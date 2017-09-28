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 Газоснабжение Калиновки и Дружбы восстановлено, - "Укртрансгаз"

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В Винницкой области восстановлена работа газораспределительных станций (ГРС) населенных пунктов Калиновка и Дружба, пострадавших в результате детонации боеприпасов на военном складе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ПАО "Укртрансгаз" в Facebook.

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"Завершились работы по запуску ГРС Калиновки и ГРС Дружба. Восстановление работы ГРС Сальник запланировано на завтра", - говорится в сообщении.

Ранее, ГСЧС сообщила, что обстановка в населенных пунктах, которые попали в 5-километровую зону вокруг военных складов возле г.Калиновка Винницкой области, нормализуется.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

Газоснабжение Калиновки и Дружбы восстановлено, - Укртрансгаз 01

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