 Размещения миротворцев ООН на российско-украинской границе нарушает последовательность выполнения Минских соглашений, - МИД РФ

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сразу после внесения российского проекта резолюции, он был искажен во многих СМИ Украины, преподнесен совершенно не так, - сказала Захарова. - Одна из серьезных проблем в урегулировании - это обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ. С учетом этого 5 сентября мы внесли в СБ ООН проект резолюции, согласно которому для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ развертывается миссия ООН, оснащенная легким стрелковым оружием".
"Принципиально важный момент: миссия ООН по охране не должна подменять контактную группу и "нормандскую четверку", - обратила внимание Захарова. - Кроме того, важно соблюсти ряд условий. Мандат миссии должен быть четко ограничен по функциям, ввод миссии осуществляется после разведения сторон и отвода техники и только с согласия сторон".
"Звучащие из Киева требования о том, что миссия должна быть размещена на всех территориях "ДНР" и "ЛНР", в том числе по всей линии границы с Россией, ведут к слому существующих форматов и последовательности шагов по Минским соглашениям", - отметила чиновница.
Захарова заявила, что контроль над границей является финальным пунктом "Минска-2" после выполнения политических обязательств.
Как сообщалось,5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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И плачь гейропа!
А у меня - самая плоская ..опа!
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28 сентября 1939 года кремлевские Крысы побратались с Гитлером.с праздником Крысы Договор о дружбе и границах между нацистской Германием и коммуняцким дохлым сссром был подписан в Москве сроком на 10 лет.
Секретный Протокол между НКВД и Гестапо подписали Генрих Мюллер и Лаврентийй Берия. ПОЗОР вам вечный Холуи немецкие
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Вот бы грязный секс с ней замутить! Аж мороз по коже!...
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Европейский Союз (ЕС) vs Балто-Черноморский Союз (БЧС). Взгляд из Парижа (пообщался немного).
ЕС.
Макрон и Меркель хотят вдохнуть в старый жирный ЕС новую жизнь. Макрон и Меркель хотят реформировать и трансформировать ЕС в более динамичное и сильное образование. Образование, отвечающее сегодняшним вызовам (оборона-безопасность, миграция, финансы-экономика). Конечно, Германия и Франция - локомотив ЕС, его энергия и сила, и его неформальный Босс.
Но начнем с того, что Макрон хочет еще объединить Германию и Францию чуть ли не в союзное государство. Хочет взаимно интегрировать экономики двух стан, рынки, финансы и тд. Хочет координировать политику и дипломатию двух стран. Настолько выступать в ЕС единым центром.
Далее. Сам ЕС Макрон хочет сделать более единым и управляемым, более жестким и динамичным. Более самостоятельным и независимым (это вызовет небольшую ревность со стороны США).
Макрон хочет единый бюджет ЕС, должность министра финансов ЕС. Макрон хочет общую оборонную доктрину и к следующему десятилетию - общие вооруженные силы ЕС (это вызовет ревность США и НАТО). Макрон хочет также общую пограничную службу ЕС и общее Министерство по беженцам ЕС.
Меркель разделяет почти все идеи Макрона. На днях они будут это обсуждать. Макрон - золотой банкир Ротшильдов, гений менеджмента. Меркель - это строгая и справедливая Мама ЕС. Вместе они сделают ЕС сильнее. Сомнений нет.
Но!
Есть молодая Европа. Это страны бывшего соцлагеря и бывшего СССР. Они ориентированы больше на США, чем на Фр-Гер. Это в первую очередь - Румыния, Польша и три страны Балтии. В эту же группу входит и Украина, но пока Украина - ассоциированный член ЕС. Эти страны являются военными союзниками США. Также они ориентированы на американские энергоносители. Эти же страны являются наибольшими антироссийскими ястребами (Чехия, Словакия, Венгрия - болото).
Вот эти страны и есть костяк БЧС под зонтиком США. Но:
а) создание БЧС не будет предусматривать жесткого юридического оформления. Поэтому о вреде ЕС, его развале и тд речь не идет. Поэтому Украина будет добиваться в будущем членства в ЕС. БЧС - это, скорее, тесная координация данных стран в военной, экономической и дипломатической областях. Так как интересы стран-членов БЧС совпадают и немного более радикальные, чем у остального ЕС. Но на это есть и причина - данные страны знают не по наслышке что такое СССР и Россия.
