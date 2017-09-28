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Все про:Бабий Яр (70) Вторая мировая война (226) нацизм (296)

 Двое бывших эсэсовцев в Германии проверяются на причастность к трагедии в Бабьем Яре, - немецкие СМИ

яр бабий

Немецкие СМИ распространили информацию об обнаружении двух человек, вероятно, имеющих отношение к преступлениям нацистов во времена Третьего рейха.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Речь идет о 94-летнем Курте Госдеке и 95-летнем Герберте Велере. Оба подозреваемых ранее признали, что их имена значились в списках СС, однако отрицают непосредственную причастность к исполнению военных преступлений.

Международная организация по поиску нацистских военных преступников - Центр Симона Визенталя - передала данные о К.Госдеке и Г.Велере германским властям еще в 2014 году.

При этом немецкий телеканал АРД, который в ночь на четверг обнародовал данные о подозреваемых, предполагает, что они имеют отношение к наиболее бесчеловечным преступлениям во времена Третьего рейха. В частности, речь идет о Бабьем Яре, где в 1941 году были убиты десятки тысяч невинных детей, женщин и мужчин.

В соответствии с недавним судебным прецедентом, отмечает АП, уголовное дело может быть заведено в отношении подозреваемых даже в том случае, если они оказывали косвенную помощь нацистам.

Также читайте: "Бабий Яр остается заброшенным лесопарком. Музея до сих пор не существует", - историк Нахманович
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Строку давності по таким злочинам немає- хай рашисти це теж чітко знають!
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та ти що - наразі ті хто вбивали десятки і сотні УКРАЇНЦІВ отримують від держави пенсії по 10 000 -15 000 гривень і кучу пільг а ті що вбивали українців у донбасі ордена і високі ментовські чини
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Юрій Голубан воював у батальйоні восток (ахметки) вбиваючи Українців...а тепер полковник нацгвардії з орденом від Порошенка - за побиття патріотів і бійців АТО
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Поки побачив стосовно Голубана лише заяви у співпраці з сєпарами. Але до суду ніхто не подав При цьому ви у відповідь навели лише одну людину.
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у суд подавати на що..?майже кожного суди дня віпускають(когось на умовно,з відстрочкою..) тих хто вбивав укранців (але хто з них у цьому признається - вони ж не дибіли - всі пишуть стояв на блокпості..хто їх опізнає-тих кого вони вбивали уже немає серед живих.. получається зброя сама стриляла..)..так само Голубан був як мінімум в одному бою під Карлівкою ... де загинули українські бійці...- є відео де він тренує бійців востоку...про це писав його керівник Ходаковський(в якого голубан був у підпорядкуванні спочатку в Альфі а потім і в востоці)...і це не співпраця із сепарами - це вбивства скоєні за змовою групою осіб і державна зрада !!!!
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...Брешуть ...майбуть
Ходаковский показал "доказательство" сотрудничества полковника полиции с боевиками, Голубан уже отреагировал (фото, видео) "На видео человек, похожий на меня, думаю, может, это и я", - отметил Голубан. Война 13:09, 06 апреля 2017 8620 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ Ходаковский утверждает, что на видео - Голубан / facebook.com/romabra Генеральная прокуратура при оперативном сопровождении СБУ три недели назад начала проверку действий командира роты полиции и бывшего офицера донецкой "Альфы" Юрия Голубана в мае 2014-го года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
Двое бывших эсэсовцев в Германии проверяются на причастность к трагедии в Бабьем Яре, - немецкие СМИ - Цензор.НЕТ 714

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1862964-hodakovskiy-pokazal-dokazatelstvo-sotrudnichestva-polkovnika-politsii-s-boevikami-goluban-uje-otreagiroval-foto-video.html

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Зато НКВД-исты жили и здравствовали, некоторые до сих пор.
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восновном в Крыму там много ихних нащадков живет
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в Киеві НКВД- тів більше 10 000 живе....- а вони вбили сотні тисяч українців а тепер отримують пенсію 10 000 15 000 гривень
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чому у Криму...сРева наприклад чим тобі не людожер ?
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ну осудят а не посадят 94 года все таки это возраст большой я думаю что самым большим наказанием было бы их привезти в этот самый Бабий Яр
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А які докази, що ці ветерани СС мають стосунок до саме Бабиного Яру ? Може вихопили перших кого побачили і тільки за те що служили в СС вирішили помордувати перед смертю на підставі сфабрикованих звинувачень.
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Кому вони потрібні, через стільки років щось фабрикувати? Якщо вже взяли, то щось таки знайдено.
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На те схоже. Як було з Дем'янюком. Індустрія лохокоста вже дістала.
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замордували таки діда дем"янюка з широкої греблі, що на козятинщині
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так це саме індустрія викачування бабла.. і на цій індустрії один підлий народець отримує хороший гешефт
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"В соответствии с недавним судебным прецедентом, отмечает АП, уголовное дело может быть заведено в отношении подозреваемых даже в том случае, если они оказывали косвенную помощь нацистам."

