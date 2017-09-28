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 Следующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 5 октября

янукович

Оболонский районный суд г.Киева продолжит рассматривать дело по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 5 октября.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс по делу Януковича: суд готов обеспечить финансово встречу адвоката с подзащитным

Сегодня суд изучал доказательства, предоставленные стороной обвинения.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева состоялось 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и его письме к Путину, - судья Девятко

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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а вспомни как он их леденцами угощал? как детей малых... пахан, итить колотить
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Огласите пожалуйста весь список будущих заседаний по госизмене, а то я уже задолбался их считать.
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Отак Витя..а говорил, шо не боишься этих евреев..терь держи лови
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5 жовтня розпочнеться трансляція 13 серії фільму "Місце зустрічі змінити не можна"
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Хочеться вірити в справедливість. Реально оозумію- випустять та щей вибачатись будуть....
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Держите нас в курсе! "Игра престолов" нервно курит в стороне, по сравнению с этим нескочаемым сериалом!
Шобы замылить жутчайшую ситуацию в стране, эти уебни снова запустили долгоиграющего хряка!
За кого они нас считают? Неужели издеваются?
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что за маячня.. не хочет явиться в суд если, то пошлите суд к нему а также палача. Пример можно взять с богоизбранных кучерявых мироедов.
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После справки о "несудимости" шапкотыра, которую предъявили ПРОКУРОРЫ, это не суд, а фарс
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После трех лет правления Барыги,Овощ выглядит не таким уж и тупым))
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Может и тупым, но точно не таким поганым!
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Если допустить ,что єто одна шайка -лейка,то янукович- марионетка, порох- спецназ по возвращению марионетки и его окружения.
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После суда как они с Барыгой золотой унитаз делить будут?Два легитимных ексель моксель))
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Я так понимаю, будет обсуждаться сумма компенсации за причинённые неудобства? Восстановление на работе, возврат имущества...
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Ох боюсь я ,чтобьі на следующем заседании нас не заставили извиняться перед овощем.
Уже и не сепаратист он, и не бьіл судимьій - узнали мьі сегодня от украинского суда, следующее заседание откровенно пугает...
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Прикольне шоу............тащусь із недолугих ублюдків........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледующее заседание суда по делу о госизмене Януковича состоится 5 октября
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