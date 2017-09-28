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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2734) госслужащие (204) Блок Петра Порошенко (1592) Кононенко (354)

 Изменения в закон о госслужбе позволят Кличко быть главой партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - Кононенко

кононенко

Внесение изменений в закон о государственной службе позволит некоторым категориям госслужащих состоять в политических партиях.

Об этом заявил заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день обсуждаются изменения в закон о госслужбе, которые позволили бы определенному кругу лиц, находящихся на госдолжностях, возглавлять политические силы", - рассказал нардеп.

"Я не понимаю, почему премьер-министр, например, может быть во главе политической силы, а мэр города Киев не может. Мне непонятна такая дискриминация. На мой взгляд, мы допустили ошибку, когда принимали закон", - пояснил политик.

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Вместе с тем он напомнил, что съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" не принял решение об отставке с должности председателя партии В.Кличко, который в настоящее время является руководителем Киевской городской государственной администрации.

Говоря о перспективе сотрудничества с партией "УДАР", которую ранее возглавлял В.Кличко и которая объединилась с "БПП", Кононенко высказал надежду, что в дальнейшем они продолжат работать в рамках одной политической силы.

Напоминаем, 1 мая 2016 года в Украине вступил в силу закон о государственной службе, согласно которому государственные служащие категории "А", к которым относятся и главы местных государственных администраций, не могут состоять в политических партиях.

Также читайте: Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко

26 мая 2016 года стало известно, что В.Кличко написал заявление о сложении полномочий главы партии БПП. Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. При этом мэр Киева не назвал конкретных дат.
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Даже такой интеллектуал, как Кличко, не заинтересуется столь щедрым предложением.
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Клячко и интеллектуал-это разные вещи,а законы у нас пишутся под определенных тварей.
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Кличко слегка того, но он отнюдь не дурак.
Как у политика, у него есть неплохие перспективы, но если он возглавит БПП, перспектив не будет.
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"Обидеть боксёра может каждый-но не каждый успеет извиниться!"
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Ну сначала он позвонит в вену - дяде фирташу
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В добрый путь Педалик, намажься шакаладом и в бой!
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нет,не заскучала, как за теми, так и за этими, простая константация факта
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одни воры сменили на других воров, только эти крадут в три раза больше,а я за барыг шоколадных голосовала
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На те в нас і вибори, на відміну від деяких. Багата в нас країна! Що не влада - то вори, значить є що красти.
Отакий у мене гумор гіркий виходить.
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Вы тут все на Порошенко жалуетесь, а ведь Фирташ мог и Кличко президентом сделать.. Сейчас бы Микитась был премьером, а Столар главой МВД..
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Япона ж мать предвыборный цирк набирает оборотов
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Мечта кононенко:
порошенко на второй срок, после этого его заменяет кличко.
Не дай Бог! этому случиться!
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Как в Параше двухголовый Медвепут, так у нас будет Порхоклич
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а шо мешает и так не могу понять шо там чтото новое изобрели
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сомневаюсь, что виталька второй раз клюнет на такую замануху, хоть ума и небольшого, но должен помнить - как его капитально кинули...
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы » Порошенко крадет слишком явно, не соблюдая приличия. И кончит он, как Янукович - эксперт
28.09.2017, 15:19 • 1924 • 5

Когда Янукович был абсолютно силен, я все равно не верил в его вечное правление, потому что существуют объективные законы функционирования общества. Невозможно в 21 веке построить в Европе бандитскую монархию.
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И точно так же, я не верю, что долго осталось Порошенко, когда читаю о выделении кабмином миллиарда фиктивному предприятию, без имущества и с 70-летней учредительницей, на реконструкцию причала одесского порта, который, к тому же, сдадут в аренду.
Януковича выгнали, потому что он утратил приличия. Разворот от евроинтеграции к таможенному союзу показал буржуазии, что режим не учитывает ее мнение. Проблема была не в развороте, а в том, что средний класс не спросили.
И точно так же, Порошенко крадет слишком явно, не соблюдая приличия. И кончит он, как Янукович. Вадим ЧЕРН
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так не мы их придумывали-принимали... а они... для себя...
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З лавою запасних у Педрила хріновенько і не тільки запасних, он основний гравець, тобто Логопед Верховної Ради - інфантіл патентований (з відповідним документом). А Віталя набув майже такі ж якості на ринзі, щоправда разом з немалими грошима. Логопеду ж цей "дар" достався без бонусів.
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Самый лучший расклад в этой ситуации - это если бы Виталий въ@бал этого кононенка с правой.
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Так весь закон нужен исключительно для Отбитого Педалика? Как и закон для картавого ебаната?
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Более интеллектуальной кандидатуры и не подобрать.Какой блок такой и глава.
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Бовдура кличко, хитрий порошенко хоче зробити як ту виховательку дитячого табору відповідальним за "пожежну безпеку".
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Даааа, у виталика даже голова есть! Он в неё ест и пьёт.
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Сладкий сон Кононенко сделать приемника из Клычка, повесить на него все сои грехи и по тихому свалить. Я понимаю, что он боксер, но не до такой же степени, чтобы вступить в это говно второй раз.
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Тупой и еше тупее... Уже даже нет желания смеяться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменения в закон о госслужбе позволят Кличко быть главой партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - Кононенко
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