б) создание БЧС - дело совсем неспешное и небыстрое. Это исторический и геополитический тренд на десятилетия. Украина (Черное Море) и Польша (Балтийское) - хребет БЧС.
Вот так вот это выглядит из Парижа.
А это я сегодня утром на пробежке. Парижане странно смотрят на мои шорты. Но они ведь не знают, что для жителей Канады всё, что выше 20С - Африка.
Спасибо.
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беда с єтими головами немітіми..
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Миротворці будуть на кордоні,або не будуть взагалі.
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1. Крымскотатарские активисты засняли на скрытую камеру заседание судилища, во время которого вчера оглашался приговор Ильми Умерову. На кадрах видны лица "прокуроров" Дениса Семенчука, Олега Саргинова, Елены Артеменко и "судьи" Андрея Кулешова http://qha.com.ua/ru/obschestvo/poyavilos-video-sudilischa-nad-umerovim/179413/ (видео).
2. Против 23-летнего жителя Севастополя возбудили уголовное дело за уклонение от призыва в армию оккупанта http://krymsos.com/ru/news/proti-23richnogo-zhitelya-sevastopolya-porushili-kriminalnu-spravu-za-ukhilennya-vid-prizovu-v-rosiisku-armiyu/
3. Оккупанты продолжают рассказывать басни про "ограничение свободы передвижения и массовые нарушения прав крымчан" со стороны Западных стран, которые отправляют крымчан решать визовые вопросы в Киев. Но пропагандоны напомнили оккупантам, что у крымчан есть украинские паспорта, с которыми они свободно передвигаются по Европе без виз https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913120719151779840 (скрин).
4. Оккупанты решили САМООБЛОЖИТЬ жителей Керчи, т.е. будут сдирать с людей деньги в нищий бюджет города. Хороший звоночек. Такая фигня в совке перед его распадом была, когда бабло заканчивалось. А вот некоторые комментарии: "О как перекрутили. Изначально хотели сделать референдум за или против граждане этих самообложений, а теперь хрен, вы обязаны платить. А если мне оно не надо, и я буду против, вы меня принудительно будете грабить?", "Как же вы надоели", "Мышеловка закрывается!", "Теперь поборы так называют. И, что главное, добровольно", "Кончились деньги, однако", "Просто и без выдумки. Они решили - мы должны платить. Рэкетиры 90-х отдыхают. Да здравствует россия!", "ШО, опять скидываться? Чувствую, референдум всё решит за нас. Вангую, большинство проголосует «за» разовые поборы!", "Крымская весна прошла благополучно для местных чинуш", "Капремонт отдыхает - теперь нужно самообложиться. Почти всё стоит, работать негде - давайте самооблагать гаражные и дачные кооперативы и т.д.", "Бюджетных денег уже не хватает клеркам, решили народ обложить оброком?", "Молодцы экс-регионалы Керчи. Ваш Бандюкович и не знал, что так обирать и обворовывать граждан можно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913137005286117377 (скрин и ссылка).
5. В Керчи дует чудесный скрепный ветер. Уже третий день паромы стоят, и Керчь медленно превращается в большой автоотстойник - фур огромное количество. Они заполонили улицы, дворы и подъезды к городу. Антисанитария и вонь. Переправа не будет работать ещё минимум 2 дня https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913345831247515648 (фото).
6. Очередь из фур растянулась на несколько километров в спальных районах Керчи. Стоит отметить, что в пешей доступности там нет туалетов https://www.youtube.com/watch?v=kOR83Htpwd4 (видео).
7. Ватники, сидящие на переправе, шокированы тем, что россия отправила гуманитарную помощь в Мексику, а о них забыла https://twitter.com/KrimRt/status/913305078479638528 (скрин).
8. На переправу подогнали ледяные тёмные ЖД вагоны, чтоб расселить ждущих с моря погоды. Вагоны отжаты у "Укрзалiзницi". В вагоны поместятся не более 500 человек. Вату подкармливают кашей. Не скулите https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913344231116345344 (фото).
9. Вся суть тупой ваты, сидящей на переправе, в одном сообщении: "А можно ли пешком перейти на материк через железнодорожный мост?". ИДИ! https://twitter.com/KrimRt/status/913364496852365312 (скрин).
