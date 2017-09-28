EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  533  9
Все про:обыск (1229) Министерство социальной политики (514)

 Обыски в Минсоцполитики связаны с расследованием уголовного производства о незаконном ввозе коммерческих грузов под видом гуманитарной помощи, - источник

минсоцполитики

Обыски в Министерстве социальной политики проводятся в рамках расследования уголовного производства о незаконном ввозе коммерческих грузов под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски проводятся у первого заместителя министра Александра Привалова, по месту жительства организатора схемы и ее участников, а также местам хранения грузов в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минсоцполитики проводятся обыски, - источник

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 сентября в Министерстве соцполитики прошли обыски.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пусть еще проверят, не было ли вывоза особо гуманитарных бумажных грузов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как быть с Роттердамом +? Или эшелонами карпатского кругляка, идущего в Европу? Или тоннами янтаря?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рёва и так не доедает и не допивает... Работает на износ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видимо не мало чмо закрысило с грузов и не хочет делиться...ни чё, проведут генеральную уборку наличности, потом извинятся и на повышение пойдет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Старая тема ухода от пошлины и НДС. Это началось с момента провозглашения независимости Украины. Вначале была просто "гуманитарка", но её было сложновато сбывать и переводить в валюту. Поэтому было принято решение на законодательном уровне - можно брать на Западе "гуманитарку", оформлялась она через комиссию Кабмина без оплаты пошлины и НДС. Затем её можно было реализовывать, а уже выручку направлять на решение гуманитарных вопросов. Тогда всё и началось, видно до сих пор продолжается... Страшная дыра в бюджете страны. Но если кому-то понадобилось ввезти настоящую "гуманитарку", тогда у него были проблемы (лекарства для больных лейкемией детей для Охмадета было нереально расстаможить через эту комиссию). Да и сейчас, машина "Скорой помощи" как гуманитарная помощь должна была бы получить "добро" от этой комиссии (недавно писали здесь) и тогда бы таможенники на законных основаниях впустили бы её без уплаты таможенных пошлин. За 20 лет, наверное, зачинатели этих схем на пенсии, а их преемники продолжают грабить Украину...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбыски в Минсоцполитики связаны с расследованием уголовного производства о незаконном ввозе коммерческих грузов под видом гуманитарной помощи, - источник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти