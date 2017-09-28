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 Сущенко передал Умерову письмо со словами поддержки, - адвокат. ДОКУМЕНТ

сущенко

Незаконно арестованный в России украинский журналист Роман Сущенко написал письмо поддержки незаконно осужденному оккупантами в Крыму Ильми Умерову.

Об этом в Твиттере написал адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

Сущенко передал Умерову письмо со словами поддержки, - адвокат 01

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"Уважаемый Ильми! Примите мои слова поддержки, уважения и восхищения Вашей стойкостью, мудростью и мужеством. Держитесь. Искренне верю в вашу судьбу и миссию", - написал Сущенко.

Сущенко передал Умерову письмо со словами поддержки, - адвокат 02

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Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).

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