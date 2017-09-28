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Все про:взятка (4585) янтарь (626) ГФС (3278)

 На Волыни задержан незаконный копатель янтаря, предлагавший полиции взятку за неизъятие партии камней стоимостью более миллиона гривен

В Волынской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с прокуратурой задержали незаконного копателя янтаря, который пытался дать взятку сотруднику управления за неизъятие обнаруженной у него партии камней и оборудования для их добычи обработки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого факту незаконной добычи янтаря, его обработки и транспортировки за пределы Украины, был установлен гражданин причастный к указанной незаконной деятельности.

"В результате обысков, проведенных в жилых и нежилых помещениях, было обнаружено янтаря на сумму более миллиона гривен, а также оборудование для его добычи и обработки. При этом, во время обыска данный гражданин предложил сотруднику управления защиты экономики НПУ взятку в размере двух тысяч евро за не изъятие обнаруженного", - рассказала Калиновская.

Она добавила, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Злоумышленник был задержан в одном из сел области "на горячем" при попытке передачи взятки.

На Волыни задержан незаконный копатель янтаря, предлагавший полиции взятку за неизъятие партии камней стоимостью более миллиона гривен 01

На Волыни задержан незаконный копатель янтаря, предлагавший полиции взятку за неизъятие партии камней стоимостью более миллиона гривен 02

На Волыни задержан незаконный копатель янтаря, предлагавший полиции взятку за неизъятие партии камней стоимостью более миллиона гривен 03

На Волыни задержан незаконный копатель янтаря, предлагавший полиции взятку за неизъятие партии камней стоимостью более миллиона гривен 04


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На милион гривен накопал?? Может и себе подаца янтарь копать, а не с убогим элеткоратом барыги рошена, и Воны путинской на форумах сраца, как думаете???
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не ті затримані - доречі, як там завіряння преза , що за один місяць буде наведений порядок ....
...хАваков - коли це чув, довго сміявся...
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незаконний копатєль..а законний ето какой?
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Законный это то у которого правильная крыша, и тот который во время заносит подарочки куму нужно. Тогда всё законно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Волыни задержан незаконный копатель янтаря, предлагавший полиции взятку за неизъятие партии камней стоимостью более миллиона гривен
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