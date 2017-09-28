 Одиночные взрывы на территории арсенала в Калиновке могут продолжаться еще в течение 3-4 дней, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Министерство обороны.
"По состоянию на вечер 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки практически прекратились, но единичные детонации боеприпасов возникают на технической территории. Их вызывает перепад температур, поскольку на территорию где был пожар, авиацией сбрасывается вода", - говорится в сообщении.
Как сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, одиночные взрывы могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.
Сейчас на территории работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечено 7 пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации.
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