 Во время учений в Запорожской области из-за неосторожного обращения с оружием погибло гражданское лицо

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.
В сообщении отмечается: " В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, было смертельно ранено гражданское лицо.
По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.
Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности".
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что это за учения, где гибнут гражданские?
они за ним... гонялись?
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