10. В Симферополе в удмуртской печи показательно уничтожили аж 20 кг колбасы и сыра производства Украины и стран ЕС. Особо шокировало проверяющих отсутствие этикетки на русском языке. А меня шокировало, что на переправе лапти голодные сидят, которые с удовольствием бы сожрали санкионку https://newdaynews.ru/crimea/615947.html . Тем временем в россии более половины сливочного масла не соответствует нормам. 75% популярных колбас являются фальсификатом. 25% молочного шоколада признали ненатуральным продуктом. Качество продуктов продолжает стремительно падать из-за путинских антисанкций и нежелания производителей резко поднимать цену на продукты, заменяя их состав более дешёвыми компонентами https://twitter.com/ru_rbc/status/913299140741926912 (видео).
11. Оккупанты заверяют, что дефицита в магазинах из-за закрытия переправы не будет. Значит надо готовиться к дефициту и подорожанию.
12. Поскольку переправа стоит, а о чём-то врать надо, то принялись за старое: "Украинцы продолжают активно ехать в Крым, несмотря на окончание турсезона", - сообщают крымские пропагандоны https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913339604966756352 (скрин).
13. Мыс Сарыч закрыли для туристов. Гардемарины негодуют: одно дело рисковать жизнью при кровавой хунте, другое - вякнуть в родной гавани: "Комарово просрали, теперь и Сарыч. Камни с неба мне не такими представлялись, когда я рисковал жизнью ради присоединения Севастополя к рф", "Рисковать жизнью тогда было не так страшно, как выйти на митинг сейчас. Напуганы мы, потому и помалкиваем. Впрочем, нам обещаны райские кущи в парке Победы" https://twitter.com/KrimRt/status/913369658417455106 (скрин).
14. Оккупанты превратили берега Альминского водохранилища в свалку http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/okkupanty-prevratyly-berega-almynskogo-vodohranylyshha-v-svalku.html (фото).
15. Иногда крымские пропагандоны не успевают согласовать между собой свои брехливые новости. Одни написали, что "строительство Керченского моста привело к росту популяции дельфинов", другие тут же выдали другую новость: "Дельфины в Крыму умирают от неизвестной болезни". Жду новость о том, что мост положительно влияет на потенцию https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913122727128702976 (скрин).
16. В Башкирии студентов обязали смотреть фильм об оккупации Крыма. Фильм создан по инициативе Министерства нападения рф. Совок жив https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913341432626388992 (документ).
17. На премьеру лживого фильма "Крым" о захвате полуострова в Симферополе пришли всего 12 человек. Уж в Крыму-то знают цену этому фильму https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913395839317495808 (скрин).
18. В Ялте сегодня выли сирены воздушной тревоги. Никак не нарепетируются?
19. Поклонская в Госдуме устроила очередные разборки на счёт "Матильды". Рассказывала, что в Крыму в 2014 году на "референдум" все шли с иконочками и крестами, ощущая помощь святых. Потом хотела поинтересоваться, у кого из присутствующих на шее есть крест, но передумала. Это надо видеть https://twitter.com/meduzaproject/status/913203408374464512 (видео).
20. Паника в Яны-Капу (Красноперекопске). Содовый завод Фирташа банкротят. Видимо, сам Фирташ, чтоб всех, кому должен, простить. А людей выкинут на мороз. Город умрёт https://twitter.com/KrimRt/status/913356937592557568 (скрин).
21. Несмотря на надвигающегося на Содовый завод пушного зверя, в Яны-Капу не унывают - вместо завода торжественно открыли детскую площадку - с разрезанием красной ленты и флагами оккупанта https://twitter.com/KrimRt/status/913359077706788864 (фото).
22. Новости сколеновставания: крупнейший машиностроительный концерн россии - "Тракторные заводы" - будет объявлен банкротом. Его долг составляет 1,5 млрд долларов США. Все деньги ушли на Крым, Донбасс, Сирию, Абхазию, Осетию, Приднестровье и дальше по списку http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/krupneyshiy-mashinostroitelny-koncern-rossii-budet-obyavlen-bankrotom-1002669883
23. Россияне, из вашего кармана за 50 млн рублей построили непригодный для эксплуатации модульный детский сад в Алуште http://news.allcrimea.net/news/2017/9/28/sud-arestoval-rukovoditelei-kompanii-postroivshei-neprigodnyi-detsad-v-alushte-89034/
24. Как я и говорил, начинается очередная выкачка денег из российского бюджета: "РАЗДУМЬЯ о тоннеле (в Севастополе) обойдутся в 30 миллионов" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913353400217227264 (скрин). Тем временем до ваты дошло, что город превратился в б
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25. Уже даже тупому ясно, что Крым, россияне, вам так дорого обходится, что на эти деньги уже могли бы потусить всей страной в Турции пару раз. Предлагаю вашему вниманию статью о том, как "ненасытный" Крым пожирает россию https://ru.krymr.com/a/28747522.html
P.S. Закончу сегодняшний выпуск фразой дня от крымчанина: "Скоро мост построят и он поплывёт вместо парома".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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куклы фарфоровые.
