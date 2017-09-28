 На Волыни задержан незаконный копатель янтаря, предлагавший полиции взятку за неизъятие партии камней стоимостью более миллиона гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого факту незаконной добычи янтаря, его обработки и транспортировки за пределы Украины, был установлен гражданин причастный к указанной незаконной деятельности.
"В результате обысков, проведенных в жилых и нежилых помещениях, было обнаружено янтаря на сумму более миллиона гривен, а также оборудование для его добычи и обработки. При этом, во время обыска данный гражданин предложил сотруднику управления защиты экономики НПУ взятку в размере двух тысяч евро за не изъятие обнаруженного", - рассказала Калиновская.
Она добавила, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Злоумышленник был задержан в одном из сел области "на горячем" при попытке передачи взятки.
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...хАваков - коли це чув, довго сміявся...
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