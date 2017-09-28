 Чиновники воровали средства, выделяемые на оздоровление социально незащищенных детей, - ГПУ об обысках в Минсоцполитики

В сообщении отмечается: "Управлением Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства социальной политики Украины по факту содействие ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной не защищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
В ходе расследования указанного производства 28.09.2017 Генеральной прокуратурой Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины проведены обыски у заместителя Министра социальной политики Украины и других должностных лиц Министерства социальной политики Украины.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия".
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СУДИТЬ ПАСКУД ПО СТАТЬЕ "ПЕДОФИЛИЗМ" И НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ МАРУХАМИ отбывать срок !!!!
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Если нет, то нада нанимать со стороны, и мне глубоко похуй - будут они знать мову, или нет!
Вышиванкнутые бляди разворовывают страну под патриотические лозунги и речи. И шо? Приятно?
Если "свои" честные перевелись, то нада нанимать на стороне. И нечего этого бояться.
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Никаких топоров не будет, это - детский лепет.
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Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.Тарас Шевченко
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Как выгнать таких чиновников?
В чём несовершенен закон как с точки зрения ответственности, так и с точки зрения невозможности (или существенного ограничения возможности) воровать?
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Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
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Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у Бога вашої хули.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.
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Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших... і не буде
Кому помагати.
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступить /350/
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
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Ну и твари!!! Как только этих тварюк,земля носит!! Интересно чем это закончится?
наверное не достучатся....
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Хочу реалити шоу, где депутатов и министров сажают в инвалидную коляску, заселяют на последний этаж хрущевки, с текущей крышей и заставляют жить лишь на пенсию, минимальную...
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Гениальный фильм
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