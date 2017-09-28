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 Происшествия
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 Двое пограничников погибли, подорвавшись на фугасе возле Станицы Луганской

гпсу

Сегодня, около 17-00 часов, на участке отдела "Станично-Луганское" (Луганская область) на неизвестном взрывном устройстве подорвались 2 военнослужащих состава пограничного наряда. Оба стража границы погибли на месте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В сообщении отмечается: "К месту происшествия была вызвана карета скорой помощи, также сюда прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создана ситуационная группа.

Государственная пограничная служба Украины выражает соболезнования семьям погибших пограничников.

С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события ведомство проинформирует Военную прокуратуру, Национальную полицию а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции".

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земля пухом ребятам!!
увы, но расслабляться нельзя ни на минуту!
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Пусть покоятся с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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И ещё одна причина, чего россосияне против миротворцев на границе. Как же тогда мины ставить?
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Дуже шкода...
Спіть спокійно,хлопці...Земля пухом.
Найщиріші співчуття родинам..
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