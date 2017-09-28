 Сенцова снова этапируют, - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Местонахождение Сенцова в данный момент защите не известно.
"Из Якутии он прибыл в Иркутск, потом - в Челябинск, ждем, где он теперь объявится", - сказал Динзе.
Ранее, 11 сентября, адвокат подтвердил, что Олега Сенцова этапировали из иркутского СИЗО. Позднее появилась информация, что Сенцова этапировали в Челябинск.
Напоминаем, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
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