особенно старушки некоторые.
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- Терпеть не могу этого глупого и трусливого пса. Как только кто-то стучит в дверь, он сразу лезет под кровать.
- Та пусть лезет.
- Ну, да! Так нам там вдвоем тесно лежать...
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На днях довелось общаться с человеком, имеющим интересный взгляд на события, которые уж точно никому не интересны, но станут интересны очень скоро и жестко. Просто ситуация сейчас развивается в латентной фазе и на поверхности показываются только отдельные ее части, которые сразу даже трудно связать между собой. Между тем, шахматными терминами, миттершпиль идет полным ходом, просто партия слишком крупная и играется длинной игрой. Тем интереснее будет эндшпиль, очертания которого становятся все отчетливее. Учитывая услышанное и примерно представляя суть игры, мы можем анонсировать увлекательную финальную стадию игры, идущую уже второй десяток лет.
Ощущение недосказанности или незавершенности, очень многие ощутили после эпопеи с е-декларированием чиновников. Отматывая события назад, многие могут вспомнить, сколько тогда копий было сломано, а потом - все стихло, и ситуация замерла. Нечто подобное было и с другой эпопеей, которая развернулась пару лет назад. Речь идет об обязательном указании всеми юридическими лицами, своих конечных бенефициаров (владельцев). Это была широкая и жесткая кампания и люди с 5 утра занимали очереди в административные центры, чтобы подать эту информацию, ибо дальше начинались штрафы и прочие неприятности. Как и с биометрическими паспортами, тогда хорошо заработали профессиональные «занимальщики очередей». Как только возникают очереди, они уже тут как тут и за небольшие деньги, могут продать вам уже занятую очередь. Этот ажиотаж уже вовсе забыт и не интересен.
В итоге, создается впечатление, что все эти мероприятия напрасны, ибо никак не влияют на ситуацию и не помогают борьбе с коррупцией и прочими неприятными вещами. Но такое впечатление могло возникнуть только на первый взгляд. Очень быстро приходило ощущение того, что прямо на наших глазах происходит отладка очень мощной системы, которая уходит далеко за пределы Украины, а у нас разворачиваются только ее части. Как аналогию можно привести сборку автомобиля, который имеет отлично покрашенный кузов, жгуты проводов, идущие во все концы автомобиля и даже шикарный салон. В нем уже удобно сидеть и даже чувствовать себя комфортно.
Однако сборка еще не завершена и даже наличие агрегата двигателя и трансмиссии, еще не дает возможности на нем ездить. Еще остались некие технологические операции, которые дадут возможность автомобилю стать единым целым и весь этот набор узлов, агрегатов, приборов и устройств, станет изделием с новыми свойствами - транспортным средством. Потом, когда автомобиль будет лететь по хайвэю, мало кто вспомнит о тех проводах, которые жгутами уложены под обивкой, трубочках и прочих вещах. К этому конечному изделию уже будут предъявляться совсем другие требования, чем на стадии сборки. По этой причине, тот же самый человек, который сидит в салоне того же автомобиля, но еще находящегося в стадии сборки и делающего 200 км\ч на автостраде, имеет различные ощущения.
Так и с е-декларациями и прочими вещами. Грубо говоря, колеса уже прикрутили, а ехать еще нельзя. Причем, двигатель, органы управления и прочее, находятся явно не в Украине. То есть, мы выполнили некие условия, которые позволят работать и в Украине, какому-то новому механизму, о котором мы имеем далеко не полное представление, а потому - судить о том, работает вся система или нет лишь по факту прикрученных колес - напрасно. Просто надо подождать, когда все запустится в работу и потом уже наблюдать, как оно работает в Украине.
Тем не менее, уже было понятно, что все указанные мероприятия, так или иначе, связаны с финансами, а точнее - с их теневой частью. Она существовала всегда, но с начала нулевых годов, часть этих теневых финансов стала расти пропорционально доходам стран, которые делали свою ставку на нефтегазовый бизнес. По какому-то стечению обстоятельств, среди этих стран оказались режимы, явно склонные к развитию теневых схем, которые все глубже проникали внутрь вменяемых стран и очень скоро начался очевидный процесс разложения. Достаточно вспомнить, что на нефтяном рынке активно играли маргинальный Иран, Венесуэла, Ливия, некоторые африканские страны, а потом, лидером теневого потока нефтедолларов, стала РФ.
