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 В РФ запустили сервис родительского контроля в соцсетях под слоганом: "Лучше мы, чем ФСБ"

фсб

27 сентября SocialDataHub запустил сервис "Родительский контроль" — для слежки за школьниками в соцсетях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Медуза, российская компания SocialDataHub 27 сентября объявила о запуске сервиса "Родительский контроль", который позволяет родителям следить за активностью детей в социальных сетях.

Сервис (он платный и стоит 150 рублей в месяц) будет анализировать лайки, подписки, фотографии и комментарии - и отсылать родителям уведомления, если ребенок всерьез увлекся "радикальными идеями", "планирует преступление", или если ему угрожает опасность от активного в соцсетях взрослого человека.

Также он уведомит родителей, что ребенок начал смотреть порно и предложит поговорить с ним о сексе.

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Тогда будем смотреть твое порно. Нам все равно чьё!
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Иди работай. Как ты только успеваешь и тут строчить и там.?!
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О чем ты, болезный? Завязывал бы ты с порно, все соки просто из себя выжал
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Ок. Сразу как ты перестанешь строчить я завяжу с порно.
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Теперь у кацапских мамаш будут проблемы, после прилета отчета, будут долго выяснять кто гей порно смотрит в ее доме, сынок или муженёк
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Родной брат трахает сестру...
-Да уж ,братик ! У тебя получается лучше ,чем у папы. - говорит сестра.
- Я знаю ,мне мама тоже об этом говорила . - отвечает брат.
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А если он будет читать про российских людоедов,научить консервировать мясо?
Под контролем ФСБ находятся и дети и родители и даже некоторьіе страньі, не поможет.
И потом,кто будет контролировать ,родители ,которьіе потом посьілают отрабатьівать кредитьі на Донбасс? Вечно пьяная большая часть населения россии, єти поговорят про секс ,и даже продемострируют наглядно.
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 22 ч.22 часа назад

Вашужмать! Она говорила, что может обеспечивать мясом сразу несколько кафе. Вы представляете, сколько там жертв на самом деле?

Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 22 ч.22 часа назад

"Бакшеева много лет работала поваром и постоянно приносила на работу банки с мясом" (Daily Mail).

Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 22 ч.22 часа назад

"Вероятно, очень многие курсанты поневоле стали каннибалами". "Офицеры находятся в состоянии шока, ждут увольнений" (оттуда же)
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Теперь мобильньіе крематории можно кацапам ликвидировать,и перейти на безотходньій процесс.
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Угу ! И половина этих родителей внештатные сотрудники и стукачи из того же ФСБ

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Это связано больше не с порно,а с неожиданно массовым участием молодого поколения
в антипунских митингах,вот в чем подлинный интерес фсб. Нравственность для них понятие неведомое.
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єто когда там антипукинские митинги проходили?
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Кацапы многое для себя почерпнут - детки им живо обьяснят житейские премудрости от ширева до чпоканья.
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коли був відсутній в Україні бачив що була заборона на "ВК" - та "Однокласники - ok.ru ( як на мене це є повна дУрня та маячня) ...був Указ преза - всі гарно попіарились, чергова пЕремога , та все інше ....- приїхав , всі ті соціалки чудово працюють дальше ...
... все як завше - відпіарились , агресор "повержен" - хто в темі, дальше стриже бАбло ......
...так і з цією бездарною "ініціативою
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Чё за куйню ты пишешь? Совсем уже от зрадофобии мозги атрофировались? Или ты засланый из-за поребрика, что защищаешь ВК и ОК?
1. О правильности запрета писать вообще не буду. Тут даже идиоту должно быть понятно.
2. А о том что всё работает - не пи*ди. У меня ни на телефоне у операторов ни на домашнем интернете не работает (если без ВПН и т.п.). Одно жалко - рубанули и Кинопоиск, который мне больше чем ИМДБ нравится. Но при помощи ТОРа всё можно запустить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ РФ запустили сервис родительского контроля в соцсетях под слоганом: "Лучше мы, чем ФСБ"
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