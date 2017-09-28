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Все про:смерть (5309) учения (2130) Запорожская область (616)

 Во время учений в Запорожской области из-за неосторожного обращения с оружием погиб гражданский человек

оружие

Во время учений в Запорожской области вследствие неосторожного обращения с оружием гражданский получил смертельное ранение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.

В сообщении отмечается: "В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, был смертельно ранен гражданский человек.
По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.

Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности".

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простите, но что то гражданское лицо делало на учениях?
что это за учения, где гибнут гражданские?
они за ним... гонялись?
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Наприклад водій чи повар, що годував на полігоні. Чи кореспондент- вже були випадки.
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А ти не плутаєш навчання в країні, що захищається, та захищає населення своєї країни з навчаннями агресора, що окупував територію України? Розумію, для таких як це, питання риторичне.
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Кто радовался, свинособака?

Тут все расстраивались, что мало вас, свинособак, там покрошило.
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гражданские могут присутствовать на учениях если они открытые но а кто на учениях гражданскому дал оружие что это игрушка что ли
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оффтоп.
Путь русской скотины.

Если ты не подох за путинскую ложь на Донбассе - то в Сирии точно подохнешь.
Русский лже "волонтер" Дубовой агитирует ехать подыхать в Сирию.

Ну, так говно вопрос, русские выбл..дки. Ехайте. Какакя разница, где кацап подохнет за путинскую ложь? В России? На Донбассе? В Сирии? У бабушки в песте?
Главное - чтобы подох!

Во время учений в Запорожской области из-за неосторожного обращения с оружием погиб гражданский человек - Цензор.НЕТ 6564
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Следующими понадобятся гробовщики, могилокопатели и крематорщики.
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Сегодня липецкий барыга подписал закон об управлении государством в условиях чрезвычайного положения,так шо про выборы можна забыть,как и прогнозировалось.
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Тобто всі пожежі на складах плавно нас підводили до цього,щоб тепер і вибори не проводити?Отже можна очікувати ще й загострення на фронті...А чи не заплановано це все зарання?
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