 В РФ запустили сервис родительского контроля в соцсетях под слоганом: "Лучше мы, чем ФСБ"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Медуза, российская компания SocialDataHub 27 сентября объявила о запуске сервиса "Родительский контроль", который позволяет родителям следить за активностью детей в социальных сетях.
Сервис (он платный и стоит 150 рублей в месяц) будет анализировать лайки, подписки, фотографии и комментарии - и отсылать родителям уведомления, если ребенок всерьез увлекся "радикальными идеями", "планирует преступление", или если ему угрожает опасность от активного в соцсетях взрослого человека.
Также он уведомит родителей, что ребенок начал смотреть порно и предложит поговорить с ним о сексе.
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-Да уж ,братик ! У тебя получается лучше ,чем у папы. - говорит сестра.
- Я знаю ,мне мама тоже об этом говорила . - отвечает брат.
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Под контролем ФСБ находятся и дети и родители и даже некоторьіе страньі, не поможет.
И потом,кто будет контролировать ,родители ,которьіе потом посьілают отрабатьівать кредитьі на Донбасс? Вечно пьяная большая часть населения россии, єти поговорят про секс ,и даже продемострируют наглядно.
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Вашужмать! Она говорила, что может обеспечивать мясом сразу несколько кафе. Вы представляете, сколько там жертв на самом деле?
Ехидные новости @_U_R_I_c 22 ч.22 часа назад
"Бакшеева много лет работала поваром и постоянно приносила на работу банки с мясом" (Daily Mail).
Ехидные новости @_U_R_I_c 22 ч.22 часа назад
"Вероятно, очень многие курсанты поневоле стали каннибалами". "Офицеры находятся в состоянии шока, ждут увольнений" (оттуда же)
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в антипунских митингах,вот в чем подлинный интерес фсб. Нравственность для них понятие неведомое.
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... все як завше - відпіарились , агресор "повержен" - хто в темі, дальше стриже бАбло ......
...так і з цією бездарною "ініціативою
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1. О правильности запрета писать вообще не буду. Тут даже идиоту должно быть понятно.
2. А о том что всё работает - не пи*ди. У меня ни на телефоне у операторов ни на домашнем интернете не работает (если без ВПН и т.п.). Одно жалко - рубанули и Кинопоиск, который мне больше чем ИМДБ нравится. Но при помощи ТОРа всё можно запустить.
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