 Обыски в Минсоцполитики связаны с расследованием уголовного производства о незаконном ввозе коммерческих грузов под видом гуманитарной помощи, - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
По словам источника, обыски проводятся у первого заместителя министра Александра Привалова, по месту жительства организатора схемы и ее участников, а также местам хранения грузов в Киеве, Киевской и Одесской областях.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 сентября в Министерстве соцполитики прошли обыски.
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