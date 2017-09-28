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 Суд продлил на 2 месяца арест фигуранта дела крымских дезертиров Одинцова

суд

Дарницкий районный суд Киева 28 сентября продлил срок содержания под стражей крымскому дезертиру Максиму Одинцову до 24 ноября.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Одинцова Валентин Рыбин, передает Цензор.НЕТ.

"Одинцов проведет время в тюрьме до 24 ноября. По его статье другой меры пресечения не предусмотрено, кроме как содержания под стражей", - сказал адвокат.

Рыбин был одним из адвокатов российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в апреле 2016 года обменяли на Надежду Савченко.

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Максима Одинцова и и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в "буферной зоне" рядом с пропускным пунктом "Чонгар". СБУ утверждает, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины - совершили госизмену и дезертирство.

Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как "похищение" своих военнослужащих. Следком России открыл в связи с этим уголовное дело.

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Процесс по "делу крымских дезертиров" начался в Киеве 7 февраля. Дело Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело Баранова - в Подольском райсуде.

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