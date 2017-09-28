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 Гостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев

беларусь мвд

С 1 октября в Беларуси изменится порядок предоставления Министерству внутренних дел информации о иностранцев, арендовали определенные помещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Все гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации и предприниматели, которые сдали иностранцам помещения, должны предоставлять МВД о них информацию в течение трех часов с момента сдачи жилья.

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При этом в МВД отметили, что порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси не изменится.
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Гостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев - Цензор.НЕТ 5775Daniel Rodriguez3 хв ·
Двум пособникам террористов, создавших канал "наваросия ТВ", дали по 9 лет тюрьмы.Сепары свою вину отрицают. ВИДЕОГостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев - Цензор.НЕТ 7393"Создателям" Новороссии.ТВ дали девять лет тюрьмыВ Бердичеве вынесли приговор двум журналистам.24TODAY.NET
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Если в Бердичеве такая отборная вата, то даже страшно подумать, что творится в __________ (нужное подставить)
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уверен, что это начали делать в Бульбашоруссии где-то 15 лет назад..
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"Вот он где у меня сидят,эти интуристы! Верите ли-всю душу вымотали! Приедет...и или нашпионит,как последний сукин сын,или капризами все нервы вымотает: и то ему не так ,и это не так"...(с).
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Гостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев - Цензор.НЕТ 7779Имя‏ @Nick4Nemo 2 год2 години томуБільшеУ відповідь @CurrentTimeTv
Имя ретвітнув(ла) ИмяИмя додав(ла),Гостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев - Цензор.НЕТ 36101:02Имя @Nick4NemoНа «Кинопоиске» накрутили рейтинг фильма «Крым»:
http://theins.ru/news/72750
Вкратце суть фильма о возвращении крысмчан в родную говень
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Граждане Белоруссии "поздравляю" вас с возвращением в совок.
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засада! а я только собрался на коммунизм посмотреть
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Бацька постепенно уходит от своих слов-никогда , ни за что,да мы,навеки.Политика,дело грязное. Он будет при власти, пока путин есть. Поэтому надо нагибаться и становиться в позу.
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ФСБ члены, тоже ведь инностранцы
МВД теперь придется стучать в ФСБ на самих фсбэшников...
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Комортабельный отход и заброска группы всего за 126 гривен! Каждая третья заброска за пол-цены при предьявлении трех купонов!
Гостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев - Цензор.НЕТ 7669


Гостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев - Цензор.НЕТ 3120
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А что поменялось? Так и было - информация месячной давности
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев
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