 Сущенко передал Умерову письмо со словами поддержки, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Об этом в Твиттере написал адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый Ильми! Примите мои слова поддержки, уважения и восхищения Вашей стойкостью, мудростью и мужеством. Держитесь. Искренне верю в вашу судьбу и миссию", - написал Сущенко.
221 1
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Сенцова снова этапируют, - адвокат(3)
Россия не позволила украинским врачам осмотреть 19-летнего задержанного Гриба, - МИД(42)
Консулов снова не пустили к украинцу Грибу в краснодарском СИЗО(9)
Следователи намерены 25 сентября продлить арест Сущенко, - адвокат(4)
Умер основатель Playboy Хью Хефнер(0)
Сенцов уже неделю на этапе, его место нахождения неизвестно, - адвокат(6)
Дело об экстрадиции украинского политзаключенного Выговского в Москве "положили под сукно", - адвокат Новиков(4)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума