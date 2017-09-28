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Все про:богатство (198) Россия (72449) Навальный (381) Соловьев (35)

 "Я никогда не скрывал, что я богатый человек", - кремлевский пропагандист Соловьев о расследовании Навального

соловьев

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что не намерен реагировать на расследование оппозиционера Алексея Навального о нем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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"Я разве государственный служащий? Он может говорить все, что угодно, а я называю его обычным жуликом и мошенником, у которого две судимости. Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу. Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?" - заявил Соловьев.

Он добавил, что, по его мнению, публикация частных адресов "не очень корректна". Соловьев пояснил, что у него нет резидентства Италии, а документ, который приводит Алексей Навальный, является регистрацией в итальянском муниципалитете. "Я гражданин Российской Федерации, та бумага, которую он приводит, свидетельствует о том, что я нахожусь в этом муниципалитете [Италии]. Когда ты что-то приобретаешь, ты регистрируешься в муниципалитете. Это мне ничего не дает", - отметил он.

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Комментируя претензию Навального о том, что Соловьев является "пропагандистом", телеведущий заявил: "Соловьев не облизывает Путина и не кроет Запад".

Как сообщалось ранее, российский политик Алексей Навальный рассказал о недвижимости кремлевского пропагандиста Соловьева в Европе и показал документы, свидетельствующие о его праве постоянно проживать в "загнивающей Европе". По данным оппозиционера, телеведущему принадлежат квартиры в Москве, дача под Переделкино и вилла в Италии. Навальный оценил состояние Соловьева в 1 млрд руб.

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навальному и отвечать не стоило! у шария серия роликов о нем доказывающих, что он полный кретин! но для Украины самое то
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О, бля. Поклонник шарикова и соловьёба?

Ты, когда мозги раздавали, в очереди за скрепами, похоже, стоял.
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на навозе (помете) заработал!?!
переудобрял всю рашку, аж перегорело (в башках) все... в пепел
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я никогда не скрывал, что я богатый человек", - кремлевский пропагандист Соловьев о расследовании Навального
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