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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Гройсман о Калиновке: Глубоко убежден, возгорание возникло неслучайно

гройсман

Случаи, подобные чрезвычайной ситуации под Винницей, должны сделать нас сильнее и умнее.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам на заводе "Турбоатом", комментируя пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Такие случаи, как чрезвычайная ситуация под Винницей, должны сделать нас сильнее и умнее. Конечно, нужно расследовать, что произошло, кто виноват и наказать всех виновных. Эта принципиальная позиция вчера обсуждалась на уровне Президента.

Мы в этом - абсолютные единомышленники. А именно, если к таким вещам может привести ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, то это должностное лицо должно быть наказано. Я уже говорил: умные делают выводы из того, что произошло, а дураки повторяют эти ошибки", - отметил Премьер.

По его словам, необходимо определить, были ли сделаны ошибки или нет.
"Я глубоко убеждён, что возгорание произошло неслучайно", - добавил Гройсман.

По его словам, в этом должны разобраться следователи.

"На сегодня в Калиновке достигнута локализация чрезвычайного происшествия. На разминирование мобилизовано 150 человек, для тушения пожара используется авиация. Деньги выделены. Главное - жизнь людей. Кланяюсь тем украинцам, кто откликнулся, кто помогает", - подчеркнул Премьер.

По его словам, через 1-2 дня можно будет точно сказать, сколько времени понадобится для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все эвакуированные из Калиновки вернулись в свои дома, - Винницкая ОГА

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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особенно его высказанное желание стать умнее
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Хотелось бы чтобы его ГЛУБОКОЕ УБЕЖДЕНИЕ было подкреплено хоть какими-нибудь АРГУМЕНТАМИ.
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Не всім дано робити такі обгрунтовані висновки національного масштабу. )))
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Грося,все все поняли,вы с Барыгой его спалили,своими руками.Хватит пургу мести.
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Конечно неслучайно! Вначале уничтожили - все ШЕСТЬ заводов производящие боеприпасы,а в конце 75% складов с БК....!
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должны сделать нас сильнее и умнее Источник: https://censor.net.ua/n457352
да куда ж уже умнее
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Случаи, подобные чрезвычайной ситуации под Винницей, должны сделать нас сильнее и умнее,значит для того,что бы стать сильнее скоро взорвут последние склады и передут для силы рошеновской власти взрывать аэродромы .заводы и фабрики...дебилизм полный...сильные те,где нет взрывов ...
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Та не могут быть эти кучерявые такими долбоёбами,может быть они не евреи?
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У вас все дома? С чего вы себе придумали, что эти твари долбойобы?
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Наверно в школе не учился: слово -серебро , а молчание- золото
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я не думал что на винницком базаре дают такие меггаааа знания!
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Количество ДАЮЩИХ ПРЯМО В РУКИ уже тогда увеличило Гросины знания..
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выходит что дураки нами руководят , раз это четвертый случай подряд! и думаю что такое убеждение весомое чем убежденность гроси.
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А лісічкі взялі спічкі, морє сінєє зажглі... Із дитячого вірша.
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последнее слово написали с ошибкой
надо не вселился... а вЕселился...
(шутка)
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там генетика повеселилась.... И природа поржала от души. А плачем - мы.
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нам теперь главное, чтобы у дарования энтого мания величия не переросла в манию преследования (задолбаемся совсем)
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Так шо теперь еврейским ортодоксам ездить на свой Новый год в Винницу ?
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а шо такое?
шо в Виннице цадика приличного нет?
я вас умоляю
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та уже им и переезжать можно потихоньку.. Рабы есть,жилье освобождается...
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шоб стать умнее - нада постоянно учиться, шоб стать сильнее - постоянно тренироваться. а ждать новых подобных случаев шоб стать есчо сильнее и есчо умнее??? это нада было даже в школу не ходить.
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Повышения пенсий в октябре не будет.Дырку вам от бублика.
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Вместо него будет повышение курса доллара
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"Такие случаи, как чрезвычайная ситуация под Винницей, должны сделать нас сильнее и умнее"

