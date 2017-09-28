 Все эвакуированные из Калиновки вернулись в свои дома, - Винницкая ОГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.
В сообщении отмечается: "По оперативной информации о чрезвычайной ситуации в Винницкой области, на 16.00. 28 сентября 2017 все эвакуированные вернулись в дома, кроме больных, которые были эвакуированы из ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Казатинская ЦРБ" 8 человек.
С прибытием нaсeлeння началось восстановление энерго-, газоснабжения и связи.
В результате проведенных работ, по состоянию на 14.30 28.09.2017 года все населенные пункты подключены, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей в нормальной схемы.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
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Если эти пидарасы украдут хоть копейку денег у этих терпил, то я окончательно потеряю веру в будущее нашей страны.
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Ты тут за кого топишь? За вороватую и ненасытную украинскую владу? Под белорусским флажком! Понятно всё с тобой...
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И за то, что жертв фактически нет.
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