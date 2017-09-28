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 Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Марьинкой, - штаб АТО

ато

С начала суток в районе проведения АТО количество обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований было незначительным. В то же время, враг и в дальнейшем не прекращал применять минометы и подвергать опасности гражданское население.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, утром боевики сначала выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из крупнокалиберного пулемета по нашим позициям неподалеку Марьинки. А потом, обстреляли из 82-милиметового миномета еще и дома мирных жителей этого поселка. О последствиях разрушений и пострадавших информация уточняется.

На Донецком направлении ночью из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь на подступах к Авдеевке, а крупнокалиберные пулеметы применял неподалеку Песок.

На Луганском направлении автоматические гранатометы и стрелковое оружие пророссийских наемников почти 40 минут работали по нашим опорных пунктах у Крымского.

В общем, от полуночи, российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Наши бойцы огнем дважды заставили врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы утром обстреляли Марьинку и Жованку, в ход шли 122-мм минометы и стрелковое оружие. Есть раненый, - Жебривский
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- говорят ИГИЛовцы даже поймали двух...
Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Марьинкой, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6388
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конечно...
они же свои склады не та часто палят, а нашим экономить велено...
(шутка)
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Ну раз палят, значит опущенцы понимают что не будет ответки!
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Раньше пропорция обстрел/ответка была 2:1, после Калиновки станет 10:1
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили минометы по нашим позициям под Марьинкой, - штаб АТО
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