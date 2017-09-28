 Адвокат обжаловал приговор журналисту Семене, получившему в оккупированном Крыму условный срок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Адвокат Н.Семены Александр Попков сообщил, что отправил в суд краткую апелляционную жалобу на приговор, затем дополнит ее.
"Железнодорожный райсуд" Симферополя должен будет отправить апелляцию и дело 67-летнего Н.Семены в Верховный суд Крыма.
"Суд" 22 сентября назначил Н.Семене условное наказание, а также запретил три года заниматься публичной деятельностью.
Гособвинитель в ходе прений просил три года лишения свободы условно и запрет на публичную деятельность в течение этого времени. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Журналист не признал свою вину, считает дело политически мотивированным.
Крымское управление ФСБ весной 2016 года возбудило в отношении журналиста дело по части 2 статьи 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). С репортера взяли подписку о невыезде. Из-за этого дела Н.Семена попал в федеральный список террористов и экстремистов.
Поводом для уголовного преследования стала статья в рубрике "Мнение" на "Крым.Реалиях" (офис интернет-издания находится в столице Украины - Киеве) под заголовком "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма". "Автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции", - говорилось в пресс-релизе прокуратуры Крыма.
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