 Чиновники воровали средства, выделяемые на оздоровление социально незащищенных детей, - ГПУ об обысках в Минсоцполитики

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в

Генеральной прокуратуры Украины





В сообщении отмечается: "Управлением Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства социальной политики Украины по факту содействие ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной не защищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В ходе расследования указанного производства 28.09.2017 Генеральной прокуратурой Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины проведены обыски у заместителя Министра социальной политики Украины и других должностных лиц Министерства социальной политики Украины.



