 Кадровый пакет для заполнения вакансий в органах власти может быть проголосован в октябре, - Кононенко

Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Возможно, через пленарную неделю в повестке дня будет так называемый кадровый день. И это поддерживает спикер парламента. В рамках компромисса между политическими партиями и депутатскими группами может состояться голосование в течение одного дня всего кадрового пакета", - сказал нардеп.
Политик напомнил, что накопился большой кадровый пакет вопросов - назначение членов Центральной избирательной комиссии, руководителя Счетной палаты, омбудсмена, а также главы Национального банка, за которых должен проголосовать парламент.
"Мое мнение: если мы делаем кадровый пакет, то надо заполнять все вакансии. Потому что продолжать дальше быть "страной исполняющих обязанности" неправильно", - сказал он.
Кононенко также напомнил, что вакантны должности министров агрополитики, информационной политики и здравоохранения.
"Возможны и ротации в Кабинете министров. Год отработали министры. Есть видение премьер-министра, есть видение членов коалиции, поэтому могут быть кадровые решения", - заявил замглавы фракции. "Я не исключаю, что важные кадровые решения будут приняты в октябре", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, что может разблокировать процесс назначения членов ЦИК, Кононенко пояснил, что после уточнения предложений фракций по кандидатурам президент внесет откорректированный список, и парламент может выходить на голосование.
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оголили значит объект...
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тут подумать надо...
и потом, они же не совсем чужие друг другу...
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