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Все про:ГПУ (8931) обыск (1230) Министерство социальной политики (515)

 Чиновники воровали средства, выделяемые на оздоровление социально незащищенных детей, - ГПУ об обысках в Минсоцполитики

минсоцполитики

Обыски в Министерстве социальной политики, которые проводились 28 сентября связаны, с незаконным импортом и хищением средств, направленных на оздоровление детей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

В сообщении отмечается: "Управлением Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства социальной политики Украины по факту содействие ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной не защищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В ходе расследования указанного производства 28.09.2017 Генеральной прокуратурой Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины проведены обыски у заместителя Министра социальной политики Украины и других должностных лиц Министерства социальной политики Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия".
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не ну це вопше !!!! це не воровство, шановний Хуеник Геморойс.
СУДИТЬ ПАСКУД ПО СТАТЬЕ "ПЕДОФИЛИЗМ" И НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ МАРУХАМИ отбывать срок !!!!
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А это для того,чтобы с детства приучались не объедаться.
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Один вопрос ,а в каком госоргане не воруют.Начните с себя.Прокуроры так живут,что им нужно миллион платить официально,что их декларации хоть немного походили на правду))(
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Посмотрим что будет на выходе, бриллиантовые до сих пор без наказания.
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Интересно было бы послушать или прочитать их речи, произносимые ранее, насыщенные альтруизмом, благородством и нежной заботой о детях...
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они не отвлекаются по всяким мелочам - они 3,14здят молча
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Просто Рева жрёт больше, чем всё население Германии вместе взятое.
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А есть у нас такие чиновники, шо деньги не крадут? Или нет?
Если нет, то нада нанимать со стороны, и мне глубоко похуй - будут они знать мову, или нет!
Вышиванкнутые бляди разворовывают страну под патриотические лозунги и речи. И шо? Приятно?
Если "свои" честные перевелись, то нада нанимать на стороне. И нечего этого бояться.
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"Чиновники" ? Что за слово такое, старорежимное? Это те твари, которых я на свои налоги содержу?
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" ЧИНОВНИКИ ВОРОВАЛИ СРЕДСТВА ..." Не может быть ! Вот это новость .
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Ага. Прям как-то неожиданнно так... Кто бы мог подумать?!
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это наводит на мысль, что средства еще есть в Украине. Знать бы еще откуда они берутся.
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Из закромов Родины ! Кто -то видел эти закрома ? А они есть .
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Може він ці гроші собі на оздоровлення брав? Здоров'я чиновником важливіше, ніж здоров'я дітей, якщо чиновники будуть хворіти, то з ким злодій та брехун порошенко буде 145-ую реформу робити?
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Та ви що,ви подивіться на чесну харю міністра реви,хіба він може красти,а віце-премьер паша,що ледь не лусне! Це дуже чесні люди! "Не верю!" (с).
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То, може , вигострить сокиру, та заходиться вже будить?
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Топор в руки и вперёд...
Никаких топоров не будет, это - детский лепет.
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Це ж не моя ідея, а українського поета Котляревського.
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Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.Тарас Шевченко
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Но мы же обсуждаем статью.
Как выгнать таких чиновников?
В чём несовершенен закон как с точки зрения ответственности, так и с точки зрения невозможности (или существенного ограничения возможности) воровать?
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Выгнать??? Отобрать награбленное, оставить фуфайку, шапку -ушанку, койку, табурет, что там ещё положено по закону о конфискации?
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Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
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Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у Бога вашої хули.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.
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Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших... і не буде
Кому помагати.
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступить /350/
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
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В результате будет как всегда - "понять и простить" (с)
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Реве-курве подкрадается п...дец! Будет на зоне скоро рассказывать зекам, что они много едят. Хотя это только мечты, эти уроды винницкие неприкасаемые пожизненно. Пока народ не перевешает их, так и будут пить кровь нашу до смерти....
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Та то Югик молодожену на скромную хатынку в Монте--Карло хочет стянутся Ну и на скромное свадебное путешествие в Лос--Вегас Ибо негоже сыну генпрокурора самой нищей страны европы В трехзвездочных отелях прозябать Только в президентском номере На худой конец в пятизвездночном отеле А че? Папаша то главный борцун с корупцией После офшорного конечно
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так сынок Югика - как раз из категории социально незащищенных.. Папка-то вечно,как ленин,то в тюрьме,то в ссылке,мамка на панели в Верховной Зраде.. Дите само по себе,улице(казино,сауна,публичный дом) предоставлено. А так хоть жилье будет.. Будет где сиротинке при живых родителях голову притулить
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вот такое у нас министерстве социальной политики, а его глава считает что украинцы много едят, мразь проклятая.
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какая социальная политика при сцыкалатных - такое и министерство
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" Чиновники воровали средства, выделяемые на оздоровление социально незащищенных детей,"
Ну и твари!!! Как только этих тварюк,земля носит!! Интересно чем это закончится?
наверное не достучатся....
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Вы еще проверьте Главное Управление труда и социальной защиты населения г.Днепр,там крадут тоже деньги инвалидов не по детски.
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Ну тут очевидно -семьи этих чиновников расстрелять на глазах этих чиновников . а самих чиновников порубать на куски и зарыть под забором .
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Стаким оздоровлением как в наших лагерях пусть подавятся.И деньгами и оздоровлением!
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***
Хочу реалити шоу, где депутатов и министров сажают в инвалидную коляску, заселяют на последний этаж хрущевки, с текущей крышей и заставляют жить лишь на пенсию, минимальную...
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Классный фильм" республика ШКИД"- сплошные цитаты про воровство и барыжничество.
Гениальный фильм
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https://www.youtube.com/watch?v=dRjfddOU4TE обращение ребенка сироты к лидерам мировых держав относительно коррупции в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновники воровали средства, выделяемые на оздоровление социально незащищенных детей, - ГПУ об обысках в Минсоцполитики
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