 Гройсман о Калиновке: Глубоко убежден, возгорание возникло неслучайно

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам на заводе "Турбоатом", комментируя пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Такие случаи, как чрезвычайная ситуация под Винницей, должны сделать нас сильнее и умнее. Конечно, нужно расследовать, что произошло, кто виноват и наказать всех виновных. Эта принципиальная позиция вчера обсуждалась на уровне Президента.
Мы в этом - абсолютные единомышленники. А именно, если к таким вещам может привести ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, то это должностное лицо должно быть наказано. Я уже говорил: умные делают выводы из того, что произошло, а дураки повторяют эти ошибки", - отметил Премьер.
По его словам, необходимо определить, были ли сделаны ошибки или нет.
"Я глубоко убеждён, что возгорание произошло неслучайно", - добавил Гройсман.
По его словам, в этом должны разобраться следователи.
"На сегодня в Калиновке достигнута локализация чрезвычайного происшествия. На разминирование мобилизовано 150 человек, для тушения пожара используется авиация. Деньги выделены. Главное - жизнь людей. Кланяюсь тем украинцам, кто откликнулся, кто помогает", - подчеркнул Премьер.
По его словам, через 1-2 дня можно будет точно сказать, сколько времени понадобится для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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да куда ж уже умнее
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надо не вселился... а вЕселился...
(шутка)
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шо в Виннице цадика приличного нет?
я вас умоляю
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Как говорят культурные люди - нас @бут, а мы крепчаем...
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Судя из того, что после складо под Харьковом, Сватовом, Мариуполем выводы должным образом не были сделаны, то.........
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тваю ж мать! это на сколько ж еще лярдов нам складоа спалить, чтобы гноймэн поумнел хотя бы до уровня третьеклассника!!!
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"кохане" правильствомона зробити висновок: крім нас, наші проблеми нікому не цікаві. Прийдеться нам пильнувати і за складами і за службами беспеки і за всім що лишилось у цій країні.
А ще нам потрібно знайти рішення, як впливоти на надзвичайни обставини коли вони виникатимуть. бо в правильстві про це не перещивають. (імхо) це моя точка зору.
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Найден третий брат Кличко.
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напоминает хуйловскую речь о пользе санкций
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Такова логика Гнойсмана.
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"Следственными органами установлено наличие остатков кипятильника именно в том месте, где и был эпицентр пожара", - сказал прокурор Одесской области о пожаре в лагере "Виктория"
В эпицентре пожара в детском лагере Одессы находился кипятильник - прокуратура
Думаю со складом будет что-то аналогичное
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какую сферу деятельности не возьми, везде халатность и беззаконие. рабочие одной профессии критикуют других и наоборот, медики дорожников, дорожники медиков и тд и тп
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