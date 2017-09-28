 МИД РФ призвал отменить новый закон "Об образовании" в Украине

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Она выразила надежду на то, что международные структуры дадут этому закону соответствующую оценку.
"Украинский закон об образовании, еще раз напомню, он был подписан президентом этой страны 25 сентября, нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях", - заявила Захарова на брифинге.
Ранее Совфед и Госдума России выступили против украинского закона об образовании.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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https://www.youtube.com/watch?v=AkpePZ_mhpc
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Если у них так пердаки рвет, значит Закон правильный.
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Слабо?
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И каким хером пидораша лезет в ЧУЖУЮ страну со своими "совэтами".
Их придурковатость в "вяличие" уже подз.ла весь мир. Дорогу не могут "асилеть", зато "вяликие" шопесец. Аж уж исконодуховноскрепные - совершенно. Особо гундяй.
Руцьке языг вообще нужно запретить преподавать в школах. Кто хочет изучать руцьке языг - вперед к ЧАСТНЫМ репититорам (которые должны не забыть уплатить налоги за ведение бизнеса). Что тут думать.
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путлер
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Мы, украинцы, намного лучше знаем и правильно используем русский язык, в отличии от кацапов!
Так что, финишируем его и он просто накроется!
А вы, кассабы, чеченский учите - скоро он у вас будет государственным
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1. Отрастит, как у Пескова усы;
2. Скажет, что Путин ...х..ло в программе Соловьева;
3. Спляшет гапак.
Тоды можно подумать. А так? да еще за бесплатно? Короче, просто Машка-облигация.
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Даже библиотеку закрыли.Грешно копировать фюрера.
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