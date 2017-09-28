 Позиции Германии и Франции по поводу будущего ЕС полностью совпадают, - Меркель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Между Германией и Францией есть полноценное согласие, когда речь заходит о предложениях (по поводу реформирования ЕС - Ред.)", - сказала германский канцлер в Таллинне, где 29 сентября должен пройти саммит Евросоюза по цифровым технологиям.
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон и А.Меркель встретятся в эстонской столице перед саммитом, чтобы обсудить предложения французского лидера.
Ранее Э.Макрон произнес речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна".
Французский президент высказался за устойчивое развитие, основанное на экологически чистой энергетике и продовольственной безопасности для европейцев. Помимо этого, Э.Макрон предложил сделать зону евро "сердцем экономической мощи Европы в мире".
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... да хрен его знает?! с кого бабло скосим, кому в долг дадим...
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