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 Политика Украины
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Все про:Газ (8830) Кабмин (10595) МВФ (2458) Минфин (1189) Данилюк Александр (219) Тарифы на газ (38)

 Кабмин пока не согласовал с МВФ формулу расчета цены газа для населения, - Данилюк

жкх газ отопление отопительный сезон газоснабжение

Глава Минфина отметил, что формулу для расчета импортного паритета цены на газ с МВФ еще не согласовали, но согласовывают.

Правительство пока не согласовало с Международным валютным фондом изменения в формулу для расчета импортного паритета цены на газ. Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пока не согласовали, согласовываем", - сказал министр.

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Напомним, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единый тариф на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для "Нафтогаза" по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил тариф на газ для населения на уровне 6079 грн за тысячу кубометров (без учета платы за доставку топлива). Согласно постановлению о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год - к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG
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за невыполненные обещания наказания не предусмотрено, так что пускай продолжает обещать, они на большее не способны.
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странная какая то цена. у меня в кабинете стоит 6957.9 грн за 1000 кубов
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Вы врете, причем откровенно ! Тимошенко газ продавала по 450 долларов, а нынешняя цена которая указана на фото - 6879 горн -это всего 265 долларов. Не нужно манипулировать !
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Назови год, когда Тимошенко "продавала" газ по 450 зеленых.
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ТВАРЬ БАЗАРНАЯ ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА МАРОДЕРСТВО И ГРАБЕЖ УКРАИНЦЕВ
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К5АКИЕ 6 ЬЫСЯЧ 879 ГРИВЕН ЗА 1000КУБИКОВ.. А НЕ ХОТИТЕ 6 ТЫС. 9579 ЗА 1000 КУБИКОВ С АВГУСТА 2017 ГОДА ВРОДЕ ЕРУНДА А В МАСШТИАБАХ МЛРД КУБИКОВ ДО ХЕРАЧА.. ПРИЧЕМ НЕ ЯСНО НА ОСНВОАНИИ АКОЙ НОРМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КМУ ПОГСТАНОВЛЕНИЕ НАК НАФТОГАЗ КОТОРАЯ БЫЛА ОТКЛОНЕНА АМКУ, МИНЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ, МИНФИНОМ, ПРОФИЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ РАДЫ......а поставили и еф..ать им на все...
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Чем быстрее Кабмин сформулирует цену, тем быстрее его снесут, возможно развесят !!!
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в 2017г точно? А то я аткое каждый год слышу после событий на майдане
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МВФ вообще знает, что оно там что-то согласовывает? Эту хрень втирайте соевым
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Какая формула,тварь помойная Данилюк,если бы скоты во главе с Ющером в своё время не влезли в Юлькины контракты,то сейчас газ для Украины был бы максимум 100-120 долларов,а свои формулы затусуй себе в очко
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Тогда,когда кто то профинансирует этот срыв,а иначе ничего не будет,есть ещё небольшая надежда на АТОшников и ВСУ
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Никогда. У нас нет единого народа. Есть интеллектуальное и патриотическое меньшинство и продажное электоральное быдло - большинство. А быдло всегда пойдет туда, куда его погонит хозяин, бросающий кость.
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Жесть ,Украиной управляет МВФ а зачем тогда Грося,Пэтя и прочая шушара ???
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Жесть - это столь наглое заявление данилюка, подтвердившего отсутствие субъектности у Украины, в лице ее власти, даже в таком, сугубо внутреннем, вопросе. После такого заявления должна быть только отставка всей этой никчемной братии и данилюка в первую очередь.
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Та лан "нє согласовал" !!!Грося всьо вже "согласовал"...Закинув про " я обєщаю"!!! Грося, сцуко, за базар "атвєтіш"!!!
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Да в чем проблема - берем среднюю пенсию и умножаем на десять. Вот и цена газа для населення, а будут возражать - отключим газ.
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Середню пенсію судді, а далі по тексту твого поста.
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а зачем нам газ, если скоро на плите подогревать будет нечего?
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а помнится мне, грося клялся что причин нет поднимать цену
другое дело,что этому ха-хулину, никто не верил и все ждали подвоха...
от я совсем не удивлен...
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С колонии РФии стали колонией МВФ.
Перемога.
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всяку вже владу бачив..бандитьську..кумовську...бездарну..боягузливу...але все в одному це вже занадто
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Я наверное дебил?????????
Все облэнерго и горэнерго в частных руках. Так?
Тогда я не могу понять, какого х..я цены "устанавливает" кабмин, которому я плачу зарплату ( и не хуевую) и еще, якобы согласовывает это с МВФ???????????????????
Так и ебнуться недолго................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин пока не согласовал с МВФ формулу расчета цены газа для населения, - Данилюк
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