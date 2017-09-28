 На Хмельнитчине произошло массовое отравление детей, - Нацполиция

екторе коммуникации полиции Хмельницкой области.
В информации отмечается: "Сообщение о происшествии поступило в Городокский отдел полиции сегодня, 28 сентября, в 14:10 часов от фельдшера скорой медицинской помощи.
Следственно-оперативная группа полиции, сразу выехала на место происшествия, установила, что в инфекционное отделение Городецкой районной больницы было доставлено 9 учеников Скипчанской СОШ, из них 2 - ученики 2-го класса, 1 - 3-го класса, 2 - 5 го класса, 3 - 6-го класса и 1 - 8-го класса.
Предварительный диагноз пострадавших детей - гастроэнтероколит, состояние их здоровья - удовлетворительное. Двух детей врачи после обследования отпустили домой. Причина отравления устанавливается".
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И другими сходными делами.
А на взрывах и пожарах, денег не заработать (если только свой разворованный склад спалить).
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Дело в ответсвенности. Цена может быть любой, хоть бесплатно. Но если на продукты есть все документы, сроки хранения не наршуны, нет признаков порчи(цвет, запах) а у поваров есть медецинские книжки которые были сделаны чесно а не за взятку то почему нет?
А у нас нет можно зарабатывать десятки тысяч а потом всего на всего уволиться с работы "по собсвенному желанию" за месяц до инцидента.
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