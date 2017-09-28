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 МИД РФ призвал отменить новый закон "Об образовании" в Украине

захарова

Министерство иностранных дел России призвало правительства всех стран принять меры для того, чтобы Украина отменила новый закон об образовании.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Мы осторожно, но уверенно наполняем государственный статус украинского языка реальным содержанием, - Порошенко

Она выразила надежду на то, что международные структуры дадут этому закону соответствующую оценку.

"Украинский закон об образовании, еще раз напомню, он был подписан президентом этой страны 25 сентября, нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях", - заявила Захарова на брифинге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу МОН, чтобы мы не были пассивными "ждунами" и активно защищали свое видение закона "Об образовании", - Порошенко

Ранее Совфед и Госдума России выступили против украинского закона об образовании.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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Хороший закон, кацапня навіть договор про дружбу (!!!!) згадала. От засмерділо! як і з заходу а вже як зі сходу!

https://www.youtube.com/watch?v=AkpePZ_mhpc
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Тепер нам до сраки їхні заклики та висловлення. Показали своє істинне рило на загарбанні наших земель,тварюки садистські!
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Закон своевременный и правильный. Всякое ржание и сопение парами боярышника в игнор. Цап-кацап-цабе.
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Когда кацапские гниды вспоминают о международном законодательстве,еще больше хочется их удавить.
Если у них так пердаки рвет, значит Закон правильный.
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Так у нее и мытая голова и немытая - выглядят одинаково.
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Какая красота - пишешь кацапы ПНХ и комент моментально удаляют - на смену любитель хуйла русьге мир заступил?
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Закон своевременный и правильный. Всякое ржание и сопение парами боярышника в игнор. Цоп-кацап-цобе.
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От как раз к мнению братской России - мы, фашисты, обязательно прислушаемся.
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Не ну пидораша то каким рылом лезет? Они что не проспались еще? Пусть у себя сравнят СКОЛЬКО школ, садиков, больниц было ДО хйулогномов и теперь.
И каким хером пидораша лезет в ЧУЖУЮ страну со своими "совэтами".
Их придурковатость в "вяличие" уже подз.ла весь мир. Дорогу не могут "асилеть", зато "вяликие" шопесец. Аж уж исконодуховноскрепные - совершенно. Особо гундяй.
Руцьке языг вообще нужно запретить преподавать в школах. Кто хочет изучать руцьке языг - вперед к ЧАСТНЫМ репититорам (которые должны не забыть уплатить налоги за ведение бизнеса). Что тут думать.
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я знову ж, в 1645-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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отошлите им болт, ну размер же вам известен, помните фото димона.
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...без Украины рахе быть разваленной.отсчет пошел.мордор валится.
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Я русский забуду только за то что им разговаривал
путлер
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Раз мы, как говорят кацапы-один народ и Украина должна быть федерацией, то комендантом столицы Российской автономной республики Украины Москвы предлагаю назначить Яроша.﻿
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Вот так вот кацапы! Нефтехазовая сверхбензоколонка жалуется на Украину в ЕС и требует повлиять на отмену закона. Козломордым даже в самом страшном кошмаре такое не снилось, шо самая влиятельная территория в мире и будет жаловаться на Украину. В СПОРТЛОТО козломордые жалуйтесь, там у вас хоть шансы есть, а не лезьте туда к чему сборная азиатских русских республик никакого отношения не имеет.
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граждане Украины призывают московию пойти нахуй.
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Причина проста...
Мы, украинцы, намного лучше знаем и правильно используем русский язык, в отличии от кацапов!
Так что, финишируем его и он просто накроется!
А вы, кассабы, чеченский учите - скоро он у вас будет государственным
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Начнем с того что ГосДура не легитимна из-за наличии там депутатов с окупированного крыма. Так что все ети выкрики из-за поребрика всего лишь вопли отчаянья.
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Более действенных шагов чтоб этот закон начали приветствовать граждане Украины, трудно даже представить. Я был против, теперь только - За.
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Призовите эту дуру отменить оккупацию Донбасса и аннексию Крыма!
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Можно внести коррективы в закон, если Захарова:
1. Отрастит, как у Пескова усы;
2. Скажет, что Путин ...х..ло в программе Соловьева;
3. Спляшет гапак.
Тоды можно подумать. А так? да еще за бесплатно? Короче, просто Машка-облигация.
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Забухарова,сколько на расие украинских школ?
Даже библиотеку закрыли.Грешно копировать фюрера.
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призываю "мид "рф" следовать по известному адресу на кую бокомъ и с подскокомъ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ призвал отменить новый закон "Об образовании" в Украине
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