Источник: https://censor.net.ua/n457333
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а при чому тут бундесфер...? нещастя бундесфер створили 7-го червня 1955 року ... боже кого в боти набирають((
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швидще за все це звичайна показуха..!! ці фонди отримують мільйоні гранти на свою нікчемну діяльність - і просто потрібно показати які небуть результати - ось і весь секрет
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порохобот - у тебе параноя .. - москалів шукай серед прихожан РПЦ МП ..перший з яких парашенко
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Та не, воспитательница из детского лагеря... даже слово "лагерь" какбэ намекает...
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Им уже все равно жизнь прожила .Скоро ответ держать перед другим судом будут непредвзятым и неподкупным.
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А також політикам, пропагандонам, діячам культури та всім іншим нЕлюдам.
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Это к сожалению еще не за нквд, хотя сейчас их потомки уде организовали рашизм, поэтому не нужено отвлекаться на кацапские вбросы....
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Прошу прощения у ветеранов, что воевали,но моя мама и бабуля говорят,что до ньінешних дней Победьі дожили именно нквдистьі и прочие тьіловьіе крьісьі, настоящих ветеранов - единицьі.
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Мой отец-ветеран прожил почти полвека после войні. Правда, его призвали только в 1944-м.
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А мой дед в 43 уже умер от ран,прострелян бьіл желудок.
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Вже немає. Мій батько був останнім в районі і помер 5 років тому у віці 87 років. Він був реальним учасником бойових дій, піхотинцем. Залишився живим тільки тому, що у 3-му бою був важко поранений. Цікаво, чому в Палестині не розшукують колишніх начальників Гулагу? Організаторів Горлодомору? А про Бабин Яр ось: http://holocaustrevisionism.blogspot.com/2015/09/Kniga-Kuznecova-Babij-Jar-lozh-lozh-lozh.html
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Володимир Горбатько Теж так подумав,вони за це не люблять говорити,я розумію що це не їх нащадки робили,але якщо по справедливості,то вони повинні бути засуджені.
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Організатор системи праці на Беломор-каналі Френкель то треба було таких Френкелів, знаходити і знищувати. Можливо б і не було б тоді ніякого холокосту. Посієш вітер пожнеш бурю.
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настоящие ветераны не поддерживают пуйло и говорят что он может вполне вероятно получить Берлин 45-го у себя в Москве если еще на кого нить нападет. У меня дед ветеран умер в 72 от износа организма от третьего инфаркта имел инвалидность от осколков. А энкеведешные крысы или сидели в кабинетах или расстреливали безоружных людей в подвалах чего им парится доживут до 100 и больше
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Апокалипсис: Восхождение(среда рождающая) Гитлера National Geographic https://www.youtube.com/watch?v=4rkRoXS0g_Y&t=2692

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Ну і шо тєпєрь? До речі, фільм треба дивитися англійською. Більш-менш об'єктивний. Більш-менш. Там бракує лише одного маленького хвакту: світовий кагал оголосив війну Німеччині в 1933 році, задовго до прийняття Нюрнберзьких законів: https://www.youtube.com/watch?v=itmiffGBHoE
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Та английская версия ничем не лучше, такая же зомбированная
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А ще була 14-та гренадерська дивізія Ваффен СС.
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что их имена значились в списках СС, однако отрицают непосредственную причастность к исполнению военных преступлений...

убрать СС и прямо как про наших "потеряшек" с л/днр...
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Искусство заголовка. "Двое бывших эсэсовцев в Германии проверяются на причастность к трагедии в Бабьем Яре" = "Двое бывших эсэсовцев в Германии проверяют себя на причастность к трагедии в Бабьем Яре".
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Знаю одного эсысовца. Нормальный мужик. У него "Тесла" последней модели. Был пулеметчиком на Саур Могиле. Много кацапов накосил безоружных. Комиссары им винтовки забыли выдать ))
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Апелляционный суд Брюсселя на прошлой неделе приговорил экс-парламентария Лорана Льюиса, 37 лет, ранее признанного виновным в отрицании Холокоста, к посещению пяти бывших концентрационных лагерей - по одному в год - и письменному изложению своих впечатлений от этих визитов.
Об этом пишет в понедельник, 25 сентября, газета Тhe New York Times.
Издание напоминает, что в июне 2015 года Льюис был приговорен Коррекционным трибуналом Брюсселя к условному тюремному сроку и выплате 20.000 долларов - за попытку приуменьшить масштабы преступлений, совершенных нацистами в годы Второй мировой войны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое бывших эсэсовцев в Германии проверяются на причастность к трагедии в Бабьем Яре, - немецкие СМИ
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