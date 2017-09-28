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 Во время учений в Запорожской области из-за неосторожного обращения с оружием погибло гражданское лицо

оружие

Во время учений в Запорожской области вследствие неосторожного обращения с оружием гражданское лицо получило смертельное ранение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.

В сообщении отмечается: " В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, было смертельно ранено гражданское лицо.
По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.

Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности".

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простите, но что то гражданское лицо делало на учениях?
что это за учения, где гибнут гражданские?
они за ним... гонялись?
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совсем недавно здешние свиньи радовались раненым на запад-2017...
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