С началом бурного роста цен на нефть и стремительным наполнением теневых потоков гигантскими суммами денег, начались и ответные действия соответствующих контролирующих органов, которые упорно собирали информацию о структуре этих потоков, а на основании полученніх данных - формировали предупреждения о растущей опасности катастрофически выросшего объема теневых средств, которые обязательно начнут свое политическое давление, как коррупционного, так и иного характера. В любом случае, это стало глобальной проблемой.
В этой ситуации самое веселое то, что очень многие джентльмены подали декларации, сводки по бенефициарам и какое-то время ходили потными и с трясущимися руками, справедливо полагая, что могут начаться неприятности за что-то скрытое, забытое или неправильно указанное. Но ничего особенного не произошло, они выдохнули и резвятся дальше. Особенно это касается тех, кто резвится на деньги, источник которых находится на родине телефонов «Йотафон» и «Тайга», а также - вечнозеленых матрешек и балалаек. Конечно, они получают «займ», «дар» или еще что-то от лиц, которые не носят буденовку или другой головной убор со звездочкой во лбу и по этой причине полагают, что на любой вопрос о том, откуда же на самом деле дровишки, могут ответить: «кошелек, кошелек, какой кошелек?»
Особенно такие речи заготовили многие депутатствующие и журналствующие элементы, борцы с коррупцией и прочие любители долмы. Они уже решили, что вывернулись из всех неприятностей и крепко держат бога за бороду. Но потихоньку и незаметно подходит время, когда окажется, что все это время они жестоко ошибались решительно во всем. Это не они держат бога, а их держат и не за бороду, а за совсем другое место.
Собственно говоря, для того, чтобы понять, где находится кнопка с надписью «Пуск», для всей этой системы, надо просто ответить себе на один простой вопрос: по чьему требованию законодательство Украины предусмотрело раскрытие конечных бенефициаров предприятий? Очень быстро выяснится, что инициатором данного мероприятия, опосредованно через международные финансовые и другие структуры, стали США.
Дело в том, что в начале нулевых годов, аккурат после теракта 11.09.01, спецслужбы и разведсообщество США получили широчайшие полномочия для обнаружения каналов финансирования терроризма. Улов оказался настолько ошеломляющим, что стала вырисовываться огромная картина теневых финансов, которые, при желании, могли быть направлены на открытый террор, на скрытые мероприятия по дестабилизации ситуации в отдельной стране или целом регионе. Но самое главное, разрастающийся объем теневых денег, стал продавливать систему Запада изнутри. И чем дальше, тем яснее становилось вовлечение политических элит в эти процессы, а многие видные политические деятели и вовсе сделали основным источником своего благосостояния, черпание денег.
Есть отрывочные сведения о том, что, начиная с 2001 года, американские спецслужбы начали контролировать финансовые потоки, на отдельных направлениях, в банках США, через которые ведутся все перечисления средств в долларах. Благодаря этой схеме, любой безналичный доллар, на какой-то момент оказывается на счету американского банка, а потому, попадает в юрисдикцию США, где соответствующие службы имеют право получать к ним доступ.
В поисках денег террористов, были выявлено и все остальное. Примерно с 2004-2005 года, как раз на резком подъеме цен на нефть и как следствие, рост теневых капиталов в геометрической прогрессии, было принято решение отслеживать все потоки и систематизировать их по лицам, направлениям или характеру платежей. Первые же данные глобального мониторинга оказались просто ошеломляющими. Как оказалось, Кремль уже активно продвигался в Европу, скупая недвижимость, предприятия, политических и государственных деятелей, партии и целые средства массовой информации. Часть этих данных была продемонстрирована руководству ведущих европейских стран и тогда возник грандиозный скандал о «прослушке германских чиновников». На самом деле, прослушкой может заниматься любое детективное бюро, которое способно потратить две-три сотни тысяч долларов для покупки нужного оборудования. То есть, факт этой прослушки просто не мог стать причиной скандала. Истинная причина оказалась в том, что американцы отследили источники поступления денег в карманы многих чиновников и не только в Германии. Такая бурная реакция отторжения возбудила Путина на то, что Европу пора отрывать от США, а параллельно - можно рушить евроатлантические структуры.
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