 Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Марьинкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так, утром боевики сначала выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из крупнокалиберного пулемета по нашим позициям неподалеку Марьинки. А потом, обстреляли из 82-милиметового миномета еще и дома мирных жителей этого поселка. О последствиях разрушений и пострадавших информация уточняется.
На Донецком направлении ночью из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь на подступах к Авдеевке, а крупнокалиберные пулеметы применял неподалеку Песок.
На Луганском направлении автоматические гранатометы и стрелковое оружие пророссийских наемников почти 40 минут работали по нашим опорных пунктах у Крымского.
В общем, от полуночи, российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Наши бойцы огнем дважды заставили врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет".
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- говорят ИГИЛовцы даже поймали двух...
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они же свои склады не та часто палят, а нашим экономить велено...
(шутка)
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