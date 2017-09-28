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 "Размах конечно, ого-го": десятки тысяч пользователей "Кинопоиска" пожаловались о "накрутке" хакерами рейтинга фильма об оккупации Крыма

крым

Десятки тысяч аккаунтов пользователей "Кинопоиска" взломали, чтоб поднять рейтинг ожидания фильма о российской оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Размах там, конечно, ого-го - некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду", - сообщила главный редактор "Кинопоиска" Елизавета Сурганова.

Она отметила, что в четверг утром рейтинг ожидания фильма составлял 62%, у картины было 70 тысяч отметок "жду" от пользователей. "Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%", - отметила Сурганова.

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На странице "Кинопоиска" в твиттере отмечается, что некоторые пользователи пожаловались в администрацию ресурса, что их аккаунты были скомпрометированы, проводится внутреннее расследование.
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1).Кто знает при Украине в АРК хуже жили чем в областях?
2).И правда ли что запорожская область более развита была чем АРК?
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рівень життя там був навіть дуже хороший - хороші умови для малого бізнесу ... звісно промвиробницва небуло як у Запоріжжі ..тому по статистиці може і середня зп була менша..
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Смотря в каком населенном пункте.В Крыму может и получше,приток туристов давал неплохой заработок.
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китайцы и фильмов снимать не будут и русские акки ломать тоже)))
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Может сами хозяева Кинопоиска и накрутили рейтинг. Это хуйловская конторка, в Украине под санкциями.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Размах конечно, ого-го": десятки тысяч пользователей "Кинопоиска" пожаловались о "накрутке" хакерами рейтинга фильма об оккупации Крыма
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