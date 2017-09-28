EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  797  15
Все про:обыск (1228) Министерство социальной политики (513)

 В Минсоцполитики проводятся обыски, - источник

минсоцполитики

28 сентября в помещении министерства социальной политики правоохранители проводят обыски.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в министерстве.

По предварительной информации, обыск производится в кабинете заместителя министра Александра Привалова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГПУ проводят обыски в "Укрзализныце"

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
минсоцполитики ??? а с каких пор геноцид стал частью минсоцполитики ???? Там не обыск а зачистку надо проводить ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
*** слово топчет - пробило...
Мальчиш-Кибальчиш стоит на холме, машет флагом и кричит:
- Измена! Измена!
Под холмом сидит Мальчиш-Плохиш, топчет бочку с вареньем
и бормочет набитым ртом:
- Вроде бы один косяк курили - его на измену... пробило, а меня на хавку..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Минсоцполитики проводятся обыски, - источник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти