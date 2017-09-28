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 Сегодня в Украине проживает около 3 тыс. беженцев из других стран, - ООН

беженцы

В Украине сегодня проживает около 3 тыс. беженцев из других стран, которые получили международную защиту.

Об этом заявила заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего в Украине около 3 тыс. беженцев - люди, которые получили международную защиту. Где-то от 600 до 1,5 тыс. подают на статус беженцев ежегодно, а это немного по сравнению с другими странами", - сказала Калхун.

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По ее словам, наибольшее количество беженцев в странах, граничащих с зонами конфликта - в Ливане, Иордании, Турции, Иране, Пакистане, Эфиопии, Кении, Уганде и др.

Калхун отметила, что вопрос оказания помощи и ответственности за беженцев - это вопрос международной солидарности, и Украина должна внести свой вклад в защиту прав беженцев. По ее словам, в Украине достаточно долгая процедура получения официального статуса беженца, что, в свою очередь, влияет на возможность трудоустройства таких лиц.

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