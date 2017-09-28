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Все про:Винницкая область (495) пожар (3731) эвакуация (464)

 Все эвакуированные из Калиновки вернулись в свои дома, - Винницкая ОГА

калиновка павловка

В Винницкой области, по состоянию на 16.00. 28 сентября 2017, все эвакуированные вернулись в свои дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.

В сообщении отмечается: "По оперативной информации о чрезвычайной ситуации в Винницкой области, на 16.00. 28 сентября 2017 все эвакуированные вернулись в дома, кроме больных, которые были эвакуированы из ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Казатинская ЦРБ" 8 человек.

С прибытием нaсeлeння началось восстановление энерго-, газоснабжения и связи.

В результате проведенных работ, по состоянию на 14.30 28.09.2017 года все населенные пункты подключены, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей в нормальной схемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очищение населенных пунктов вблизи Калиновки от взрывоопасных предметов завершено: местные жители могут возвращаться, - Гройсман

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Або в те що залишилось від їхніх будинків............
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да, Сосонка снесена подчистую, дома предварительно ограблены полицейскими - это если Вы хотите узнавать новости из ленты комментов на Цезоре.
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... разрушенные дома!
Если эти пидарасы украдут хоть копейку денег у этих терпил, то я окончательно потеряю веру в будущее нашей страны.
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Флаг смени, кацап, я больше тебя знаю про взрывы складов.
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А что вы сразу оскорбляете ?Еще и так грубо.
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Да хоть если один! Какая в жопу разница?
Ты тут за кого топишь? За вороватую и ненасытную украинскую владу? Под белорусским флажком! Понятно всё с тобой...
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Если Порошенко не кышнёт за этот подвиг Муженко, то он дальше сильно рискует. Всё взрослые мальчики должны понимать то что идём В Европу, а там правила другие, обделался то нах, естественный отбор, свято место пусто не бывает.
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И офигели,после шмона мусарами,дома полупустые?
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Все эвакуированные из Калиновки вернулись в свои дома...Деньги выделеные ,осели в карманах шоколадников....
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А как же беспилотный дрон,а как же ДРГ Юрий поясните ваши версии. Матиос о халатности говорит.Как ЗАЕБАЛ ваш пиздёш.Скажите ЧЕСТНО ВОРОВАЛИ,а вы хрень с межгалактическими ДРГ придумали.
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Все пытаются резонанс погасить,чтоб спасти мужеложенка.Уже он сегодня такие речи задвигает,что чуть ли не лично с нач складам снаряды ураганов ж..ми ловили))).Не иначе новую дырку уже под орден проколол.Неиначе барыга с похмела пожаловал.
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Тролли так спешат отписываться в этой теме, что при регистрации аккаунта умудряются переставить местами буквы в распространенной фамилии Варнава.
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Искренне рад за то, что людям есть куда возвратиться.
И за то, что жертв фактически нет.
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не верю шоколадным.как взрывались так и будут взрываться,потому что им по херу и на армию и на склады и на страну
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсе эвакуированные из Калиновки вернулись в свои дома, - Винницкая ОГА
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