EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  37  1
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1364) Минобороны (5402) пожар (3733) Калиновка (107)

 Одиночные взрывы на территории арсенала в Калиновке могут продолжаться еще в течение 3-4 дней, - Минобороны

минобороны армия всу

На территории военного арсенала в Калиновке наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Министерство обороны.

"По состоянию на вечер 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки практически прекратились, но единичные детонации боеприпасов возникают на технической территории. Их вызывает перепад температур, поскольку на территорию где был пожар, авиацией сбрасывается вода", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Калиновке на восстановление понадобится до 3 недель: серьезно повреждены 8 домов, остальное - окна и крыши, - мэр

Как сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, одиночные взрывы могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

Сейчас на территории работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечено 7 пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации.

Также читайте: После 15:00 начнется возвращение эвакуированного населения в Калиновку и близлежащие населенные пункты, - ОГА

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

Читайте: На складах в Калиновке местами наблюдаются незначительные задымления,- Минобороны

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гройсман убеждён глубоко,возгорание не случайно,на открытых складах- во время Войны...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдиночные взрывы на территории арсенала в Калиновке могут продолжаться еще в течение 3-4 дней, - Минобороны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти