костьми лягут чтоб мах оттянуть это решение
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"Печерский" переименуют в "антикоррупционный" - что большего можно ожидать от барыг!?
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А с какой это радости посол так высказывается? Небось слёзно попросили?)
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А мадам Йованович не знает, что у Сытника уже есть свой "ручной" суд, Соломенский суд))) НАБУ там обслуживают качественно и принимают нужные решения очень оперативно))) Зачем Сытнику ещё один "ручной" суд?
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"І шо це ви зраду розводите ?Схаменіться,Забрав боженько корову-нехай забере і телятко,бо війна - батюшку щоденно нудить,аж позеленів від перевтоми-останню копійчину на ту війну кляту десь у святу Панаму відсилає,а вона клята не вщухає,гуркотить за стодолою"--плакала потай Горпина в густих бур'янах за клунею і допізна гнула спину, гаптуючи церковні покрови і ризи, якими ПOП обдаровував парафіяльну церкву, щоб панотець суворіше повчав розбещених хлопів і краще тлумачив їм тексти святого письма про те, що «нема на світі влади, аще не від бога»
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ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Долбанные порохоботы, вы тут? Уже пошли отмазывать Украину от какого-то антикоррупционного суда, который по настоящему может взяться за порохо и его окружение? Вперед, долбанные. Разговаривайте сами с собой. Больше вы никому не нужны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужен отдельный Антикоррупционный суд, - посол США Йованович
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