Как говорят культурные люди - нас @бут, а мы крепчаем...
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"Я уже говорил: умные делают выводы из того, что произошло, а дураки повторяют эти ошибки",- отметил премьер.............
-----------------------------------------
Судя из того, что после складо под Харьковом, Сватовом, Мариуполем выводы должным образом не были сделаны, то.........
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Не знаю : то ли ржать то ли плакать. Четвертый арсенал сгорел! А грося еще премьер
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Ну если присутствовал или организовывал тогда да. Если просто уверен то в "желтую обитель" на спецобследование.
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главное, что мы можем в любой момент сменить неугодную нам власть, демократия
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на самом деле, янукович был слишком хорош для этой нации - добр, честен... а вот сейчас самое то
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ну,я про яныка так хорошо сказать не могу. Но то,что он дурак добродушный - это очевидно.. Другой бы этих жопокорытных давно засудил и по столбам развешал по возвращению.. А он даже на суд,как на зоопарк смотрит...
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Свита барыги взбунтовалась, мочат сектантов из разных кабинетов.... ...ню ню... Обидно, когда ты - Иуда, а тебя продают, как Христа........
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Украинцам надо бы прослушать всю речь Плешивого педофила в Мюнхене 2007 года,может баранам и дойдёт,почему Путлер напал и взрывает вас идиотов Ютуб в помощь...
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Я правильно его понял: под Мариуполем ничего не взорвалось? Ведь если бы взорвалось, то: Я уже говорил: умные делают выводы из того, что произошло, а дураки повторяют эти ошибки", - отметил Премьер.(с). Я канешна извиняюсь, но он сам сейчас признался, что он Дурак. Вот именно с большой буквы. Как же он мне надоел!
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...спрятать дурость за тупостью. Так поступают не верные жены.
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Как они поступают- мне известно не по наслышке. Имею богатейший опыт. Тока они прячут дурость- за наглостью. Вот это- точно! А в данном случае- закос под идиота очевиден.
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Обычно до завершения следствия официальные лица не должны озвучивать свои "версии".Почему они не могут помолчать? Похоже специально все озвучивают разные версии что бы народу мозги загадить.
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Чтобы стать сильными и умными, нужно много подобных случаев?
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Случаи, подобные чрезвычайной ситуации под Винницей, должны сделать нас сильнее и умнее.Источник: https://censor.net.ua/n457352

тваю ж мать! это на сколько ж еще лярдов нам складоа спалить, чтобы гноймэн поумнел хотя бы до уровня третьеклассника!!!
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Судя по тому что уже три дня прошло с ЧП в Калиновке и до сих пор никто не отстранен от работы( Грицак, Муденко, и т д) - ГРОЙСМАН НЕ ПРЕМЬЕР , а зиц- председатель.
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Із усього, того, що змогло зпиз..ти наше "кохане" правильствомона зробити висновок: крім нас, наші проблеми нікому не цікаві. Прийдеться нам пильнувати і за складами і за службами беспеки і за всім що лишилось у цій країні.
А ще нам потрібно знайти рішення, як впливоти на надзвичайни обставини коли вони виникатимуть. бо в правильстві про це не перещивають. (імхо) це моя точка зору.
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Из разряда "чтобы вода была тёплой, надо её нагреть".
Найден третий брат Кличко.
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Сватово,Балаклея,Малоянисоль, Калиновка, меня мучает смутное сомнение "возгорания возникли не случайно"!
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Уже четвертий склад з боєприпасами підривають, а вони шось не розумнішають.)))
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Печально что управляют дураки которые повторяют свои ошибки. А жадный дурак ещё и экономит на безопасности своей и окружающих.
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Джохар Дудаев и Валерия Новодворская предупреждали Украину.будет война.Не верили? получите.
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"Такие случаи, как чрезвычайная ситуация под Винницей, должны сделать нас сильнее и умнее"
---------------------
напоминает хуйловскую речь о пользе санкций
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Нас еб*т, а мы крепчаем.
Такова логика Гнойсмана.
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Это шедеврально.
"Следственными органами установлено наличие остатков кипятильника именно в том месте, где и был эпицентр пожара", - сказал прокурор Одесской области о пожаре в лагере "Виктория"

В эпицентре пожара в детском лагере Одессы находился кипятильник - прокуратура

Думаю со складом будет что-то аналогичное
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Кстати Джохара Дудаева убили через 4 минуты после разговора по Спутниковой связи Константина Борового и Джохара Дудаева .Совпадение? не думаю.
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все проблемы Украины от хронической безответственности 99,9% ее граждан.
какую сферу деятельности не возьми, везде халатность и беззаконие. рабочие одной профессии критикуют других и наоборот, медики дорожников, дорожники медиков и тд и тп
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Сегодня по ящику жители какого-то села возле Калиновки, то-ли Петровка то-ли Павловка, рассказывали, что услышали звук летящего самолета, а потом увидели, что самолет на низкой высоте развернулся над арсеналом и сразу прогремел и вспыхнул небольшой взрыв и началась стрельба. А потом прогремел взвыв и огненный гриб килиметров 5 высотой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман о Калиновке: Глубоко убежден, возгорание возникло неслучайно
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