 ГПУ сообщила о подозрении экс-нардепу от ПР по делу о "черной бухгалтерии"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается: "Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Януковича и других лиц в создании преступной организации и руководстве ею; по факту предоставления в период времени с 01.03.2007 по 28.12.2012 неправомерной выгоды народным депутатам Украины, членам Кабинета Министров Украины и другим должностным лицам, которые занимали ответственное и особо ответственное положение в особо крупном размере, а также по фактам незаконного обогащения и получения взяток в особо крупном размере в течение второй половины 2011-2012 годов народными депутатами Украины и другими должностными лицами, которые занимали особо ответственное положение, от членов и представителей политической партии "Партия Регионов" по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 369 УК Украины (в редакции от 05.04.2001), ч. 5 ст. 369 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (в редакции от 07.04. 2011) и по признакам других уголовных преступлений.
В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности бывшего народного депутата Украины и помощника народного депутата Украины, членов политической партии "Партия Регионов" к деятельности в составе преступной организации под руководством бывшего Президента Украины В. Януковича, осуществления ими функций по учету и выдачи наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также дачи взяток чиновникам и другим государственным чиновникам.
По данным фактам указанным лицам сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 369 УК Украины (в редакции от 05.04. 2001); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 369 УК Украины (в редакции от 07.04. 2011); ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (в редакции от 07.04. 2011).
В ходе совместных следственных действий, проведенных следователями Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, во время проведения обысков по месту регистрации и проживания фигурантов и других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений, выявлено и изъято ценности, компьютерную технику, документы, содержащие сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, устанавливаемых во время указанного уголовного производства.
Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей указанных преступлений продолжается".
31 мая 2016 года нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии" ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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ДОВБНИ !!!! оглянитесь вокруг, - сколько мордожопых прикорытных бряцают награбленным баблом !!! Короче, - ваше бабло не в банках (вы его туды не клали), а в мошнах свиней, которых можно резать но сперва дать ИМ порезвиться с паяльником в жопе )))
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