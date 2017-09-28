 Во время учений в Запорожской области из-за неосторожного обращения с оружием погиб гражданский человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.
В сообщении отмечается: "В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, был смертельно ранен гражданский человек.
По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.
Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности".
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что это за учения, где гибнут гражданские?
они за ним... гонялись?
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не подумал...
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Тут все расстраивались, что мало вас, свинособак, там покрошило.
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Путь русской скотины.
Если ты не подох за путинскую ложь на Донбассе - то в Сирии точно подохнешь.
Русский лже "волонтер" Дубовой агитирует ехать подыхать в Сирию.
Ну, так говно вопрос, русские выбл..дки. Ехайте. Какакя разница, где кацап подохнет за путинскую ложь? В России? На Донбассе? В Сирии? У бабушки в песте?
Главное - чтобы подох!
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