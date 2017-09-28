 Двое бывших эсэсовцев в Германии проверяются на причастность к трагедии в Бабьем Яре, - немецкие СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Речь идет о 94-летнем Курте Госдеке и 95-летнем Герберте Велере. Оба подозреваемых ранее признали, что их имена значились в списках СС, однако отрицают непосредственную причастность к исполнению военных преступлений.
Международная организация по поиску нацистских военных преступников - Центр Симона Визенталя - передала данные о К.Госдеке и Г.Велере германским властям еще в 2014 году.
При этом немецкий телеканал АРД, который в ночь на четверг обнародовал данные о подозреваемых, предполагает, что они имеют отношение к наиболее бесчеловечным преступлениям во времена Третьего рейха. В частности, речь идет о Бабьем Яре, где в 1941 году были убиты десятки тысяч невинных детей, женщин и мужчин.
В соответствии с недавним судебным прецедентом, отмечает АП, уголовное дело может быть заведено в отношении подозреваемых даже в том случае, если они оказывали косвенную помощь нацистам.
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уна Донбасі?
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Ходаковский показал "доказательство" сотрудничества полковника полиции с боевиками, Голубан уже отреагировал (фото, видео) "На видео человек, похожий на меня, думаю, может, это и я", - отметил Голубан. Война 13:09, 06 апреля 2017 8620 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ Ходаковский утверждает, что на видео - Голубан / facebook.com/romabra Генеральная прокуратура при оперативном сопровождении СБУ три недели назад начала проверку действий командира роты полиции и бывшего офицера донецкой "Альфы" Юрия Голубана в мае 2014-го года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1862964-hodakovskiy-pokazal-dokazatelstvo-sotrudnichestva-polkovnika-politsii-s-boevikami-goluban-uje-otreagiroval-foto-video.html
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Источник: https://censor.net.ua/n457333
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убрать СС и прямо как про наших "потеряшек" с л/днр...
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Об этом пишет в понедельник, 25 сентября, газета Тhe New York Times.
Издание напоминает, что в июне 2015 года Льюис был приговорен Коррекционным трибуналом Брюсселя к условному тюремному сроку и выплате 20.000 долларов - за попытку приуменьшить масштабы преступлений, совершенных нацистами в годы Второй мировой войны.
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