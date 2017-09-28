 Восемь известных немцев входят в руководство российских компаний, - "Deutsche Welle"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
В то же время Шрёдер - далеко не первая и не единственная известная фигура из ФРГ в правлении российских компаний.
Карьера Шрёдера в российских компаниях началась буквально через пару недель после его ухода с поста канцлера Германии в 2005 году. Сначала он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочернего предприятия "Газпрома" - Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток" для транспортировки голубого топлива из России в ФРГ по дну Балтийского моря. В своей автобиографии экс-канцлер вспоминает, что занять эту должность его уговорил лично президент РФ Владимир Путин. А в 2016 году Шрёдер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, занимающейся строительством новых ниток этого газопровода. Обе должности он сохраняет за собой до сих пор.
Между двумя "потоками" экс-канцлер успел в 2009-2011 годах побыть независимым директором в ТНК-BP. Газета "Коммерсант" сообщала о возможном приходе Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти" еще в 2014 году, после того, как госконцерн поглотил ТНК-BP. Но тогда назначение не состоялось. Впрочем, как оказалось, это было лишь вопросом времени.
"Не считаю, что то, что делает господин Шрёдер, - это в порядке вещей", - прокомментировала действующий немецкий канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) новую должность своего предшественника. По ее мнению, действия Герхарда Шрёдера подрывают санкции ЕС в отношении России, так как "Роснефть" находится в санкционном списке в связи с аннексией РФ полуострова Крым. Сам Шрёдер, которого еще во времена канцлерства связывали приятельские отношения с Путиным, считает "несправедливой" критику его решения войти в руководство российского госконцерна.
Маттиас Варниг (Matthias Warnig) до падения Берлинской стены работал во внешней разведке министерства госбезопасности ГДР ("штази"). С 1990 года он стал сотрудником Dresdner Bank и первым получил лицензию для иностранного банка в Санкт-Петербурге, где на тот момент работал на одной из руководящих должностей Владимир Путин. По официальной версии, они познакомились именно тогда. Хотя СМИ со ссылкой на сослуживцев Варнига утверждали, что его первый контакт с Путиным состоялся в 1989 году в Дрездене, когда они оба еще были сотрудниками спецслужб. Им приписывают дружеские отношения.
Так или иначе, с середины 2000-х Маттиас Варниг становился все более заметной фигурой в российском бизнесе, постепенно входя в руководство крупных компаний. С 2003 по 2015 годы он был членом наблюдательного совета банка "Россия", который контролируют приближенные к президенту РФ бизнесмены Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. В дальнейшем Варниг занимал должность управляющего директора в Nord Stream AG, а сейчас является исполнительным директором Nord Stream 2. Кроме того, бывший агент "штази" входит в наблюдательный совет банка ВТБ, советы директоров "Роснефти" и "Транснефти", а также возглавляет аналогичный орган в алюминиевом концерне "Русал". В 2012 году Путин наградил Варнига орденом Почета "за особые заслуги в развитии двусторонних отношений с Россией".
В России трудятся сразу несколько немецких топ-менеджеров, которые ранее руководили ключевыми немецкими корпорациями. Один из них - Буркхард Бергман (Burckhard Bergmann). В середине 2000-х он возглавлял крупнейшую энергетическую компанию ФРГ E.on-Ruhrgas и был независимым директором в "Газпроме", а с 2008 года вошел в совет директоров "Новатэка". В 2011 году Бергмана наградили российским орденом Дружбы.
В совете директоров "Российских железных дорог" с 2011 года сидит бывший глава основного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn и близкий друг Шрёдера Хартмут Медорн (Hartmut Mehdorn), ушедший из немецкой компании после скандала из-за систематической слежки за профсоюзными активистами. Предполагалось, что топ-менеджер сможет подготовить российскую транспортную компанию к публичному размещению акций (IPO) в 2013-2015 годах, но частичная приватизация РЖД до сих пор откладывается.
В России работает и экс-председатель бундесбанка Эрнст Вельтеке (Ernst Welteke). С 2005 года он входит в состав директоров ростовского банка "Центр-Инвест". А предшествовал этому его уход из бундесбанка годом ранее в связи со скандалом вокруг пребывания Вельтеке вместе с семьей в берлинском отеле за счет одного из частных банков Германии.
Еще один топ-менеджер из Германии, Рон Зоммер (Ron Sommer), с 2009 года возглавляет совет директоров российского сотового оператора МТС, главным акционером которого является АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Как ранее рассказали DW в компании, Зоммер поддерживает дружеские связи с Евтушенковым. Впрочем, очевидно, это не единственная причина, по которой Зоммер получил должность в МТС.
За Зоммера говорит его солидный опыт: с 1995 по 2002 годы он руководил немецким телекоммуникационным гигантом Deutsche Telekom. Хотя уходил он из компании не лучшим образом - на фоне серьезного падения акций и растущей задолженности Deutsche Telekom.
В руководстве МТС заседает также бывший президент интернет-провайдера T-Online и член совета директоров Deutsche Telekom Томас Холтроп (Thomas Holtrop). С 2015 года к Зоммеру и Холтропу в совете директоров МТС присоединилась еще одна гражданка Германии, бывший гендиректор Axel Springer Russia Регина фон Флемминг (Regina von Flemming). Фон Флемминг перешла на новую работу после того, как немецкий издательский концерн Axel Springer продал свои российские активы в связи с изменением законодательства РФ в отношении СМИ. С 2016 года она также является советником Владимира Евтушенкова. А Рон Зоммер в июне этого года вошел в совет директоров АФК "Система".
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Да, а еще на пару веков раньше им кремль макаронники построили...
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Это говорит о том, что терминал нерентабелен,и явно расходиться с заверениями вашего президента о газовой независимости. И договор такой политически важный, вы с Газпромом не расторгли, а наоборот, в этом году увеличили закупки....Обожглись в прошлом году со Статойл... в этом поумнели....И после этого вы учите жить Германию?
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❓❓❓
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диды ваевале за то чтобы в том числе и фрицы недрами Расеюшки заведовали?
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Официальные дилеры Volkswagen, Skoda и Audi в Симферополе, вопреки широко распространенному мнению, санкционный режим ЕС не нарушают. Но при одном условии.
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Арестованный США российский хакер заявил, что работал на «Единую Россию» и имеет доступ к секретной военной информацииTHEINS.RU
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У Меркель есть некоторые моральные обязательства, она давно поняла, что из себя представляет пуйло. особо ее поразило, как он ей откровенно врал в лицо.
но, вообще-то Германия - не гарант. а вот США, Британия, Франция и Китай должны сделать гораздо больше. особенно Америка, ведь она требовала ядерного разоружения.
не дожмут рашку, не вгонят ее в состояние Верхней Вольты с ржавыми ракетами, не сможет дальше отстаивать свое лидерство в мире.
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Больше читайте здесь:
https://ru.tsn.ua/ukrayina/wikileaks-obyasnil-pochemu-ukrainu-ne-vzyali-v-nato.html
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забавное импортозамещение в раисе !
продукты давят, людей нет
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