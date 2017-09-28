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Все про:Германия (2987) Меркель (1488) Франция (1998) Евросоюз (12176)

 Позиции Германии и Франции по поводу будущего ЕС полностью совпадают, - Меркель

меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что Германия и Франция обладают сходной позицией относительно будущего Евросоюза и проведения реформ интеграционного объединения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Между Германией и Францией есть полноценное согласие, когда речь заходит о предложениях (по поводу реформирования ЕС - Ред.)", - сказала германский канцлер в Таллинне, где 29 сентября должен пройти саммит Евросоюза по цифровым технологиям.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон и А.Меркель встретятся в эстонской столице перед саммитом, чтобы обсудить предложения французского лидера.

Ранее Э.Макрон произнес речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна".

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Французский президент высказался за устойчивое развитие, основанное на экологически чистой энергетике и продовольственной безопасности для европейцев. Помимо этого, Э.Макрон предложил сделать зону евро "сердцем экономической мощи Европы в мире".
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... а что с остальными делать будем?
... да хрен его знает?! с кого бабло скосим, кому в долг дадим...
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Совпадает. С мнением кремля. Великобритания вот уже совпала. Дальше Каталония, чтобы им в ЕС не так скучно было. С США вот-вот окончательно разосрутся... а то те собрались в подробностях обнародовать как они карлика обслуживают.
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а как слившие подельники куйла ,часть Украины рашисту, видят ее будущее
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Предсказать туманное будущее сложновато. Кто думал пять лет назад, что придется потратить стопиццот охуярдов денег на спасение Греции, а потом еще Британия рванет на выход через вход, а уж к чему приведут ваши шрдеровско-саркозячие еврозасосы с ельцинско-путинской территорией, даже сейчас предположить сложно.
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Цензор! Про що інформація!?? Мені до дупи роздуми Макрелі і Макарона про ЄС без прив'язки до майбутнього України.
Did you understand?
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Первична личность, а не всплывшее наверх дерьмо.
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Олежику, ни гнида вонюча порохоботська, ще раз тикнеш,то я натягну орган зрєнія на орган сідєнія! Did you understand?
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Завдяки співпраці з парашею, Європа стала батьківщиною двох світових війн і вирішила не зупинятись на досягненому.
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Власть - как носки. Нужно менять регулярно. Германская же верхушка уже разлагается и изъедена опарышами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПозиции Германии и Франции по поводу будущего ЕС полностью совпадают, - Меркель
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