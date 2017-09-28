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Все про:дети (3423) отравление (885) Хмельнитчина (405)

 На Хмельнитчине произошло массовое отравление детей, - Нацполиция

нацполиция

Из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализировали 9 школьников с предварительным диагнозом - гастроэнтероколит.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

В информации отмечается: "Сообщение о происшествии поступило в Городокский отдел полиции сегодня, 28 сентября, в 14:10 часов от фельдшера скорой медицинской помощи.

Следственно-оперативная группа полиции, сразу выехала на место происшествия, установила, что в инфекционное отделение Городецкой районной больницы было доставлено 9 учеников Скипчанской СОШ, из них 2 - ученики 2-го класса, 1 - 3-го класса, 2 - 5 го класса, 3 - 6-го класса и 1 - 8-го класса.

Предварительный диагноз пострадавших детей - гастроэнтероколит, состояние их здоровья - удовлетворительное. Двух детей врачи после обследования отпустили домой. Причина отравления устанавливается".

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Взрывами, пожарами и отравлениями пора заняться СБУ.
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СБУ орехами занимается.
И другими сходными делами.
А на взрывах и пожарах, денег не заработать (если только свой разворованный склад спалить).
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не..контрабас, наркота и орехи намного важней..
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В первую очередь надо заняться Яценюком. Это он, дегенерат разогнал пожарный, санитарный надзоры и охрану труда. Защита интересов бизнеса? "Благими" намерениями устлана дорога в АД
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И вновь привет Яйценюху . Защита интересов бизнеса не должна идти в ущерб здоровью населения

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В школы, ПТУ, институты, где еще общепит, завозят некачественные, низкосортные, а иногда и просроченные продукты, потому что закупка идет по низкой цене.
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дело не в цене.
Дело в ответсвенности. Цена может быть любой, хоть бесплатно. Но если на продукты есть все документы, сроки хранения не наршуны, нет признаков порчи(цвет, запах) а у поваров есть медецинские книжки которые были сделаны чесно а не за взятку то почему нет?
А у нас нет можно зарабатывать десятки тысяч а потом всего на всего уволиться с работы "по собсвенному желанию" за месяц до инцидента.
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Реформы от пидарасов. Убрали санврачей те и брали и требовали так как задницу свою прикрывали. Страховка еще х..я какая то. Уже детей и взрослых отравилось не меряно,так это явно,а сколько дома перепоносили? Сначала введите пилотно проект,паралельно существующей системе, а после отменяйте эффективно работающее. Хотя,как по мне, при нормальном применении многие совковые вещи на поверку более эффективные и социально ориентированные, чем недореформы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Хмельнитчине произошло массовое отравление детей, - Нацполиция
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