 "Я никогда не скрывал, что я богатый человек", - кремлевский пропагандист Соловьев о расследовании Навального

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Я разве государственный служащий? Он может говорить все, что угодно, а я называю его обычным жуликом и мошенником, у которого две судимости. Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу. Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?" - заявил Соловьев.
Он добавил, что, по его мнению, публикация частных адресов "не очень корректна". Соловьев пояснил, что у него нет резидентства Италии, а документ, который приводит Алексей Навальный, является регистрацией в итальянском муниципалитете. "Я гражданин Российской Федерации, та бумага, которую он приводит, свидетельствует о том, что я нахожусь в этом муниципалитете [Италии]. Когда ты что-то приобретаешь, ты регистрируешься в муниципалитете. Это мне ничего не дает", - отметил он.
Комментируя претензию Навального о том, что Соловьев является "пропагандистом", телеведущий заявил: "Соловьев не облизывает Путина и не кроет Запад".
Как сообщалось ранее, российский политик Алексей Навальный рассказал о недвижимости кремлевского пропагандиста Соловьева в Европе и показал документы, свидетельствующие о его праве постоянно проживать в "загнивающей Европе". По данным оппозиционера, телеведущему принадлежат квартиры в Москве, дача под Переделкино и вилла в Италии. Навальный оценил состояние Соловьева в 1 млрд руб.
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Ты, когда мозги раздавали, в очереди за скрепами, похоже, стоял.
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переудобрял всю рашку, аж перегорело (в башках) все... в пепел
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