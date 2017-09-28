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 Политика Украины
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Все про:голосование (1303) НБУ (4304) ЦИК (2796) Кононенко (354)

 Кадровый пакет для заполнения вакансий в органах власти может быть проголосован в октябре, - Кононенко

кононенко

Заполнение вакансий и возможные кадровые ротации в Кабинете министров Украины Верховная Рада может рассмотреть в течение одного пленарного дня в октябре.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Возможно, через пленарную неделю в повестке дня будет так называемый кадровый день. И это поддерживает спикер парламента. В рамках компромисса между политическими партиями и депутатскими группами может состояться голосование в течение одного дня всего кадрового пакета", - сказал нардеп.

Политик напомнил, что накопился большой кадровый пакет вопросов - назначение членов Центральной избирательной комиссии, руководителя Счетной палаты, омбудсмена, а также главы Национального банка, за которых должен проголосовать парламент.

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"Мое мнение: если мы делаем кадровый пакет, то надо заполнять все вакансии. Потому что продолжать дальше быть "страной исполняющих обязанности" неправильно", - сказал он.

Кононенко также напомнил, что вакантны должности министров агрополитики, информационной политики и здравоохранения.

"Возможны и ротации в Кабинете министров. Год отработали министры. Есть видение премьер-министра, есть видение членов коалиции, поэтому могут быть кадровые решения", - заявил замглавы фракции. "Я не исключаю, что важные кадровые решения будут приняты в октябре", - добавил он.

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Отвечая на вопрос о том, что может разблокировать процесс назначения членов ЦИК, Кононенко пояснил, что после уточнения предложений фракций по кандидатурам президент внесет откорректированный список, и парламент может выходить на голосование.
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Маю надію, що хоч якось домовляться- особливо по ЦВК та НБУ.
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шо это даст не пойму зачем оно все нужно и так чиновников хватает
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Що дасть зміна ЦВК не розумієш? А що ти тоді взагалі в політиці розумієш?
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а шо сменит там своих людей посадят какая разница и.о. или нет
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Хватит тут срать шоколадом,шоколадные из последних сил готовятся к 17 октября,когда от них потребуют принять 3 аж никак не нужных им закона.Выйдут десятки тысяч людей,будет мало-выйдут миллионы.Я предлагаю принять еще 4й закон-запрет исполнять и отдавать устные указания и приказы.За отдачу таких указаний и приказов-15 лет с конфискацией и запрет занимать любые должности во власти пожизненно.Заменить и.о. от гнойсмана на замов и/или министров шоколадных НИЧЕГО НЕ ДАСТ для Украины-одним словом не надо пить боржоми,когда почки отвалились
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шоколадный мудак: это тебе за стрелочку и еще по твоей тупой макитре
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кадровые вакансии - а что всех с винницкого базара уже трудоустроили?
оголили значит объект...
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Януку место уже нашли?Барыга подвинется,или на пару править будут?Овощ то не виновен))
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а каждому овощу свой фрукт!
тут подумать надо...
и потом, они же не совсем чужие друг другу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКадровый пакет для заполнения вакансий в органах власти может быть проголосован в октябре, - Кононенко
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