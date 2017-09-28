 Изменения в закон о госслужбе позволят Кличко быть главой партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - Кононенко

Об этом заявил заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день обсуждаются изменения в закон о госслужбе, которые позволили бы определенному кругу лиц, находящихся на госдолжностях, возглавлять политические силы", - рассказал нардеп.
"Я не понимаю, почему премьер-министр, например, может быть во главе политической силы, а мэр города Киев не может. Мне непонятна такая дискриминация. На мой взгляд, мы допустили ошибку, когда принимали закон", - пояснил политик.
Вместе с тем он напомнил, что съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" не принял решение об отставке с должности председателя партии В.Кличко, который в настоящее время является руководителем Киевской городской государственной администрации.
Говоря о перспективе сотрудничества с партией "УДАР", которую ранее возглавлял В.Кличко и которая объединилась с "БПП", Кононенко высказал надежду, что в дальнейшем они продолжат работать в рамках одной политической силы.
Напоминаем, 1 мая 2016 года в Украине вступил в силу закон о государственной службе, согласно которому государственные служащие категории "А", к которым относятся и главы местных государственных администраций, не могут состоять в политических партиях.
26 мая 2016 года стало известно, что В.Кличко написал заявление о сложении полномочий главы партии БПП. Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. При этом мэр Киева не назвал конкретных дат.
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Как у политика, у него есть неплохие перспективы, но если он возглавит БПП, перспектив не будет.
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Отакий у мене гумор гіркий виходить.
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порошенко на второй срок, после этого его заменяет кличко.
Не дай Бог! этому случиться!
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28.09.2017, 15:19 • 1924 • 5
Когда Янукович был абсолютно силен, я все равно не верил в его вечное правление, потому что существуют объективные законы функционирования общества. Невозможно в 21 веке построить в Европе бандитскую монархию.
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И точно так же, я не верю, что долго осталось Порошенко, когда читаю о выделении кабмином миллиарда фиктивному предприятию, без имущества и с 70-летней учредительницей, на реконструкцию причала одесского порта, который, к тому же, сдадут в аренду.
Януковича выгнали, потому что он утратил приличия. Разворот от евроинтеграции к таможенному союзу показал буржуазии, что режим не учитывает ее мнение. Проблема была не в развороте, а в том, что средний класс не спросили.
И точно так же, Порошенко крадет слишком явно, не соблюдая приличия. И кончит он, как Янукович. Вадим ЧЕРН
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