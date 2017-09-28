 В Минсоцполитики проводятся обыски, - источник

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в министерстве.
По предварительной информации, обыск производится в кабинете заместителя министра Александра Привалова.
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Надоела эта имитация
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Мальчиш-Кибальчиш стоит на холме, машет флагом и кричит:
- Измена! Измена!
Под холмом сидит Мальчиш-Плохиш, топчет бочку с вареньем
и бормочет набитым ртом:
- Вроде бы один косяк курили - его на измену... пробило, а меня на хавку..
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