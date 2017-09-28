 Кабмин пока не согласовал с МВФ формулу расчета цены газа для населения, - Данилюк

Правительство пока не согласовало с Международным валютным фондом изменения в формулу для расчета импортного паритета цены на газ. Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Пока не согласовали, согласовываем", - сказал министр.
Напомним, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единый тариф на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для "Нафтогаза" по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил тариф на газ для населения на уровне 6079 грн за тысячу кубометров (без учета платы за доставку топлива). Согласно постановлению о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год - к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG
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другое дело,что этому ха-хулину, никто не верил и все ждали подвоха...
от я совсем не удивлен...
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Перемога.
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Все облэнерго и горэнерго в частных руках. Так?
Тогда я не могу понять, какого х..я цены "устанавливает" кабмин, которому я плачу зарплату ( и не хуевую) и еще, якобы согласовывает это с МВФ???????????????????
Так и ебнуться недолго................
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