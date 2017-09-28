 Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 5 октября

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня суд изучал доказательства, предоставленные стороной обвинения.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева состоялось 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
280 26
Материалы по теме: Суд над Януковичем
Суд над Януковичем: доказательства обвинения. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(34)
Процесс по делу Януковича: суд готов обеспечить финансово встречу адвоката с подзащитным(8)
Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод судье(13)
Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил об "уголовном преступлении" и хочет вызвать полицию(39)
Янукович з Лавриновичем відпочивають. Влада переходить всі межі(0)
Суд по делу о госизмене Януковича. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(39)
Страны ЕС не дали адвокатам Януковича информацию о средствах и активах, поскольку она имеет ограниченный доступ, – Енин(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шобы замылить жутчайшую ситуацию в стране, эти уебни снова запустили долгоиграющего хряка!
За кого они нас считают? Неужели издеваются?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Уже и не сепаратист он, и не бьіл судимьій - узнали мьі сегодня от украинского суда, следующее заседание откровенно пугает...
Ответить
Ответить