 Гостиницы и курорты в Беларуси обязали информировать МВД о поселении иностранцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Все гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации и предприниматели, которые сдали иностранцам помещения, должны предоставлять МВД о них информацию в течение трех часов с момента сдачи жилья.
При этом в МВД отметили, что порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси не изменится.
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а может сразу ФСБ рф??
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время у них есть...
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Имя ретвітнув(ла) ИмяИмя додав(ла),1:02Имя @Nick4NemoНа «Кинопоиске» накрутили рейтинг фильма «Крым»:
http://theins.ru/news/72750
Вкратце суть фильма о возвращении крысмчан в родную говень…
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МВД теперь придется стучать в ФСБ на самих фсбэшников...
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