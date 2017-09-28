 Двое пограничников погибли, подорвавшись на фугасе возле Станицы Луганской

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В сообщении отмечается: "К месту происшествия была вызвана карета скорой помощи, также сюда прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создана ситуационная группа.
Государственная пограничная служба Украины выражает соболезнования семьям погибших пограничников.
С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события ведомство проинформирует Военную прокуратуру, Национальную полицию а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции".
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увы, но расслабляться нельзя ни на минуту!
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Родным и близким искренние соболезнования.
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Спіть спокійно,хлопці...Земля пухом.
Найщиріші співчуття родинам..
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