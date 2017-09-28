 "Размах конечно, ого-го": десятки тысяч пользователей "Кинопоиска" пожаловались о "накрутке" хакерами рейтинга фильма об оккупации Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Размах там, конечно, ого-го - некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду", - сообщила главный редактор "Кинопоиска" Елизавета Сурганова.
Она отметила, что в четверг утром рейтинг ожидания фильма составлял 62%, у картины было 70 тысяч отметок "жду" от пользователей. "Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%", - отметила Сурганова.
На странице "Кинопоиска" в твиттере отмечается, что некоторые пользователи пожаловались в администрацию ресурса, что их аккаунты были скомпрометированы, проводится внутреннее расследование.
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2).И правда ли что запорожская область более развита была чем АРК?
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