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 Сенцова снова этапируют, - адвокат

сенцов

Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова снова этапируют.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Местонахождение Сенцова в данный момент защите не известно.

"Из Якутии он прибыл в Иркутск, потом - в Челябинск, ждем, где он теперь объявится", - сказал Динзе.

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Ранее, 11 сентября, адвокат подтвердил, что Олега Сенцова этапировали из иркутского СИЗО. Позднее появилась информация, что Сенцова этапировали в Челябинск.

Напоминаем, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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